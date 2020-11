El Runrún: Corrupción en obras y fuga de inversiones azotan Miguel Auza

Dos grandes problemas le están pegando al pueblo del diputado Armando Perales. Por un lado, peligra la inversión y cuando menos 60 empleos de la iniciativa privada en Miguel Auza, y por el otro la ineficiencia y corrupción en el ayuntamiento. El auditor Raúl Brito envió un escrito que puso a temblar al alcalde Alfredo González y todo el cabildo de Miguel Auza. El titular de la ASE les notificó que detectaron obras que no se justifican, pavimentaciones patito que no cumplen con el espesor contratado, conceptos pagados y no ejecutados, proyectos de luminarias atorados por falta de trámites en la CFE, deficiencias constructivas y omisiones en los informes. La síndico Norma Esquivel se asustó tanto que, al estilo de su colega en Zacatecas Ruth Calderón, congeló todos los pagos, hasta en tanto no completaran los expedientes de los trabajos. Entre los mismos funcionarios se culpan de la ineficiencia. En la Tesorería ni siquiera saben manejar programas de contabilidad y toda la presidencia es un caos. “Por la irresponsabilidad de unos nos van a llevar a todos entre las patas”, alertaba la síndico.

Minera en quiebra

Otra bronca en Miguel Auza es por la suspensión de actividades de la mina Pedro Resources. El alcalde González les subió el predial de 400 mil a 1.2 millones de pesos, pero la minera no ha pagado con el argumento de que están en paro de labores. Al ayuntamiento se les habría informado que era por la situación del Coronavirus, pero el problema es que el dueño de la concesión, Javier Martínez Lomas, tiene demandada a la empresa por incumplimiento de contrato. Y es que supuestamente la mina no resultó ser negocio. No se tuvo la producción esperada y dicen que sale más caro pagar la millonada que exige Martínez que lo que tendría de rendimientos la compañía. Los que también salen perdiendo son los cerca de 60 trabajadores.

Se infecta Carlos Puente

El diputado federal del PVEM, Carlos Alberto Puente, dio positivo a la prueba del Coronavirus. Según el legislador, al menos hasta ayer no presentaba síntomas. Si no se hubiera hecho la prueba ni cuenta se hubiera dado. Ese es uno de los peligros reales del virus porque no se sabe realmente cuántas personas están infectadas, mientras el acceso a las pruebas es limitado por parte del sector salud.

Queja contra la Seduvot

A la secretaria de la Función Pública, Gaby Rodríguez, le pidieron proceder contra el equipo de Lupita López Marchant en la Seduvot. Sucede que los de la secretaría de vivienda eliminaron “injustamente” a un contratista de un proceso de licitación para la construcción de viviendas en el fraccionamiento Loma del Mirador, Santa María de la Paz. La Seduvot alegó que el contratista era insolvente, a lo que este respondió que es falso y que incluso su empresa tiene más experiencia y capacidad que la que ganó el fallo. Más allá de que le asignen la obra o no, quieren que corra sangre en la Seduvot. Para el gremio de la CMIC (el presidente Pascual González lo sabe), la obra está tan escasa que cualquier irregularidad que le quite el contrato a una compañía se considera una ofensa.

Ocurrencias de contralores

Gaby Rodríguez tuvo una charla con los contralores de Zacatecas, Paco Rivera; Fresnillo, Edmundo Guerrero, Julio Nava de Guadalupe y de otros municipios. Ante la secretaria de la Función Pública se armó un debate para cuestionar los actuales mecanismos de designación en las Contralorías. Unos pedían que su designación ya no quedara en manos de los cabildos, como ha propuesto el diputado Raúl Ulloa, pero que los partidos segundones en la elección sigan teniendo el control de ese espacio; también se sugirió que el titular de la Contraloría ya quedara asentado desde un principio en las planillas de candidatos de cada partido y coalición. Gaby Rodríguez quedó en que se habrían de revisar todas las propuestas de los contralores.

Petición a la FGR

El senador Ricardo Monreal solicitó por escrito al fiscal de la República, Alejandro Gertz, que intervenga para esclarecer el caso del feminicidio de la niña Sofía, que había sido secuestrada en Fresnillo el 11 de noviembre y unos días después apareció muerta. A la Fiscalía estatal, que dirige el doctor Murillo, le han recomendado que se agilicen resultados en el tema de búsqueda de personas.

Runrunazos

Hasta el momento, el presidente del IEEZ, Virgilio Rivera, no tiene registros ni antecedentes de nadie que haya incurrido en violencia de género. Pero dicen que “rascándole” salen algunos perfiles con antecedentes de violencia física, como la síndico de Ojocaliente Marichuy Hernández Alemán y Nico Torres Cortés, funcionario de la Sedesol estatal. * Oficialmente todavía no hay candidato en Morena, insisten Luis Medina y Ulises Mejía. El bloque morenista exige que se respeten los tiempos * El grupo de la síndico de la capital Ruth Calderón presionó y ahora la funcionaria Lula Delgadillo enfrenta un procedimiento en el Tribunal de Justicia Administrativa por observaciones en la entrega de apoyos.