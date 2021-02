El Runrún: Burocracia estatal cobró de más; culpan a sexenios anteriores

La Secretaría de la Función Pública estuvo haciendo auditorías de las cuentas del año pasado en algunas dependencias. Y detectó que en la Jefatura de Oficina del Gobernador, hay compensaciones que exceden los topes salariales para el caso de unos 55 burócratas. En la jefatura respondieron que “es una situación irregular que se ha detectado viene de otras administraciones. Al ser prestaciones no pactadas por esta administración, las mismas no pueden ser disminuidas administrativamente, sino que al ser derechos laborales ya adquiridos, debemos de respetarlos”. Y por eso, alegaron que a estos trabajadores ya no se les contemplaron aumentos salariales para los años posteriores. El monto de pagos detectado como excesivo habría sido de menos de 400 mil pesos, en un periodo de ocho meses, pero con compensaciones indebidas en otras dependencias la cantidad podría ser considerable.

Perdonados por la pandemia

A Roberto Luévano, secretario de Desarrollo Social, también lo catearon los inspectores de la Función Pública. Y resultó que la situación de la pandemia justificó algunas acciones que la Sedesol no pudo hacer. Roberto lamentó que al menos tres trabajadores que anduvieron repartiendo estufas, refrigeradores, tinacos y otros artículos llegaron a contagiarse del Covid, entre ellos el exregidor Emilio Escobedo y Pedro Valdez, a quien Lupita López ya no quería en la Seduvot. En total, entre 2019 y 2020 la Sedesol benefició con enseres domésticos a unos 8 mil 300 zacatecanos. Por el tema de la pandemia, el equipo de Gaby Rodríguez, en la Función Pública, concedió algunas prórrogas para la entrega de documentación comprobatoria. La falta de personal y la pandemia le ayudaron a justificar a Roberto la falta de visitas domiciliarias y de mecanismos de contraloría social.

No la dejarán pasar

Aunque la diputada del Partido Verde, Susana Rodríguez, está muy entusiasmada por presidir la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, difícilmente en la bancada de Morena tendrán consenso para darle respaldo. Esa comisión quieren que la dirija un morenista, pues aún no confían en los del PVEM. El legislador Omar Carrera está viendo para todos lados a fin de asegurar futuro en los próximos tres y seis años. Y si las cosas se le complican va a buscar servirse con algún acuerdo en el Congreso local.

Operación cicatriz

Como estaba previsto, Tony Casanova llegó como subsecretario a la Sedesol. Parte de esos movimientos se hacen para ir trabajando la operación cicatriz. A los bonillistas se les ha dado el mensaje de que están respaldados y también son parte del proyecto que busca llevar a Claudia Anaya a la gubernatura, aunque algunos todavía se sienten excluidos, pero poco a poco se van sumando.

La libraron

Se escaparon de los castigos de la Función Pública Elba de León, directora de Egresos en Gobierno del Estado, y Erasmo Rodríguez, funcionario de la Secop. La Subsecretaría de Responsabilidades señaló que ambos incurrieron en gastos improcedentes en el Fonregión, y que al final el estado tuvo que reintegrarlos a la Federación. Pero como determinaron que se trató de “un descuido”, los funcionarios se salvaron de ser castigados. Ya hasta un abogado traían para ser perdonados, pero derivado de una reforma que hubo, esperaron a que Leticia Pacheco, titular del Instituto de la Defensoría, les mandara un licenciado de oficio, con cargo al erario.

Defensa subsidiada

Se supone que los abogados del Instituto de la Defensoría son para personas que no pueden pagar un abogado. Pero en el equipo de Lety Pacheco se han quejado que hay supuestos maleantes que teniendo dinero, recurren a los defensores de oficio y en ocasiones hasta los amenazan. Y ahora resulta que a los funcionarios o exfuncionarios acusados de corrupción los servicios jurídicos también les pueden salir gratis. Así lo establece la ley. Expertos jurídicos del gobierno de Tello han alertado que la Defensoría a veces no tiene suficiente personal para que a los acusados les hagan la chamba. Por eso quisieran que quien pueda pagar, que pague un despacho.

Runrunazos

Antes de pronunciarse a favor del proyecto de David Monreal, un grupo de representantes del deporte en el que anda El Boa Barraza, su hija Adriana Barraza y el torero Antonio Romero, entre otros, acordaron alinearse y trabajar en unidad, sin ninguna grilla unos contra otros. En el grupo admiten que antes tenían diferencias, pero ahora todos están enfocados en la meta del D21. * El líder ganadero Cuauhtémoc Rayas se va a meter al Distrito federal 2 para apoyar a Lyndiana Bugarín. Se va entrometer tanto que algunos se van a preguntar si no es él el candidato. *Nunca faltan los casos de presunta brutalidad de los tránsitos que según dirige Oswaldo Caldera. Ahora resulta que un oficial fue acusado de agredir a una mujer y dañar una carreola.