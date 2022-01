El Runrún: Desmantelaron la Sedesol; vendría demanda colectiva

Sacudieron fuerte a la Sedesol estatal. La Nueva Gobernanza hizo mucho espacio en el edificio B de Ciudad Administrativa. Según datos del equipo del secretario Carlos Zúñiga, de 300 burócratas que tenía la dependencia casi al finalizar el quinquenio de Alejandro Tello, ahora solo son 157. Por eso ahí en Sedesol ya no fue necesario el acuerdo de reducción de un 25%. El porcentaje fue mucho mayor, acercándose al 50%. Hay una lista de 167 servidores públicos de la secretaría que dieron de baja. La versión oficial es que se fueron por término de gestión, término de contrato o retiro voluntario, pero se habla de que por lo menos 60 de ellos tienen pensando demandar. Ya desalojaron sus escritorios Jason Barker; los exalcaldes de Sombrerete y Juchipila Juan Pablo Castañeda y Felipe Ibarra; Nico Torres, Arturo Torres, Mareola Pedroza y otros tantos que la 4T identifica como operadores priístas. Con algunos hubo presiones, con otros no tanto. Al exregidor Cuco Bautista le dieron una muy buena liquidación tomando en cuenta que solo llevaba seis meses. Lo que lamentan algunos exfuncionarios es que la secretaría quedó desmantelada. Ya no se opera ese programa UNE de Roberto Luévano, con el que se dieron apoyos durante la pandemia. Carlos Zúñiga trae otros planes. Una de las estrategias de la 4T ha sido delegarle la entrega de apoyos a la Secretaría del Bienestar.

Regidores contra diputados

Algunos regidores de varios municipios miran con desprecio a los diputados locales que pretenden resucitar sus “herramientas legislativas”, un dinero que quieren volver a repartir para ayudas sociales, o desviarlas. El cabildo de Jerez, presidido por Beto Salazar, ya se pronunció en contra y en muchos cabildos le irán dando largas a este tema, que parece solo les interesa a los diputados. El legislador Ernesto González anda mandando oficios a todo mundo para que no permitan que regrese ese esquema corruptible. Es una indicación de Morena contra la corrupción.

Nuevo presidente de la CMIC

Jorge de la Peña se corona como el nuevo presidente de la cámara de constructores. Con 185 votos, superó a Luis Marcelo Delgado, quien se quedó con 127, y el presidente saliente, Pascual González, quedó con 33. De la Peña ya dijo que buscará la unidad de todos los de la CMIC y gestionar trabajo con el gobierno de David Monreal. Otro de los retos será aumentar el número de agremiados, que rondan los 150. El número de votos fue mayor porque se contabilizan según la antigüedad de los socios en la cámara.

Crisis en seguridad

No cesan los acontecimientos violentos en el estado. Ayer se informó del asesinato de un policía penitenciario y eso va generando más crisis en la Secretaría de Seguridad Pública. Se habla de deserciones en conjunto de elementos y para colmo, según informes de Gobierno Federal, se anticipa más violencia. La situación es tan crítica que ya se duda si permanecerá como titular de la SSP, Adolfo Martín.

Runrunazos

Para Ignacio Sánchez, director del Issstezac, la verdadera batalla no es contra los “pensionados dorados” ni la discusión de pagar o no el aguinaldo. Lo que importa es la supervivencia del instituto y para eso se necesita la complementariedad de pensiones en las aportaciones de los derechohabientes, entre Issstezac y el IMSS, que en su momento pedía el exdirector Marco Vinicio Flores. Nadie está obligado a lo imposible, dirán en el instituto si se acaba el dinero. Los pensionados tienen otros datos y dicen que todavía da para más. * Todos aquellos grilleros que le hacían el caldo gordo a Gonzalo Franco cuando era líder sindical en la Utzac fueron premiados con cargos en la misma universidad, ahora que su gran jefe es el rector. No se anticipa un panorama favorable ahora que estos cuadros, con perfil sindicalista, estén pasando a la parte patronal. Se irá acumulando más resentimiento y quejas entre los que sí se quedaron y llegan al sindicato. * Los perredistas que quedan esperan que ahora sí su líder Raymundo Carrillo sí cuide el dinero. De unos 5 millones de pesos que le tocan al partido ese año, al menos la mitad se les irá en multas.