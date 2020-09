El Runrún: Festejarán informe con corrida de toros

Afrenta a Jehú Salas vino de Omar Carrera

El obispo Noriega da positivo al Covid-19; rezan por su salud

Coordinador petista viene a poner tensión con los morenistas

El próximo sábado habrá corrida de toros en la capital. El gobierno de Ulises Mejía concedió los permisos para la fiesta brava, que aseguran será transmitida de forma virtual. El cartel lo compondrían El Cejas, Fermín Rivera, César Montes, y supuestamente Antonio Romero, con toros de Armando Guadiana. Se dice que el mismo Antonio Romero ha toreado recientemente en algunas partes del estado y el país, pero por el tema del Coronavirus sus presentaciones han sido discretas y con las debidas restricciones sanitarias. En el ayuntamiento capitalino, incluso, están valorando la logística para posteriores eventos de charrería, que también serían exhibidos de forma virtual. Todos los gobiernos han buscado un equilibrio en la pandemia entre la situación de salud y la económica. En el caso de la presidencia de Zacatecas están convencidos de que, siempre y cuando se cuiden las medidas de prevención, pueden sacar adelante algunos eventos.

Al día siguiente de la fiesta brava, el alcalde Ulises rendirá su informe, en el que se destacarán los esfuerzos que hubo para alivianar al comercio local, las obras en las colonias, gestiones nacionales e internacionales y otras acciones que mantienen al morenista como uno de los aspirantes fuertes para las elecciones del próximo año. Sin embargo, antes de continuar con los festejos para la fiesta brava, pedirán el visto bueno del secretario de Salud Gilberto Breña.

Para el martes, tocará el turno a los alcaldes Saúl Monreal y Julio César Chávez de rendir cuentas en Fresnillo y Guadalupe, respectivamente. Para el primero de estos están invitados el gobernador Tello y el presidente del tribunal de Justicia, Arturo Nahle, aunque los mensajes serán transmitidos de forma virtual.

Por mantener la contra

Al diputado local Omar Carrera lo señalan como el artífice del fracaso de Jehú Salas, secretario de Gobierno, por la negativa a que el Ejecutivo rindiera cuentas en el Centro de Convenciones. El muchacho de Sombrerete es tan incapaz que ni siquiera pudo negociar el cambio de sede para el informe del gobernador y menos cuando se encuentra a un irracional como Omar Carrera. Este diputado alegó que el edificio del Congreso local tiene los filtros necesarios para que el mandatario se presente este 8 de septiembre. Pero dicen que si la propuesta de Tello hubiera sido el Congreso como primer opción, Omar también habría dado la contra. Jehú Salas está ofendidísimo. Lo enviaron a negociar la sede y lo mandaron por un tubo. Omar supuestamente trae motivos de “mala leche” y personales para dar siempre la contra. Lo seguirá haciendo hasta que concluya su periodo legislativo. Hay priístas que recriminan que la capital está impulsando bien el informe con el evento en la plaza de toros, mientras gobierno estatal no pudo conseguir el Centro de Convenciones para que Tello rindiera cuentas. Y el responsable, como también lo fue en las reformas electorales que fracasaron, es Jehú Salas.

Mensaje de esperanza

Como les ha sucedido a más de 5 mil zacatecanos, el obispo Sigifredo Noriega se contagió del Coronavirus. “De pronto miré a todos lados y me pregunté ‘¿porqué yo?’, ‘¿porqué ahora?” Muchos de los que han padecido el virus se han hecho las mismas preguntas. Y el obispo llamó a compartir la esperanza en las salas de espera. Cada vez son más los casos de quienes padecen la enfermedad. Hay gente que no se preocupa hasta que le avisan de algún conocido que salió positivo y entonces sí toman consciencia. Por eso, ni hoy ni mañana se debe bajar la guardia ante el peligro latente de la enfermedad.

Pecado de la 4T

Al gobierno de Andrés Manuel lo han tachado de imprudente, negligente, criminal y de lo peor por que México ha sido, según Amnistía Internacional, el país donde han muerto más profesionales de la salud enfrentando al Covid-19, con cerca de 1,300 casos, hasta la semana pasada. La austeridad en la compra de cubrebocas, overoles y demás salió carísima. Y según dicen, los morenistas ni cómo defenderse. Afortunadamente en Zacatecas el drama no ha sido tan grande. Al cierre del mes pasado el equipo de Gilberto Breña reportaba 259 contagios, entre médicos y enfermeras, y tres fallecimientos. Pero la dirigente sindical Norma Castorena sigue reclamando mejores condiciones para los que enfrentan al Coronavirus en la primera línea de batalla. Hay quienes piden que también el DIF estatal le entre al quite con cualquier tipo de apoyo, considerando que su titular, el enfermero Omar Acuña debiera solidarizarse más con sus colegas. También siguen quejas fuertes contra la delegada del IMSS, Sandra Durán, por las inversiones miserables para el cuidado de los médicos, cuando en el instituto es de los más voraces cuando del cobro de cuotas se trata.

