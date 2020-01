El Runrún: Factura diputada más de $260 mil en gasolina

Espera la SAMA resolución de la SCJN para ejercer impuesto ecológico

En el mismo Congreso advierten del peligro del gasto descomunal en gasolina que están viaticando algunos diputados (los más gandallas), pero hay un caso en el que por lo visto batieron récord. La diputada local, Roxana Muñoz, presentó en menos de un mes dos reportes de comisiones por más de 130 mil pesos cada uno, prácticamente todo para consumo de combustible, en diferentes estaciones.

En un informe de junio del año pasado, la diputada alega que se reunió con la coordinadora de Programas, Verónica Díaz, para ver asuntos de la Estrategia Nacional de Lectura; presumió que estuvo en la entrega de apoyos de Becas Benito Juárez, y se mantuvo al pendiente del reparto de ayudas a los adultos mayores y personas con discapacidad. “Acorde con la política de austeridad, contribuí con mi trabajo legislativo a verificar el adecuado uso y gasto de los recursos públicos federales”, justificó la diputada por escrito el 28 de junio.

En otro informe, al día siguiente, aseguró que se reunió con grilleros inconformes con el desempeño de Benjamín de León, director de la JIAPAZ, y de Alfonso Vázquez Sosa, titular del Instituto Zacatecano de Cultura. Y por las quejas que recibió en contra de esos funcionarios, del primero por la escasez del agua y del segundo por las grillas sobre el manejo de dinero, fue que la diputada pidió que comparecieran.

Así pues, cada informe justificó asignación de viáticos por cerca de 130 mil pesos cada uno; y aunque la diputada no especificó de qué sectores y colonias eran los vecinos de Zacatecas y Guadalupe que se quejaban de JIAPAZ, su reporte es de los menos peores para solicitar viáticos.

Esperan sesión esta semana

Este 22 de enero esperan que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el tema de los amparos que se han interpuesto en contra del impuesto ecológico. Para ese día está programado que se revisen expedientes promovidos por la cervecera, una minera en Sombrerete y el aeropuerto contra el cobro del impuesto. Pero en total son alrededor de 20 expedientes de los que se espera una resolución. Si el fallo favorece al gobierno de Alejandro Tello, serán muchos millones de pesos que estará recibiendo el estado (hay quien dice que serían más de 500). Pero ese dinero tendría que destinarse en acciones de remediación ambiental, por lo que Nano Maldonado, titular de la SAMA, sería el secretario ganón de los pleitazos legales.

Defensores de animales

El alcalde de la capital, Ulises Mejía, ya acordó con el procurador ambiental Salvador Constantino, la creación de la primer policía ambiental. Estos agentes, que más bien serían inspectores, atenderán casos de contaminación y maltrato animal. A lo mucho serían unos 20. En el ayuntamiento capitalino han dejado claro que son promotores del cuidado de los animales, por eso muchos se indignaron cuanto les quisieron colgar el supuesto maltrato de un perro que se paseó por la alfombra roja en el festival de cine y que en realidad no le pasó nada.

Desastre en la basura

La diputada local, Gaby Pinedo; Lourdes Briones, encargada de la Profepa, y Ramón Vázquez, del área de rellenos sanitarios en la SAMA, se reunieron con ejidatarios de Villa García donde tuvieron broncas por la instalación de un basurero clandestino. El desorden e imprudencia han obligado a los ayuntamientos en improvisar lugares donde tirar la basura, al grado que ya están en la mira por temas de contaminación porque se les hizo fácil echar los desperdicios en un predio particular. Ahora, en la presidencia esperan que la SAMA les ayude a salir de la bronca.

Quieren motivarlos

Ayer los priístas tuvieron una reunión en la que el delegado Joel Guerrero busca motivarlos y devolverles la confianza. Para animar a los militantes, les trajeron al consultor Roberto Wong, quien fuera uno de los fundadores del IFE. Entre charlas y discursos, el dirigente estatal Gustavo Uribe intenta convencerlos de que se le puede ganar a Morena en el 2021, siempre y cuando se mantengan operando.

Obviamente, en el evento que celebraron en el partido, tenían que estar los aspirantes Claudia Anaya, Carlos Peña, Adolfo Bonilla y Roberto Luévano.

Profes con David

El coordinador de Ganadería, David Monreal, ya busca manejarse en un perfil bajo para no llamar la atención en temas de asuntos electorales, pero muchos de quienes lo siguen le representan un peligro por imprudentes, entre ellos Ernesto González, asistente de la senadora Chole Luévano.

Unos se le unen y otros lo han dejado para cambiarse de proyecto. Entre las nuevas afiliaciones al equipo de David se incluyen los profes Martín Carrillo y, supuestamente, el exsecretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez, a quien el diputado federal Samuel Herrera ya quiere ver operando.

De los que han marcado distancia con David se incluyen el regidor de Guadalupe, Román Tarango, el clan del exdiputado federal Alfredo Basurto, algunos allegados al legislador Alfredo Femat y principalmente, la senadora Geovanna Bañuelos.

