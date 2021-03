El Runrún: El mercado de candidatos

Viene estira y afloja por puestos en la capital

Gastarán más de $106 millones entre 14 partidos; MC, el único sin financiamiento

Prepara minipartido denuncias contra Virgilio Rivera

Luego de las desilusiones, berrinches, corajes y demás se movieron piezas en los diferentes partidos y coaliciones, y acabaron en los lugares menos esperados, con repercusiones para sus antiguos compañeros. Abrieron el mercado de candidatos. En la alianza PRI-PAN-PRD minimizaron las salidas de Nanis Romo, con trayectoria histórica en el tricolor, y la expanista Lupita Medina. Con expectativas de salvar registros más que ganar contiendas, se lanzaron como candidatas a la gubernatura por MC y PES, respectivamente, y es lo que genera más división del voto que le afecta a la coalición Va por Zacatecas. Se dice que en el D21 calcularon más los chapulinazos y los ayudaron a acomodarse a los partidos aliados y satélites de Morena. Aunque hubo excepciones como la de Nancy Aguilera, quien anda buscando a Claudia Anaya luego de que en Morena le negaran la candidatura en Sombrerete. El mercado de candidatos le ayudó a Nicolás Castañeda, del PES, a incrementar las posibilidades de que sobreviva su franquicia y de paso acomodar una curul pluri, si es que la consigue.

Actos de valor

Para lanzarse al ruedo electoral, como candidatos u operadores, hubo presiones en el gobierno de Tello para que renunciaran definitivamente, no que pidieran licencia, como un acto de valor y de confianza. Algunos no le siguieron el juego, otro sí, como el exsubsecretario de Gobierno Jorge Luis Rincón, que será coordinador de campaña del “multipremiado” Jehú Salas en el distrito de Ojocaliente. Por cierto, dicen que en ese municipio Héctor Bernal estuvo a punto de tirar la candidatura a la presidencia por las clásicas imposiciones. No lo hizo, pero muchos priístas consideran que eso hubiera sido lo mejor.

Castigos para lo que viene

La bancada de Morena y aliados se jactan de que en las comisiones importantes del Congreso local para cerrar la actual Legislatura, no le dejaron nada al PRI, ni la mesa directiva ni Finanzas ni Concertación Política. La pandilla del diputado Chuy Padilla asegura que será una probada de lo que vendrá en la próxima Legislatura. Y si Jehú Salas llega menos dispuestos estarán a negociar con el PRI. Al exsecretario General de Gobierno le guardan mucho resentimiento en la 4T. Le achacan desplantes y una pésima función como intermediario con gobierno, además de falta de oficio político. Por eso, si Salas logra acceder a una curul, se la van a cobrar durante los próximos tres años.

No quieren encargados

Ahora con el nombramiento de Salvador Estrada como alcalde de la capital, el grupo de la síndico Ruth Calderón le solicitará que se designen nombramientos de las áreas que quedaron acéfalas. Antes de irse, Ulises Mejía dejó encargados, pero los regidores monrealistas dice que debe tener una designación definitiva. Alegan que en la Secretaría de Gobierno, Gerardo Espinoza no puede quedarse como encargado y necesitan hacer una designación formal, por “temas legales”. Ahí es donde los regidores opositores buscarán negociar y repartir posiciones que dejaron Lula Delgadillo, Iván de Santiago y otros que siguieron a UIises al PES.

Últimos pataleos

El plazo para la sustitución libre de candidaturas locales “por las buenas” concluyó el 12 de marzo. Ahora las únicas posibilidades de cambiar una candidatura son por renuncia voluntaria, cuyo plazo para hacerlo vence el 31 de mayo; o por inhabilitación, cancelación, incapacidad o fallecimiento, que puede notificarse al IEEZ hasta un día antes de la elección del 6 de junio. También pudiera caerse una candidatura si el IEEZ determina que el partido no respetó los acomodos de paridad de género y cuota joven, entre otros lineamientos. Si esto ocurre se les hará un requerimiento definitivo el 25 o 26 de marzo y se les darán 24 horas para corregir las planillas, de lo contrario se les negará el registro. El IEEZ tendrá sesión el 3 de abril en la que quedarán validados formalmente todos los registros de candidaturas.

Por eso vendrían los últimos berrinches. Morenistas afines a Fernando Arteaga, presidente estatal de Morena, impugnaron, ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, la reserva de los primeras cuatro lugares en la lista de pluris al Congreso local. Y en lo nacional también hubo impugnaciones por los agandalles que se hicieron por los primeros 20 lugares de la lista de representación proporcional al Congreso de la Unión en cada circunscripción.

En Zacatecas, el IEEZ ordenó que las mujeres encabezaran los primeros lugares a las pluris y Morena puso a Priscila Benítez y a Enrique Laviada en el 2. Ambos dan casi por hecho que llegarán a la Legislatura local, aunque hagan berrinche Los Históricos. Heridos y atropellados, Fernando Arteaga y algunos otros morenistas ortodoxos irán a manifestarse a una sesión del consejo nacional de su partido, el 25 de marzo.

