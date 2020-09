El Runrún: Documenta ASE fracasos y desfalcos en la SAMA

La ASE ya presentó a la Legislatura el Informe General Ejecutivo de Auditoría a Gobierno del Estado, del ejercicio fiscal 2018. En el apartado de SAMA, el equipo del auditor Brito documentó grandes barbaridades. Para empezar, ese año se asignó a la secretaría un presupuesto de 446.6 millones de pesos que se incrementó a 483 millones. Se programaron 128 metas del Programa Operativo Anual, pero ¿cuántas se cumplieron? Ninguna. O al menos es lo que determinó la auditoría, pese a que el secretario Nano Maldonado alegó que hicieron obras y demás. Luego, se detectaron 2 millones 688 mil pesos en combustible y mantenimiento de vehículos que nunca fueron justificados por Isidro de León ni Adriana Vargas, que fueron los coordinadores administrativos; hay otros 18.5 millones en servicios de los que tampoco se presentó documentación comprobatoria. La ASE ubicó además a un grupo de burócratas “consentidos” solapados con sus obligaciones: Richard Carreón, Sergio Longoria y Cristian Badillo, entre otros; cuenta la leyenda que este último apoyaba a un negocio de pizzas.

Pagos indebidos

SAMA devolvió 10 millones 455 mil pesos a la Federación por recursos federales no aprovechados. Jamás se volvieron a reprogramar. Se observó además un contrato para estudios de liberación de los terrenos para la presa Milpillas, por 4 millones 240 mil pesos, que indebidamente no fue licitado y se asignó a una empresa representada por Cristal Hernández. La auditoría se percató de que ya había un estudio similar en 2016 por el que se pagaron 12 millones 29 mil pesos y se presume “duplicidad en la información presentada” en ambos diagnósticos. Ambos contratos estarían sin concluir. Otra barbaridad detectada fue el pago a otro despacho de Hernández para que “gestionara” la autorización y pago por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto Milpillas, ante el Fondo Forestal Mexicano. Se pagaron 5 millones 442 mil pesos al despacho, de los que 4 millones 691 fueron para el fondo forestal. El problema es que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) simplemente debió hacer el trámite sin intermediarios y acudir con el entonces delegado de Semarnat, Jimmy Pichardo. Ese contrato se considera un desfalco porque la gestión era chamba de la secretaría.

Compra sospechosa

Se está investigando la compra sospechosa de un camión de bomberos para Nochistlán. En la administración de Delgadillo no han sido ubicadas las presuntas aportaciones que habrían dado la entonces diputada local Julia Olguín, por 150 mil pesos; Gobierno del Estado, 450 mil, y 200 mil del ayuntamiento. Hay inconsistencias en la adquisición del camión modelo 90, falta de documentación, además del hecho que la persona que les vende la unidad no es la misma que tenía registrada la propiedad del vehículo.

Banco del Bienestar

La súperdelegada Verónica Díaz y el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, anunciaron el arranque de la construcción del banco del Bienestar en Tacoaleche. En la comunidad de los servidores de la nación admiten que debido a la pandemia se han ido retrasando algunos compromisos del presidente AMLO, pero aseguran que se van a cumplir, para beneficio de quienes reciben apoyos de la Federación. Guadalupe y Fresnillo se están armando como bastiones estratégicos para el proyecto del D-21. En El Mineral, después del alcalde Saúl Monreal, uno de los que más le está sumando a la causa es el diputado Raúl Ulloa.

Tratos con la banda

El Campesino Ramírez, presidente de Río Grande, está observado por el pago de tres presentaciones de la Banda Sinfónica, y que hizo a Salvador García Ortega por 54 mil pesos. No hubo comprobantes fiscales, solo un recibe y los de la auditoría no le dieron por solventado el gasto. Lo curioso del asunto es que una de las presentaciones no fue ni en Río Grande ni en la capital, sino en Tacoaleche. Julio Ramírez es muy espléndido cuando de dinero público se trata.

Runrunazos

Hoy estará en Zacatecas Adonaji Alba, candidata a secretaria del comité nacional de Morena; supuestamente también vendría su compañero de fórmula Mario Delgado, quien va por la dirigencia. * Este martes a las 11 de la mañana se presentará el informe de actividades del Poder Legislativo, que estaría a cargo de Pedro Martínez. Un par de horas antes se retomaría la sesión pendiente del jueves y por la que ya autorizaron mocharles el día a unos 15 legisladores. Supuestamente, Chema González estará ausente por motivos de salud. * Muy emocionados, pero sin grandes expectativas están los del PES, ahora Partido Encuentro Solidario, “reforzado” con *Néstor Santacruz y Alberto Campos. Hasta le presumen al IEEZ, como sus grandes dirigentes, ideólogos y demás a Nicolás Castañeda, a quien ligan en la estafa maestra, y el diputado Javier Calzada. El dirigente de Morena, Fernando Arteaga, no está muy emocionado en hacer alianza con otros partidos, si acaso con los petistas.