El Runrún: Defiende Ulises reelección en la capital

El Ayuntamiento de Zacatecas es de los más encuestados por empresas locales y nacionales. En todos los casos, Ulises Mejía Haro es el más conocido, el mejor evaluado y la mejor opción de Morena por encima de otros aspirantes. Por eso ven que es un perfil conveniente para ser reelecto. Definitivamente es la mejor carta de Morena en la capital y justamente de eso fue a hablar Ulises en la Ciudad de México con los altos mandos nacionales del partido. No tienen que buscar al mejor candidato. Ya lo tienen, pero la disputa con los Monreal los hace enfrascarse en descarrilarlo y buscan candidatos prestados de otros partidos. El asunto de la capital es uno de tantos absurdos de la discordia política que tanto destruye a Morena.

Lo buscan

A Ulises le han hecho propuestas para sumarse a Movimiento Ciudadano y el PES, en tanto la alianza PRI-PAN-PRD lo tiene en la mira. Pero su proyecto está con Morena. Dicen que si a Samuel Herrera, que no ha dado buenos resultados como diputado federal, le respetarían “el derecho” a la reelección, con más razón se deberá contemplar a Ulises. Hay sectores de comerciantes que así lo esperan, porque los ayudó más que el secretario de Economía Carlos Bárcena. Advierten morenistas que una de las apuestas del PRI-PAN-PRD es precisamente la división de sus opositores.

Caballada desanimada

Aunque sepa que no hay muchas posibilidades de arrebatarle el poder a Morena en Fresnillo, alguien del bloque PRI-PAN-PRD tiene que salir contra Saúl Monreal. Ya hay uno que otro que plantea animarse a contender. Sergio Díaz, rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas; Manuel Navarro, dirigente de la FOZ, y Arturo Torres Luna, valorarían apuntarse, aunque sea por las regidurías. En el priísmo fresnillense hay quien atribuye el desánimo de la caballada a que desde Gobierno del Estado faltó impulsar cuadros como la exdiputada Lupita Flores y Cecy Rodríguez. Saúl Monreal ha trabajado mucho la obra pública y atención a la ciudadanía. Eso le complica el panorama al PRI.

Refuerzos para los partidos

El tema para los distritos locales de Fresnillo tampoco se ven muchos aspirantes en el PRI. Para el 5 se registró Claudia Perruskia Camarena. El 6 se sigló para los panistas y el 7 para los perredistas, pero no se descarta que alguien del PRI entre como refuerzo en alguno de los dos distritos. Tendría que ser mujer porque así se acordó para cumplir con la cuota de género. Otro refuerzo vendría en el Distrito local 3 en Guadalupe que se le concedió al PRD. La priísta Isadora Santivañez está trabajando en esa área para que se le contemple y, una vez que llegue la propuesta perredista, medirse para definir quién es más competitiva.

No hay vuelta de hoja

Ya es candidato único El Antorcho Ávila a la presidencia de Guadalupe por el PRI. El Instituto de Formación Reyes Heroles le dio al profe un resultado aprobatorio en el examen de aspirantes. Sus competidores por la candidatura no pasaron. No hay vuelta de hoja. No habrá más encuestas internas y ayer Ávila formalizó su prerregistro interno en el partido. Tiene el apoyo de Roberto Luévano, el dirigente del PRI, Enrique Flores; Benjamín Medrano que está en la primera línea del equipo de Claudia Anaya y presumen que hasta el secretario del PAN Joel Arce que fue acompañarlo a su registro.

El futuro de los contralores

El diputado Raúl Ulloa quiere echar adelante una reforma para el tema de elección de contralorías. Hoy, junto con los diputados Susana Rodríguez y Héctor Menchaca, discutirán con un grupo de contralores para definir cuál sería el mejor mecanismo para designarlos con un enfoque de apertura ciudadana. Hay una propuesta de los funcionarios municipales, influenciados por Edmundo Guerrero, para que el segundo partido con mayor votación sea el que emita la convocatoria para el cargo en cada municipio. La idea es que los institutos políticos den apertura a “perfiles ciudadanos”, que al fin y al cabo los estarán reclutando.

Runrunazos

Ya se andan preparando los aspirantes a dirigir las unidades académicas de la UAZ. En Derecho es donde hay habrá más apuntados y donde más se requiere mano dura. Desde Cuauhtémoc Rodríguez, Rubén Sataray y otros académicos se han señalado cacicazgos en una de las escuelas más grandes de la universidad. Álvaro García, uno de los que quiere ser director, sería una de las promesas para que las cosas cambien. Que no queden impunes casos como el del profe Omarcito Castañeda, acusado de vender calificaciones, y que haya transparencia y limpieza en los cursos que se cobran a los alumnos y en donde el dinero no le llega al rector Antonio Guzmán, sino que se reparte entre los catedráticos. * Anticipan que la 4T y sus aliados tendrán menos diputados federales para el periodo 2021-2024. En Zacatecas, uno de los eslabones débiles, dicen, sería Lyndiana Bugarín en el Distrito federal 2, quien contendería con el panista Miguel Varela, presidente municipal de Tlaltenango.