Clanes divididos

Entre las preferencias y convicciones entre los afínes a la 4T y los que no, quedó dividido el clan de los Barajas. Alfredo dice que está con el gobernador Alejandro Tello y el PRI, mientras que Elías tiene apostado todo al proyecto del D-21. En las mismas estarían el exdelegado de Relaciones Exteriores, Javier Mendoza y su hijo Jairo Mendoza, asistente del secretario General de Gobierno, Jehú Salas, y quien anda muy activo en las redes de jóvenes priístas.

Quieren rescatar programa

Zacatecas ha recibido mal trato en términos presupuestales por parte de la Federación. Para tratar de enderezar las cosas un poco, los diputados federales Óscar Novella y Mirna Maldonado buscarían que Gobierno Federal aun pueda incluir al estado en el programa Sembrando Vida, que promueve la creación de sistemas agroforestales, y que el diputado local Raúl Ulloa también pedía que fuera para Zacatecas.

Planteamiento para Fresnillo

El polémico planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para rifar el avión presidencial, podría tomarse como idea para que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, se deshaga de la camioneta que había comprado el expresidente Benjamín Medrano.

En ambos casos se dejó ver que no es tan fácil cumplir las promesas que se hacen en campaña y que muchos votantes esperaban que se hicieran de forma casi inmediata.

La propuesta, al parecer improvisada, de Andrés Manuel fue interpretada por algunos como un acto de desesperación, aunque quienes lo defienden señalan que los excesos y desconsideraciones del expresidente Enrique Peña son las verdaderas causas del problema.

Mientras tanto, en el caso de Fresnillo, el mismo Saúl debe estar consciente que no recuperará mucho del valor de la camioneta que compró su archienemigo Benjamín.

Alonsista festeja con Narro

La fiesta de cumpleaños que tuvo el senador José Narro en el Canto del Agua no fue un destape político “ni venimos a hablar de campañas”, según decía el de Tamaulipas. A los invitados les pidió que no hablaran de candidatos ni otros asuntos de tema electoral porque se trataba de una fiesta “entre amigos”, donde aseguró no hubo acarreados. Pero Narro sí aprovechó para salir en defensa de Gobierno Federal al alegar que el tan cuestionado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pronto traerá resultados y las mejoras serán evidentes.

En la pachanga de Narro estuvieron el diputado federal, Óscar Novella; Nicolás Castañeda, quien presume que ya revivieron al PES; el alcalde y un exalcalde de Vetagrande, Manuel González y Teodoro Campos, respectivamente, además del exsecretario de Salud, Raúl Estrada Day, el exrector Francisco Domínguez y el dirigente estatal del PRD, Arturo Ortiz.

No se soltarán

Si no es favorecido con la ambicionada candidatura que pretende en 2021, Narro no abandonará la línea de AMLO. Tampoco Luis Medina ni el alcalde de Zacatecas Ulises Mejía. Hay diferencias e intrigas muy marcadas entre los protagonistas de la 4T en Zacatecas, pero al menos en el caso del tamaulipeco Narro y David, esas diferencias no son irreconciliables y de alguna manera habría disposición para negociar, caso contrario a la relación que hay entre Los Históricos y los del D-21.

Los tienen en abandono

Empresarios de Sombrerete como José Luis Olvera Fragua, el exalcalde Nacho Castrejón, Chilo Murillo, Ramiro Hinojosa, Ernesto Fernández, transportistas, mineros de San Martín y Chalchihuites alentaron una protesta en el centro del municipio para exigirle al IMSS la instalación de una clínia del segundo nivel. Reclaman que ya es hora de que a Sombrerete se le retribuyan las cuotas que la iniciativa privada le pone al IMSS y les den el servicio que merecen.

La gente en Sombrerete está harta de tener que ir a Fresnillo para que los atiendan en cuestiones de partos, consultas y otras emergencias médicas. Por eso esperan que tome nota Sandra Durán Vázquez, quien estará al frente del IMSS en Zacatecas.

El alcalde Alan Murillo no estuvo en las protestas por acudir a las reuniones con migrantes en Fort Worth, pero está a favor de que Gobierno Federal por fin les ponga atención.

Prestaciones abusivas

El CECYTEZ continuará en paro este lunes. Se dice que de las prestaciones recortadas que el director general Antonio Argüelles no dará marcha atrás son los días económicos no disfrutados. Tony pide que los trabajadores mejor se vayan de vacaciones esos días y no pidan que se les paguen doble, porque ya se trata de prestaciones abusivas.

No les urge

Al gandalla presidente de Ojocaliente, Daniel López, no le urge el nombramiento de un nuevo contralor. Si no hay, mejor para el petista. Por eso se pospuso la designación que esperaban hacer efectiva este viernes. Se dice que el exalcalde Humberto Rincón ya metió su cuchara y está aferrado a que la nueva contralora sea Érika Montellano, pero dudan que eso lo vaya a permitir el presidente municipal.

Runrunazos

El titular del Inselcap, Enrique Flores, se ha visto últimamente entre los más cercanos al delegado del PRI, Joel Guerrero. Y cuenta la leyenda que el exalcalde de Guadalupe le habría recomendado ir promoviendo en la capital a Juan Carlos Pérez, exdelegado de Economía. Se dice que este ha sido cercano del clan Flores Mendoza, tanto de Rafa como de Enrique. * Francisco Cortés Navia asumiría el cargo que le habían ofrecido en la capital, desde el inicio de la administración como encargado de Deportes, luego de la salida de Armando Gaytán.