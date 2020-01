El Runrún: Capitaliza Morena desastres en el Issstezac

La ineptitud del director general, Paquito Martínez, convirtió al instituto en el árbol caído del gobierno de Tello. Y muy pronto se arrimaron Catalina Monreal, la senadora Chole Luévano y la diputada Alma Dávila para hacer leña. Esta última fue la que organizó a pensionados para que bloquearan los accesos a las oficinas del Congreso local. No era difícil encaminar a los inconformes, ya furiosos con el director del Issstezac por un adeudo pendiente del aguinaldo. Luego se armó una pasarela de funcionarios: Luz Domínguez, presidenta de Derechos Humanos, llegó con los inconformes a darles por su lado; el subsecretario de Gobierno Érick Muñoz fue quien más intentó calmar las aguas: “¡tiempo, tiempo!”, exclamaba cuando sentía que las cosas se salían de control; al director de Finanzas del instituto, Alejandro Argüelles, le fue muy mal. Le batearon su propuesta de pagarle primero a los que menos ganan, según fuera llegando dinero al Issstezac. Insultos no le faltaron.

Situación grave

Muchos jubilados recriminaron que en la década de los 80 tuvieron que aportar su capital constitutivo para entrar al sistema de prestaciones del recién creado Issstezac. Por eso recriminaban “¿qué le hicieron a mi dinero?” Y mientras los inconformes controlaban los accesos a las oficinas, poco a poco los diputados fueron escapándose, en modo incógnito, por la “rampa secreta” del Legislativo. Más tarde, en reunión con el gobernador Alejandro Tello y los secretarios de Finanzas, Jorge Miranda, y Gobierno, Jehú Salas, se acordó que se estarían haciendo ya los depósitos; algunos lo recibirían hoy, otros mañana, pero no pasaría de esta semana. Por cierto, pese a que fue uno de los 4,200 pensionados afectados, el dirigente de Morena, Fernando Arteaga, no anduvo de mitotero. Los que sí se manifestaron, pedían una auditoría a la dirección del Issstezac, donde Paquito tiene muchos analistas y una nómina cercana a las 920 almas.

Vulnerables

Los contralores municipales fueron convocados hoy a una reunión en el auditorio Felipe Borrego, donde también asistirá personal de la Auditoría Superior del Estado y la Función Pública. Aunque el tema principal sería revisar el marco jurídico para que las Contralorías tengan más facultades para combatir la corrupción, ya hay un miedo por los compañeros caídos que se pelearon con sus presidentes: Karina Pérez, de Sombrerete; Hilario Zavala, de Río Grande y Víctor Ahumada, de Ojocaliente, en tanto otros, como Gustavo Ríos de Jalpa, están en la mira. Por eso esperan que el dirigente de los contralores, Edmundo Guerrero de Fresnillo, los ayude con una estrategia de protección en los casos donde más incomodan a los presidentes municipales.

Buscan a priístas de gobierno

A la secretaria del PRI estatal, Eva Verónica Hernández, le encomendaron un programa para identificar a los militantes y simpatizantes que estén dentro de las nóminas de gobierno. La intención, dicen, es que se acerquen a las reuniones con el presidente Gustavo Uribe y colaboren en tareas de capacitación y operación. Habría otra intención que no está escrita: que le hagan aportaciones económicas al partido. El secretario de Finanzas, Jorge Miranda, no puede hacerles descuentos en automático, así que lo que den al partido tiene que ser realmente voluntario.

No les toca poner candados

La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Paula Rey Ortiz Medina, mandó oficios a las diferentes dependencias estatales para notificarles que las disposiciones para clasificar información como reservada, ya no le corresponderá a los secretarios ni a sus comités de transparencia; será la propia SFP la que valorará si se debe o no poner candados a los datos que pudieran resultar “muy sensibles”. La notificación se hace después de todos los problemas que tuvo el director del DIF, Omar Acuña, no solo con los temas de la feria, sino con temas administrativos internos en el sistema. La síndico de Zacatecas, Ruth Calderón, aprovechando que la capital aporta seguridad y personal de limpia para la Fenaza, pretendía que el contralor Paco Rivera indagara datos, pero no se pudo al ser competencia del DIF estatal.

Runrunazos

Felipe Álvarez, líder de Movimiento Ciudadano, es quien menos habría dado muestras a favor de una alianza con el PRI, PAN y PRD. El tema no lo ha comentado con sus alcaldes Carlos Antonio Carrillo de Jalpa ni con Luis Sánchez de Luis Moya, pero se anticipa que debido a la buena relación que tiene con Noemí Luna, presidenta del PAN, se sumarán al bloque antiMorena. *** La diputada local Perla Martínez es de quiénes estarán más al pendiente de que el servicio de recolección de basura en Guadalupe funcione como debe. Reitera que el contrato con la empresa Trash, al tener vigencia de solo un año, no tuvo que pasar por aprobación de la Legislatura. Sobre las presuntas grillas que manejaba con personal de limpia, solo habría sido apoyo en temas de asesorías jurídicas. ***