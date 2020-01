El Runrún: Función Pública se compadece de miserias en el Issstezac

Llega un panista zángano al CECYTEZ

Choca el clan Nahle contra los Monreal

Sin definición en el PRI, dicen a operadores indignados

La miseria y crisis en que tienen sumido al Issstezac, al menos le serviría al director general Paquito Martínez, para que en la Secretaría de la Función Pública (SFP) le tengan algunas consideraciones.

Como su chamba se lo exige, Paula Rey Ortiz y el equipo de la SFP se metió a inspeccionar los manejos de cuentas y entregas de préstamo en el Issstezac. Y ahí se fueron percatando del desastre y constante riesgo de colapso que hay en el instituto. Para empezar, Paquito Martínez tiene al organismo al día. No hay cuentas específicas para pagar las distintas obligaciones y van ejerciendo recursos conforme les van llegando.

Al observarles irregularidades en los cálculos para la colocación de préstamos, reconocieron en el instituto que hay percepciones que no están regularizadas. El total del pago que le dan a la burocracia se divide en diversos conceptos. Y no todos estos conceptos están regularizados ni se toman en cuenta para la cotización de los derechohabientes. Es decir, la burocracia no da las cuotas ni cotiza lo correspondiente al 100% del dinero que recibe. Hacerlo sería imposible y dicho escenario “sería catastrófico” para el Issstezac.

Y como si faltara más, advierte en el instituto, “los derechohabientes podrían reclamar que el Issstezac ajustara los montos de sus prestaciones a la totalidad de sus percepciones, las hayan o no cotizado”, admiten en el equipo de Martínez.

Mientras Marcelino Rodarte y otros profes del SNTE exigen que liberen pagos pendientes a jubilados, la Función Pública se compadeció de las anomalías que por necesidad incurren en el instituto, pero les advirtieron que es un tema que se tendrá que ir revisando.

Nuevo director

El gobernador Alejandro Tello prepara modificaciones en varias áreas de su gobierno; en unos casos para recompensar lealtades y pagar favores; en otros porque quienes están al frente de las instituciones no han dado en ancho.

Los cambios ya iniciaron: Antonio Argüelles ya se fue del CECYTEZ y el nuevo director general será Leonel Cordero, un panista de toda la vida que es un zángano. Debe toda su trayectoria y patrimonio a su fidelidad perruna con el diputado federal Chabelo Trejo. Ha sido un intrascendente diputado local, un intrascendente diputado federal, plurinominal en ambas ocasiones; un muy ineficiente delegado de Agricultura en la época de Felipe Calderón, de donde lo movieron porque no llegaba a la oficina antes de las 12 del día. Total, un nombramiento estilo 4T, ineficaz, ineficaz.

El relevo de Catarino

Catarino Martínez ya dejó la UPZ de Fresnillo; dice él que fue por cuestiones de salud, aunque se sabe que había tenido broncas con protestas de su personal. El sindicato de la Politécnica se le trepó a las barbas y la institución está de hecho fuera de control. Ahí llegará como sustituto Sergio Díaz de la Torre, quien fuera director de Vinculación del CECyTE de la SEP hasta junio del año pasado; también ha sido delegado estatal de Prospera, asesor del gobernador y subsecretario de Sedesol allá en 2016. Entre los supuestos prospectos que sonaban para llegar a estos y otros cargos en Educación, se incluían Araceli Guerrero y Nanis Romo. Por lo pronto, anticipan que hay riesgo latente de grillas en el Instituto Tecnológico Superior de Jerez, que le encomendaron a Benito Juárez.

Intrigas en la 4T

Los servidores de la nación de los cañones se percataron de que la subdelegada Maribel Villalpando está haciendo arreglos para registrar su domicilio en Jalpa. Supuestamente, alguien le habría prometido la candidatura al Distrito 13 local. Y alguien más habría alertado al presidente municipal de Nochistlán, Armando Delgadillo, de que por esa línea le quieren comer el mandado. Igual que el coordinador de Ganadería, David Monreal, Maribel estará sujeta a trabajo de espionaje de los antimorenistas, a fin de meterla en broncas legales por violar normativas electorales.

Labores de espionaje

Para el proceso electoral que se avecina, pronostican que se intensificaran las estrategias desde la operación electoral hasta el espionaje, como el que supuestamente alguna vez Iván de Santiago, actual secretario de Gobierno en la capital, le preparó al alcalde de Villanueva Miguel Torres. Cuenta la leyenda que Iván envió un dron a vigilar las propiedades del presidente municipal con el fin de “hallarle una movida”.

El sueño del de la Coparmex

Si Ernesto González, manager de la senadora Chole Luévano, se quiere candidatear para la capital, ¿porqué otros no? Como muchos ya se van haciendo esa pregunta van aumentándose los destapados. Uno de ellos, que sueña con ser candidato, es el presidente de la Coparmex, Alejandro Enríquez Suárez del Real. A otra que le ven aspiraciones, aunque todavía no definidas, es a la presidenta de la CDHEZ, Luz Domínguez.

