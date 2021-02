El Runrún: Exalcalde sinvergüenza

El que sí se voló la barda de la desvergüenza fue el expresidente municipal de Trancoso, Ricardo de la Rosa Trejo, quien gobernó en el trienio 2013-2016. Se le dio sentencia por violar el código penal del estado de Zacatecas, pues no presentó la cuenta pública de los años en que fue alcalde. Después de su administración siguió su esposa, Gloria Estela Rosales Díaz, como presidenta municipal del 2016 al 2018 y las dificultades administrativas y la mala fama se acentuaron. La gestión y trayectoria política de la familia de la Rosa Trejo tienen más pendientes con la justicia, y su fama y la de su esposa fueron en esos años de mal en peor. Lo más amable de lo que se les conoció fue de prepotentes. Se comentaba de una nómina donde toda la familia cobraba y que su esposa lideraba grupos delincuenciales de gran impacto en la región; auto robos de nóminas y fraude. Se cuenta que cuando Ricardo de la Rosa Trejo era presidente compró con recursos públicos un terreno a un sobreprecio enorme, justo a un buen amigo que no era dueño del predio. Supuestamente ahí estaría una clínica del IMSS, cosa que siempre negó la institución de salud. Todavía se sigue ese asunto por la vía judicial. Su negra fama se extendió pronto por la región. Sólo lo contuvieron sus fuertes adversarios políticos, los antorchos. Por eso generó risa su declaración de asumirse como preso político y de acusar al mismísimo gobernador Alejandro Tello. Primero, el exalcalde denota su ignorancia de las leyes y las estructuras de gobierno. Quienes lo juzgaron a él son de un poder autónomo, no obedecen órdenes por consigna de nadie, porque así les iría y en general, son profesionales de su trabajo. Segundo, todavía hay otros temas legales pendientes de su administración con el poder judicial. Además, su caso sirve de ejemplo para pensar en aquella sentencia popular que dice “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon tuyas barbas a remojar”. Hay una veintena de presidentes municipales en condiciones similares y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas ya les sigue los pasos.

Marcan espacios

Ayer presentaron a Claudia Anaya en el comité nacional del PAN para ratificar su postulación a la gubernatura. Un día antes de recibirla, el dirigente nacional de los azules, Marko Cortés, había publicado un acuerdo en el que se reservaba una lista de candidaturas solo para mujeres. Aseguraron en el comité que se iba a cuidar la postulación paritaria, a fin de no mandar a las panistas en municipios y distritos donde el partido tiene pocos votos. Así, en los espacios reservados para candidatas incluyeron las presidencias de Huanusco, Jalpa, Tabasco, Río Grande y Nochistlán, los distritos de Sombrerete, Jerez y Juan Aldama, entre otros. Habría cambios y fallas en el documento porque se atrevieron a siglar la alcaldía y el distrito de Pinos, bastión priísta, para las panistas.

No está descartado

El secretario de Finanzas, Jorge Miranda, hábil como es, se encontró de pronto en medio de un fuego cruzado. Por un lado, disparaba Carlos Puente apuntando todo para concretar el acuerdo con David Monreal de llevar a Jorge Miranda como candidato a la alcaldía de Zacatecas, una vez siglado para el Partido Verde de México, donde ha militado el notable secretario de Finanzas del gobierno priísta de Alejandro Tello. Por el otro, Citlalli Hernández, secretaria General del Comité Ejecutivo de Morena aseguraba que Zacatecas capital está siglado para Morena y que el acuerdo interno es que donde sus candidatos morenos lleven la delantera, ahí se reelijan. Así que para no andarse enredando el secretario dijo ante la insistencia de los medios, que por lo pronto no hay condiciones porque él salió del verde y la capital sigue para Morena. Lo que no aclaró es que si en días próximos, como parece que es el alcance del gran acuerdo Monreal-Puente, se cambiaría el siglado y entonces todo se alinea para el aspirante que ya se despidió de todos en Sefin y a sus cercanos ya anunció su salida para el día último de febrero. Aquí sí se anticipa un escenario desgarrador entre Mario Delgado, gran aliado del chamuco hermano mayor que siempre cuida a su hermano menor, y la secretaría General Citlalli Hernández que trae acuerdo amarrado de sostener a Ulises Mejía. Veremos de qué cuero salen más correas.

Runrunazos

Se integró al equipo de Saúl Monreal en Fresnillo, Magdalena Murillo, quien fue procuradora del DIF municipal con Pepe Haro y secretaria particular de Gilberto Dévora. Magdalena tuvo que cambiar de equipo. En la administración municipal, según dicen, hay algo de tolerancia con el priísta Pepe Haro y su gente. La verdadera rivalidad está con los del equipo de Benjamín Medrano. *** En los movimientos feministas locales se ha resentido la ausencia de Mara Muñoz durante los últimos meses. Por cuestiones personales, según dicen, Mara quiso tomar una pausa y se fue a Oaxaca. * Cuenta la leyenda que el alcalde de Ojocaliente, Dany López, ya ha tenido uno que otro pleito con un padre del municipio, que se ha quejado de la autorización de eventos masivos en tiempos del Covid-19. El diputado Raúl Ulloa ha estado entregando tinacos subsidiados en Fresnillo, aunque el reparto de esos apoyos no estaría limitado a su distrito si recibe solicitudes de otras partes. * Nano Maldonado, titular de la SAMA, ya va muy seguido al Cañón de Tlaltenango. Esta semana estuvo con los alcaldes de Tlaltenango, Miguel Varela; Tepechitlán, Silvia Quiñones, Teul, Wendy González y Lorena Ortega de Momax. De paso, la secretaría entregó contenedores especiales para estos municipios, con los que se promoverá la separación de basura en las escuelas de la región.