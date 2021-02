El Runrún: Exigen su salvavidas diputados del D21

Ayer David Monreal se reunió con sus diputados aliados en el Mesón de Jobito. Prácticamente todos ellos esperan que el fresnillense les ayude con su boleto de reelección, pero a como están las cosas, habrá varios damnificados. Algunos se atrevieron a pedirle certidumbre en los acuerdos o tomarían otras decisiones. Y es que en los acomodos previstos en las negociaciones y siglados tentativos, aunque dicen que todavía habría cambios, quedarían fuera Navidad Rayas, Javier Calzada, Lolo Hernández, Aida Ruiz, Emma Liseth López Murillo, Lalo Rodríguez y Felipe Delgado, por nombrar algunos. Hubo quejas de Susana Rodríguez porque se permitieron los registros antes de definir con certeza el género en las candidaturas. Las ambiciones se desbordaron y hay peligro de desastre. El excoordinador de Ganadería le echó la bolita a la delegada especial de Morena, Adela Piña, porque ella le dio luz verde a las convocatorias para municipios y distritos. Dicen que donde hay muchos apuntados, habrá mediciones para definir, pero solo entre los cuatro más competitivos. Los legisladores que están preocupados pidieron que David tome decisiones y no los deje sin salvavidas. El fresnillense les pidió dos cosas: confianza y paciencia, y les prometió que de no reelegirse, tendrían un espacio en su gobierno. Los “amarrados” hasta el momento para repetir en el Congreso por la 4T solo serían Roxana Muñoz, Gaby Pinedo y Chuy Padilla.

Más pleitos

En el bloque de la 4T hay más grillas y envidias. Omar Carrera, quien dice que puede repetir un tercer periodo como diputado, ahora en el distrito 7, se siente ninguneado porque no entra ni encaja en el equipo del alcalde Saúl Monreal en Fresnillo. Sus compañeros Héctor Menchaca y Raúl Ulloa también le hacen la lucha para la reelección. Luego, algunos morenistas comienzan a considerar excesivo el pago para sus aliados de Nueva Alianza, ya que está pidiendo encabezar más candidaturas, negoció una magistratura del tribunal laboral y el colmo llegó cuando Aida Ruiz les advirtió a sus compañeros diputados: “tengo instrucciones para que definan ya la comisión que le tocará a Nueva Alianza, o de lo contrario nos retiramos”. Para el cierre de la actual Legislatura, Rayas va por la mesa directiva, Lalo Rodríguez para Planeación, Patrimonio y Finanzas y Susana a la de Régimen Interno y Concertación Política.

No procedió

La demandas contra la Secretaría de Finanzas que promovieron los alcaldes de Villa González y Guadalupe, Imelda Mauricio y Julio César Chávez, no procedieron. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no hallaron elementos que justificaran la petición de los municipios, para que Finanzas no les descontara en automático los recursos que deben pagar por las demandas laborales. Estos ayuntamientos no son los únicos que reciben sus participaciones mochas ni los laudos son el único concepto por el que les hacen descuentos. Detrás de las reducciones que hace Finanzas a los municipios, hay instrucciones del SAT, IMSS, Conagua, Banobras y hasta Issstezac para que se hagan los descuentos en automático a las alcaldías. Casi ningún municipio la libra.

El tanque lleno

Alguien del equipo de Carlos Bárcena en la Secretaría de Economía estaría haciendo enjuagues con el manejo de viáticos y combustible. La titular del Órgano Interno de Control de la dependencia, Margarita Quiroz, inició una carpeta de investigación por cargas de gasolina a vehículos particulares. Supuestamente, a quienes incurrían en estas mañas les gustaba siempre andar con el tanque lleno.

Bomba de tiempo

El problema por los ejidatarios de Cicacalco que no le permiten al gobierno de Tlaltenango usar el basurero es un tema que ya no puede posponerse. De alguna o otra forma, se tiene que solucionar el conflicto. El alcalde Miguel Varela ha estado llevando la basura al vecino Colotlán, Jalisco, pero eso no le puede durar para siempre. De Gobierno del Estado llegarían refuerzos para tratar de conciliar; uno de ellos sería el subsecretario de Gobierno, Tadeo Díaz, con raíces tlaltenanguenses.

Runrunazos

No es momento de bajar la guardia ante el riesgo de contagios por el coronavirus, aunque el secretario de Salud, Gilberto Breña, diga que en unos días el estado pueda regresar al semáforo amarillo. * La legisladora de Aguascalientes, Natzielly Rodríguez Calzada, presume no haber recibido notificaciones ante las acusaciones de extrabajadores de que les retenía un porcentaje del salario. Y es que al final del procedimiento, los demandados optaron por “otorgarle el perdón” a la familiar de Javier Calzada. * El STUAZ concedió tregua al rector Antonio Guzmán al desistir de una huelga. Pero el peligro latente sigue con el SPAUAZ. Si prevalece la negativa entre los académicos, dicen, se tomará como un gesto de aprobación a la actual administración. De lo contrario, serán más problemas para Guzmán y su sucesor Rubén Ibarra.