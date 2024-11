El Runrún: Arriba a Zacatecas el nuevo helicóptero Black Hawk

Firma de convenio con UPN Colombia. | Foto: Cortesía.

El gobierno de Zacatecas adquirió un helicóptero militar Black Hawk, para consolidar las tareas de combate al crimen organizado y “seguir reduciendo los índices de violencia de alto impacto”, en la entidad. El gobernador David Monreal Ávila informó que el helicóptero militar Black Hawk arribó ayer a Zacatecas, y destacó que sólo los gobiernos de Jalisco y Nuevo León cuentan con este tipo de aeronaves para acciones de seguridad.

En el mes de enero de este año, se anunció la compra del helicóptero, que con las acciones que se llevan a cabo para recuperar la paz, ahora la aeronave permitirá trasportar 12 elementos de Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), con equipo y armas, a cualquier parte del estado donde se requiera su apoyo.

Este helicóptero Black Hawk tuvo un costo de 105 millones de pesos, y cuenta con tecnología avanzada que fortalecerá la próxima fase del plan de seguridad. Por lo pronto, esta aeronave podrá volar en todo el territorio estatal en tareas disuasivas y de prevención. Es una buena adquisición.

Mucha controversia por el pago de rezonificación

Muchas versiones y poco avance es lo que ayer generó el paro de actividades iniciado desde el viernes, por los sindicatos de la Sección 58 del SNTE y de Telesecundarias, quienes por cierto, rechazaron de manera tajante la propuesta gubernamental de pagar el bono, la primera semana de diciembre, levantar el paro y regresar a clases.

Mucha expectativa levantó la convocatoria a conferencia de prensa en la que se suponía la secretaria de Educación, María del Carmen Salinas Flores, daría un importante anuncio para terminar con la movilización, pero fue mayúscula la sorpresa cuando en su lugar apareció el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el de Finanzas, Ricardo Olivares; y un representante de aquella, que como la novela del Quijote, sólo fue un Caballero de triste figura.

Los funcionarios salieron al paso y pidieron aceptar el pago en diciembre, una vez que lleguen los recursos federales, y también refrendaron la apertura total del Gobierno de Zacatecas y llamaron a los sindicatos para que se unan al esfuerzo financiero para contar con los recursos federales y asegurar los salarios quincenales. El bono se reconoce y en ningún momento se pone a discusión.

La verdad es que María del Carmen Salinas Flores, responsable aún de la Secretaría de Educación, no acudió a la conferencia de prensa porque, en efecto, estaba en la Ciudad de México, pero no haciendo gestiones para lograr la radicación de los recursos y pagar los bonos. Ella estuvo en la Cámara de Diputados en la instalación de la Comisión de Educación.

En sus redes sociales, la propia secretaria de Educación dio cuenta de su viaje de recreación política a la Cámara de Diputados, sin importar que el sector educativo estatal tiene paralizadas las actividades en mas de mil escuelas. Hay que recordarle que en la Cámara de Diputados se aprueba el presupuesto del siguiente año, donde no le cambian una sola coma, a la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Es decir, que fue un viaje innecesario mientras que el sistema educativo estatal se cae a pedazos.

Los viajes “pedagógicos” internacionales de recreación

Hablando de redes sociales, el que salió a presumir que una delegación de zacatecanos está en Colombia es José de Jesús González Palacios “El Chufus”, quien informó que, desde el 31 de octubre, docentes de la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz” y la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” participaron en una jornada de intercambio de experiencias pedagógicas y actividades académicas.

Mientras, aquí en Zacatecas, ayer el secretario general de Gobierno expresó que no se pueden tolerar los excesos y abusos con los recursos de las instituciones, esta delegación de zacatecanos, acudió a la UPN Colombia, donde se formalizó la firma de un convenio entre la Escuela Normal Rural y la UPN, con el objetivo de fortalecer la cooperación para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos. Claro, todo con cargo al erario público.

Ayer, en ausencia del “Chufus”, estaba programada una visita de supervisión del gobernador del estado a las obras de la Normal Rural, pero, al verse descubierto, el director pidió a sus amigos de las escuelas telesecundarias que le hicieran el favor de bloquear los accesos para impedir la llegada del mandatario, cosa que así ocurrió y con eso, ocultar su ausencia.

Mientras tanto, su jefe, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Álvaro Rodríguez Martínez, acudió a la conferencia de prensa en la que los secretarios de Gobierno y Finanzas trataban de convencer al magisterio de levantar el paro.

La asistencia de Rodríguez Martínez fue como invitado de piedra, porque ni habló y mucho menos justificó la ausencia de los directivos normalistas. A su regreso de Colombia, los directores de las normales tendrán mucho que informar.

Runrunazos

El alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, entregó anoche los trabajos de rehabilitación de la cancha “Rikis”, ubicada en Tres Cruces, a las puertas de los panteones de la capital, primera obra pública que lleva a cabo en el municipio. Tuvo como invitados especiales a jugadores y directivos del equipo Mineros de la Liga de Expansión. Una buena acción que servirá para el proceso de recreación de los habitantes de la zona.