Demasiados partidos

Las campañas inician el 4 de abril y concluyen el 2 de junio. Participan 15 partidos y todos, a excepción del MC de Felipe Álvarez, reciben dinero público. Entre todos se llevan 106 millones 967 mil pesos para este año. Son demasiados partidos, como si se tratara de una liga de futbol. Los más pequeños ni siquiera cubren candidaturas en los 18 distritos ni en los 58 municipios. Ahí andan el Redes Sociales Progresistas, que mangonea el abogado Omar Andrade; el Partido del Pueblo, de Javier Valadez; la Familia Primero de Eduardo Noyola, con muchísimo apoyo del IEEZ; y el PAZ que sigue manipulando el delegado de Migración, Nacho Fraire, mediante su pupilo Daniel Pérez.

Minipartido rebelde

En esos chiquipartidos está Movimiento Dignidad, dirigido por la expetista Bibiana Lizardo, pero controlado por Édgar Rivera. En ese partido han denunciado supuestos favoritismos e ilegalidades del presidente del IEEZ, Virgilio Rivera, para irle ayudando a Morena. Virgilio le negó registros de algunas candidaturas a la franquicia de Rivera, pero dicen que el presidente del IEEZ dio facilidades e incluso asesorías a “sus amigos” de Morena y satélites del partido como el PAZ, la Familia Primero y Fuerza por México, que preside la regidora de Fresnillo Nancy Solís, con vínculos fuertes hacia la 4T y el monrealismo.

Así pues, alegan el Movimiento Dignidad, Virgilio Rivera ni sus consejeros dan piso parejo. Mientras a unos les bloquean el camino, a otros los llevan de raite y por eso ya están preparando un expediente de denuncias contra el exrector de la UAZ. Una de las anomalías en el instituto, supuestamente, es que no hay accesos a grabaciones con circuitos cerrados para documentar los registros de actores políticos.

El pago

Todo mundo sabe que Xerardo Ramírez le debe su candidatura al distrito local 1 a la senadora Geovanna Bañuelos. Y según dicen en las tropas petistas, parte del pago que Xerardo hizo fue colocar a Juan Carlos Corona, pareja de Geovanna, como su suplente. Xerardo no niega la postulación. Alega que Carlos es un petista con trayectoria y que además será su coordinador de campaña. Uno de los favoritos que se perfila en el distrito 1 es el alcalde con licencia Ulises Mejía.

Que no descuiden la chamba

Gaby Rodríguez, secretaria de la Función Pública, trabajó en un manual de tiempos de campaña para toda la burocracia estatal. Se les pide, para no meterse en broncas, evitar cualquier clase de acto proselitista durante días hábiles y horarios de trabajo. Luego de la tan esperada elección del 6 de junio, serán los conteos, revisiones de casillas y para el 9 junio estarán entregando algunas constancias de mayoría. El IEEZ sesionará el 13 de junio en el que ya se validarán los resultados y se espera que ya estén resueltos los actos de impugnación que hubiese. El gran día será el 12 de septiembre cuando Tello le entregue el gobierno a quien gane la contienda.

Esperaban conflicto

La situación en la mina La Colorada de Chalchihuites sigue siendo una papa caliente. El pasado miércoles unas patrullas de la estatal fueron a vigilar a un grupo de transportistas de Sombrerete “hacían guardia” para exigir contratos. Los policías esperaban peleas a golpes entre los mismos sombreretenses porque a unos sí les dieron chamba y a otros no. Afortunadamente nada de eso sucedió. Luis Olvera y los otros transportistas inconformes sí traen pleito, pero con el secretario de Economía Carlos Bárcena. A diferencia del equipo del secretario General de Gobierno, Erik Muñoz, Bárcena nunca fue a Sombrerete y menos a Chalchihuites. Quiso que los inconformes lo fueran a ver su oficina en Zacatecas. Cuenta la leyenda que unos minutos antes de recibirlos, al funcionario estatal le habían llegado un par de ventiladores y equipo médico para atender el Covid, presuntamente de parte de la mina. Olvera y los otros desconfían de “la neutralidad” de Bárcena y presuntamente quiere acaparar todas las negociaciones con la minera, sin que el subsecretario de Gobierno, Tadeo Díaz, ni Erik Muñoz intervengan como conciliadores. Mientras se resuelve ese conflicto, los de Sombrerete están esperando una respuesta de Grupo México para que también les den chamba en otra mina.

Aniversario

Imagen cumple 24 años. Desde 1997 hizo y sigue haciendo historia dentro del periodismo. Luis Enrique Mercado su fundador, nos hablaba de una turbina informativa que se ha consolidado en diferentes plataformas. En estos años ha sido una fuente de documentación importante de la historia de Zacatecas y un legado para las presentes y futuras generaciones.

Runrunazos

Catalina Monreal tiene posibilidades de llegar al Congreso de la Unión por la vía de representación proporcional. Pero antes de eso, participará y tomará decisiones en la campaña de David Monreal, aunque no tenga el nombramiento de coordinadora. * En el PRI de Guadalupe siguen las broncas. Luego de la renuncia del presidente del comité local Hermann Hernández, Dayanne Cruz aceptó tomar la encomienda, pero aun así hay grupos que ni eso le quieren dejar. Tampoco gustó mucho en el PRI que la repartición de regidurías de mayoría, si es que gana El Antorcho Ávila, quedó “demasiado equilibrada”. Los tricolores solo tendrían tres, el PAN otros tres y dos el PRD. *