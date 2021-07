El Runrún: Detectan mañas en secretarías

En Gobierno del Estado aseguran que hay observaciones de la auditoría, referentes al ejercicio 2019, que se solventan con facilidad, pero otras son un tema que debe revisarse con cuidado. Al secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza, le señalan que hay un presunto sobreprecio en el proyecto de la Unirse de Fresnillo, hasta por un monto de 3 millones 33 mil pesos; a Gilberto Breña, secretario de Salud, que no ha comprobado las sanciones al contratista que presentó retrasos en la obra del Hospital de la Mujer, y a Lupita López Marchant, titular de la Seduvot, por supuestas anomalías en un programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana. Se supone que este programa era para apoyar a gente de escasos recursos con la escrituración de sus propiedades, pero resulta que más de 90 beneficiarios poseen varios lotes, incluso uno tenía hasta 15. También se detectaron inconsistencias, entre ellas firmas que no coinciden con la de los beneficiarios. Otra observación fue al Instituto Tecnológico de Jerez por más de 1 millón de pesos que se repartieron en compensaciones indebidas, así como el pago de gasolina a vehículos particulares. La ASE detectó que en varias secretarías usaron tarjetas de monedero electrónico para el combustible de varios vehículos. Alegan funcionarios que eso se debe a emergencias en las comisiones.

Molestia entre maestro-pupilo

Es de dominio público que parte de la formación de Jehú Salas, ahora actual diputado, fue con el notario Jaime Casas. El futuro legislador presume mucho respeto hacia sus tutores, pero en una ocasión sí que hizo molestar a su maestro. Sucede que cuando llegó Jehú Salas a las posiciones de poder como secretario en gobierno, llamó y citó a Jaime Casas, al parecer para ofrecerle un favor. “Maestro, recomiéndeme a dos de sus alumnos más destacados, vamos a ver si les encontramos un espacio”, le dijo Jehú. Pero la invitación quedó en puras palabras. Jaime Casas se molestó porque él ni siquiera pidió el favor. Jehú por sí mismo se lo ofreció y le quedó mal.

No proceden

El plazo para resolver todas las impugnaciones del proceso electoral vence el 5 de julio. A Carlos Alvarado Campa ya le avisaron en el TRIJEZ que su queja no procede, así que no hay vuelta de hoja en los resultados del distrito local 7: Gerardo Pinedo será diputado local. Desde aquel descalabro para Morena-PT-PVEM-Panal, Carlitos se ha distanciado de Susana Rodríguez, del Partido Verde. Habría recriminado falta de apoyo a su candidatura. Alvarado Campa se encerró en su rancho a descansar, aunque puede ser requerido para integrarse a alguna administración.

Se reagrupan

La senadora Claudia Anaya convocó a los protagonistas de la alianza Va por Zacatecas, para mantener firme la postura y compromisos del PRI, PAN y PRD como bloque opositor a Morena. La dirigente panista Noemí Luna declara que ya dieron el primer paso: conformar un frente común; al presidente del PRD, Raymundo Carrillo, le ven falta de iniciativa, en tanto que la secretaria del PRI, Araceli Guerrero, en representación del presidente Enrique Flores, llamó a mantenerse firmes y unidos. En esa reunión no estuvo Herminio Briones, diputado electo de Pinos.

Runrunazos

Los contralores municipales, liderados por Edmundo Guerrero de Fresnillo, no están muy contentos con la propuesta de órganos fiscalizadores en los municipios. Culpan al diputado Édgar Viramontes de que no se les tomó en cuenta y que no conoce las condiciones reales en las que operan las contralorías. Advierten que será difícil requerir estudios profesionales en el caso de municipios pequeños, en los que no es fácil hallar perfiles. * Nano Maldonado y Constantino Ruiz, titular de la SAMA y procurador ambiental, cerrarán la administración con campañas de reforestación y propuestas ambientales. Al tema de ecología le faltó más presupuesto y es un llamado a los gobiernos a que cada vez le vayan invirtiendo más. * Para los priístas y demás antimorenistas que ya no seguirán en puestos públicos comienzan a trabajar en su plan B. El diputado Luisito Esparza, por ejemplo, se metió al negocio de la construcción, aunque también espera una llamada del diputado federal electo Miguel Varela, a quien le coordinó la campaña.