Pide Marko más afiliaciones

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reveló ante la presidenta estatal Noemí Luna y la militancia zacatecana, que las cosas no andan tan bien en el partido. “Necesitamos crecer”, los urgió Marko al confesar que a nivel nacional son 240 mil militantes, es decir, unos 10 mil más del requisito para tener el registro. El panista admitió que hubo desbandadas a otros partidos, situación que fue detectada luego de una jornada de revisión del padrón de militantes.

Sobre el tema de una alianza con el PRI, Cortés dice que “serán bienvenidos los priístas de buena voluntad” que quieran construir un proyecto junto a ellos, aunque hay algunos grilleros del panismo zacatecano que están en contra.

El evento del viernes en el que presentaron a Marko con la militancia no fue lo que se esperaría para un dirigente nacional. Aunque unas horas antes los alcaldes Toño Aceves, de Jerez; Rafa Jiménez, Juchipila y Miguel Varela, Tlaltenango, entre otros, se habían reunido con su líder nacional en las costillas de Sancho, un recibimiento en el Baruk con menos de 200 personas debió haber desilusionado a Cortés.

Quiere resurgir

En las hordas panistas anticipan que habría un amarre para tratar de resurgir al exdiputado local Francisco Dick, aunque es un gandalla que ya estuvo en la cárcel y luego se refugió en Canadá. Ayudarlo a resurgir es de lo peor que puede hacer el PAN.

Diferencias entre clanes

Se dice que hay diferencias que no se pueden minimizar entre el clan Nahle, tanto de la secretaria de Energía, Rocío, como del magistrado Arturo Nahle. A la primera le atribuyen desconfianza y cuestionamiento hacia el proyecto del coordinador de Ganadería, David Monreal, rumbo al 2021. Dicen que Rocío daría por hecho que el fresnillense no sería el elegido. En tanto del magistrado, aunque se dice que ve “los toros desde la barrera”, le ubican una cierta tendencia para voltearle la gente a David.

Ataca Martínez

En la presidencia de Guadalupe señalaban a la diputada Perla Martínez, aunque ella lo niega, de estar alebrestando al personal de limpia a rebelarse, incluso incitándolos a no trabajar y paralizar el servicio. Los morenistas creen que el ataque es una estrategia del PRI, en la que también andaría metido el líder local Hermann Hernández.

No se vieron las caras

El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, y el coordinador de Ganadería, David Monreal, acudieron a la fiesta de cumpleaños del diputado federal, Alfredo Femat, en la Cava Domeq. Pero los dos políticos, considerados como candidateables al 2021, nunca se vieron las caras. El fresnillense llegó temprano a saludar. Y Ulises llegó para el reparto del pastel.

Más que grillas para cuestiones de Morena y PT, el mensaje de Femat fue un respaldo al rector Antonio Guzmán y al secretario Rubén Ibarra, entre las comunidad universitaria.

En el festejo andaban el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, al parecer el único priísta, y los diputados locales Héctor Menchaca, Lolo Hernández, Gaby Pinedo y Raúl Ulloa, además del delegado de Migración, Nacho Fraire y la directora del DIF de Guadalupe, Diana Saucedo; al final llegó el senador Narro.

Apuntadísimo

El magistrado Carlos Villegas viene con todo para pelear la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Tan animado y optimista anda que supuestamente ya se habría propuesto hacer algo en Zacatecas contra el nepotismo que han denunciado en los Poderes Judiciales de los estados.

Así pues, Villegas presume que trae buenas intenciones para acabar con vicios en el tribunal. Habrá que ver.

Hasta el final

Luego de la comida este mes del titular de la Secampo, Fito Bonilla, no han faltado los operadores de otros candidateables del PRI, quienes insisten que “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Aunque en el mismo comité estatal, que preside Gustavo Uribe, niegan que ya haya una definición, y en el mismo festejo se hizo el llamado a cerrar filas con el gobernador Alejandro Tello, los priístas de otros equipos de indignaron.

Carlos Peña, director del IZEA, y Roberto Luévano estuvieron ahí, pero varios de sus operadores no. En el caso del segundo, cuentan que presuntamente había consigna de no asistir.

Voluntarios

Quienes están en el equipo del morenista Luis Medina saben que este no le ha prometido a nadie posiciones, candidaturas y menos chambas. Hay “voluntarios” morenistas y hasta gente de gobierno estatal que simpatiza con el exdiputado local. Pero, según El Oso, si alguno de los voluntarios detecta que incurrió en algo indebido inmediatamente le retirarán su apoyo. Y está seguro de que no lo harán.

Liderazgo fuera

El presidente de Sombrerete, Alan Murillo, dejaría de ser líder local del Instituto Político Empresarial en su municipio. Dicen que algunos han desconocido la fuerza que el instituto les dio y que aseguran les ayudó a abrirse puertas en el PRI y gobierno, como Rosy Campos, de Desarrollo Artesanal.