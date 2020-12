El Runrún: Documentan una década de saqueos en el Issstezac

Prácticamente una década de malos manejos, derroches y desvíos en el Issstezac tuvo que analizarse en la Comisión de Vigilancia. Para preparar el expediente de investigación, el auditor Brito se valió de una auditoría que se hizo al instituto de septiembre del 2010 a enero de este año. De lo más escandaloso es que del 2015 al 2019 hay un desfalco de 1, 055 millones de pesos que no se depositaron al capital del Fideicomiso Fondo de Pensiones y que correspondían al 30% de recaudación de cuotas y aportaciones en el periodo mencionado. Hay observaciones que corresponden al tiempo en el que estuvo Paquito Martínez como director del instituto, por prestaciones que dio al personal de negocios del Issstezac y que no estaban autorizadas en el tabulador. Paquito además tenía hasta 106 trabajadores que no tenían especificadas sus funciones. Desde el periodo de Artemio Ultreras, también se observó que dieron rienda suelta a las peticiones y caprichos del SUTSEMOP, SITEZ, la 58 del SNTE, a quienes no tenían porqué pagarles viáticos, comidas, regalos ni boletos de avión. También se señaló un presunto conflicto de interés en un contrato firmado con el despacho Venegas Loera, del periodo 2013-2016. Se reportó además el pago de 548 millones de pesos para prestaciones de jubilados y pensionados que no estaban contempladas en la normatividad.

El castigo es lo de menos

Entre los diputados de la Comisión de Vigilancia, que preside Pedro Martínez, no hay muchas expectativas de que se sancione o incluso que echen a la cárcel a quien resulte responsable de los pagos excesivos. Lo importante, dicen, es que ya se impulse una reforma que ayude a salvar el sistema de pensiones, que es el principal problema en el instituto. Hay buena comunicación de diputados como Raúl Ulloa y Luis Esparza con el actual director del Issstezac, Marco Vinicio Flores, que pueden ayudar a que el asunto ya no se posponga más.

A lo que viene

Esta semana David Monreal Ávila tuvo una comida navideña con constructores en una finca de San Ramón. Ahí, el fresnillense envió el mensaje de que sabe perfectamente en qué condiciones se va a recibir la administración estatal en el próximo sexenio. Reconoció que al actual gobierno se le complica el tema financiero para poder invertir en obras. Por eso aseguró tener una estrategia y planes para sacar al gremio de la construcción adelante. El presidente de la CMIC, Pascual González, no estuvo en la reunión, pero se sabe que es parte del D21.

Comienza mal

Como dirigente del PRD Raymundo Carrillo inició mal su gestión. El perredista rindió protesta como dirigente y se quedó callado respecto a su hueso como regidor de Jerez. Se hizo tarugo unos días, y luego sí se animo a renunciar. Algunos grupos quieren tumbarlo, pero a estas alturas otros ya no le ven caso, si es que quieren ir firmes con el tema de la súperalianza.

Los acuerdos

Cuenta la leyenda que el sábado, un día antes de la “rebelión” de expresidentes del PRI, Fito Bonilla habló con Noemí Luna, dirigente estatal del PAN, para hacerle saber que no está obsesionado ni aferrado con conseguir la candidatura a gobernador, y que si en dado caso no se daban las cosas, tenía proyectos personales que seguir en la iniciativa privada. Ayer Fito ya estaba en la Ciudad de México, exponiendo su asunto con la dirigencia nacional del PRI de Alito Moreno. A final de cuentas, la mayoría de los tricolores le apuestan a la unidad. Roberto Luévano Ruiz le habría pedido a gente de su equipo como Fernando Uc de Jerez, Valente Cabrera de Vetagrande y Nicolás Torres de Morelos, que se mantengan institucionales.

La dueña de Tacoaleche

Se había tardado la diputada Alma Gloria Dávila en proponer a Tacaoleche como el municipio 59 del estado. Supuestamente ella ha tenido intenciones de ser alcaldesa, aunque en la misma comunidad dicen que la legisladora los tiene abandonados. También se dice que la diputada estaría “pagando favores” con la petición de 5 millones de pesos para obras en la Unidad de Desarrollo y Gestión Pública de la UAZ, donde le están ayudando a “crecer académicamente” no por la vía del estudio, sino por la grilla.

Runrunazos

Pepe Olvera revivió sus viejas glorias con su libro Vuelos del Alma. Sin tanto drama por “infamias” o asuntos de corrupción, el exsenador del Revolucionario Institucional busca socializar el orgullo y aprecio por los municipios zacatecanos, especialmente Sombrerete. *** Aun con los problemas por la pandemia del Covid19, una de las metas en el gobierno de Saúl Monreal Ávila es promover la apertura de más negocios en Fresnillo, como ha hecho en el mercado Hidalgo. *** Mañana Nano Maldonado de la SAMA estaría en Río Grande, Juan Aldama, Nieves y Cañitas. Los alcaldes de esos municipios le estarían mandando peticiones para obras. Hoy los de SAMA estarán en Luis Moya y Loreto.