Descartados y pendientes

Dentro de los planes de la administración de Tello hay proyectos y metas que de plano, por las circunstancias, quedan descartados y otros que se mantienen en espera de que la Federación suelte recursos. Por el terrible Coronavirus y las desacertadas políticas económicas a nivel nacional, no se cumplirá la creación de 40 mil empleos formales en el quinquenio tellista. Tampoco se construirá un hospital comunitario en Tacoaleche, porque simple y sencillamente no se justifica. Para gestionar la obra, Gobierno Federal pide una población de por lo menos 20 mil habitantes, y Tacoaleche tiene unos 8 mil 400.

Otro proyecto que tampoco se justifica es Desarrollo Integral del Cerro de San Simón de Guadalupe. La UAZ hizo un estudio de los aspectos básicos que requiere un destino para el turismo religioso, y en San Simón se observó poca viabilidad del proyecto y un bajo impacto socio-económico.

Entre los pendientes, el director del Incufidez Adolfo Márquez tiene la tarea de crear una unidad deportiva en Guadalupe; Jorge Pedroza, titular de la Secop, de ampliar a cuatro carriles la carretera a El Orito, pero para ambos casos “no hay dinero”. El titular de Economía, Carlos Bárcena, puede pegarle a uno de los mayores logros del quinquenio con las negociaciones para el parque industrial de Guadalupe; también tiene pendiente darle impulso a una central de abastos en Sombrerete.

Se ve en el puesto

Uno de los emocionados por el planteamiento de que Jaime Flores Medina, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se vaya como secretario de la SSP, es Nefi Rodríguez. Este ya se siente como responsable del puesto que dejaría Jaime y supuestamente ya anda buscando palancas y haciendo compromisos para cuando le den el nombramiento. Nefi fue tesorero en la Secretaría de Obras Públicas y luego en el secretariado. A pesar de que se le atribuye cierta influencia en Gobierno del Estado, no es muy seguro que a Nefi le cumplan el capricho.

Se reagrupan

Hoy estará en Zacatecas el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval. Se anticipa que viene a estirar las negociaciones con el bando de Morena, luego de que los rojos se sintieran traicionados por que el partido de Andrés Manuel permitió que una priísta llegara a la presidencia de San Lázaro. Y es que, era el mismo Reginaldo quien hubiera ocupado esa posición. Por eso, al menos en Zacatecas los petistas ya se preparan para impulsar una camada de cuadros, independientes a los que pongan en Morena y preparados para hacerles competencia. Presumen los petistas que entre Alfredo Femat, la senadora Geovanna Bañuelos, Magda Núñez y El Cepillo Figueroa no hay tanto pleito como se vive en otros partidos.

Puro grillero

El Antorcho Ávila, en su camino por ganar la presidencia de Guadalupe, se anda reuniendo con todo mundo. Entre los últimos que acudieron a su llamado está Salvador González La Camocha, expresidente de la CMIC, a quien habría ofrecido ser el director de Obras Públicas. Los opositores al Antorcho advierten que, más que perfiles que den resultados como servidores públicos, habría muchos grilleros de profesión que sirven muy bien para las marchas y protestas, pero para atender a la gente no son tan duchos.

Encubiertas

No están peleadas la súperdelegada Verónica Díaz y la comisionada del IZAI Norma Julieta del Río. Pero ante la pandemia del Covid-19 y el proyecto del D-21 adoptaron una estrategia de distanciamiento (visible) y discreción. Siguen siendo de las principales operadoras del coordinador de Ganadería, David Monreal, junto con Lolis Serna, alias La reina de La Lechuga. Entre los que promueven el D21 acordaron que cada quien haría chamba de operación por su lado, y de manera discrecional.

Runrunazos

Entre reformas, proyectos, cambios y demás que dejen como legado los diputados actuales, dicen que podría quedar el asesor Gerardo Carrera, hermano del diputado Omar Carrera. Este ya no se puede reelegir de forma inmediata, pero Gerardo, quien ingresó en 2018, se mantendría en el Poder Legislativo. * Tanto el presidente de Fresnillo, Saúl Monreal, como el coordinador de Ganadería, David Monreal, tienen buena relación con Fito Bonilla, secretario del Campo. Luego de que el alcalde señalara que al funcionario le faltan “espolones”, el comentario no pasó a mayores, aunque advierten que posteriormente habrá más ofensas y golpeteos. No entre los políticos fresnillenses, pero sí entre sus seguidores que dicen ya se van preparando para “el clásico de El Mineral”.