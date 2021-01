El Runrún: Aparta Tello un guardadito para vacuna antiCovid

El gobernador Alejandro Tello no confía del todo en la estructura de la Federación para la aplicación de la vacuna contra el Coronavirus. En Gobierno del Estado se han quejado de la falta de coordinación e información sobre la aplicación de estas vacunas. El Gobierno de AMLO está acaparando por completo estas tareas, pero la administración estatal aún valora la posibilidad, como en otras entidades, de adquirir la vacuna por su cuenta. Este año no han sido pocos los alcaldes que le han pedido al mandatario recursos para obras y programas. El contador les respondió que presupuestalmente será un año difícil, precisamente porque una parte del presupuesto se tendría que destinar para vacunas y el sector salud. No estaría definido un monto, pero sería un pedazo grande del pastel del presupuesto. Al secretario de Salud, Gilberto Breña, también le han sembrado la idea de que no pueden atenerse a las fuerzas de la 4T para proteger a los zacatecanos en el tema de salud. Hoy habrá una reunión de gobernadores de la alianza federalista en Saltillo, y uno de los puntos a tratar es la adquisición de vacunas por su cuenta.

Fiscal al rescate

Le aseguró el fiscal Francisco Murillo al presidente de Monte Escobedo, Ramiro Sánchez, que es prioridad hallar al director de Seguridad Pública del municipio, Ricardo Acosta, que está desaparecido. Según Murillo, la Fiscalía ya está haciendo todo lo posible por encontrarlo. La gente de Monte Escobedo espera resultados rápidos. El municipio se quedó sin policías y la responsabilidad de la seguridad se le dan al batallón militar de la región, más que a la Guardia Nacional.

Muy preocupados

Anda muy estresado el secretario de Turismo, Eduardo Yarto. Zacatecas ganó la distinción de Capital Americana para la Cultura este año, pero como la Secturz está muy castigada presupuestalmente, no hay dinero ni para promoción ni actividades en la dependencia. El tijeretazo al presupuesto para turismo se explica por dos razones: una es que la pandemia del Coronavirus ha obligado al gobierno a invertir en otros rubros, principalmente en salud; el otro motivo es que supuestamente la secretaría trae observaciones de la auditoría de Raúl Brito, del ejercicio 2019, por hasta 50 millones de pesos en gastos que están pendientes de solventar.

Pleitazo en la Coepla

Uno de los funcionarios de la Coordinación de Planeación de Gobierno del Estado se le quiso salir del huacal a su jefe Pablo Pedroza. El secretario técnico Antonio Rivera se sentía el titular y organizaba reuniones y arreglos “saltándose las trancas”. Quiso sacar de la jugada a Pedroza, pero fue a Rivera al que vinieron echando. Lo apretaron para que le entrara al Programa de Retiro Voluntario, alegando que los trámites burocráticos tardarían cuando menos seis meses. Pero Pedroza se movió para agilizar el papeleo y en cuestión de días dieron de baja al secretario técnico. Jaime Valles lo suple momentáneamente. Cuenta la leyenda que Rivera juega con el D21 y su tirada es regresar a la Coepla en el próximo sexenio.

Enjuagues en Jalisco

Apenas llegó a Jalisco y no tardaron las grillas por la designación del senador José Narro como delegado de Morena. Quienes lo conocen señalan que es un político que no da paso sin huarache y por eso ya tendría algún tipo de enjuague en las negociaciones para candidaturas en ese estado. Narro lo niega. Alega que todo es “transparente” y no se hace ningún arreglo en lo oscurito.

Runrunazos

Queda pendiente una parte del aguinaldo a los trabajadores del CECYTEZ. El director general Leonel Cordero no tiene dinero porque la Federación no deposita las participaciones. Eso no le importa al líder sindical Lucio Mendoza, quien ya amenazó con tomar las oficinas generales del colegio y armar una marcha en vehículos para este lunes. * Al catedrático de Derecho, Álvaro García, lo quieren tumbar de la elección a director de la escuela. Su pecado fue haber trabajado unos meses para el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, con lo que violó una cláusula de exclusividad en la universidad. Quien sí va en caballo de Hacienda es la doctora Argelia López para Ciencias Químicas. * Valente Cabrera fue ratificado como Comisionado de Atención a Víctimas. Ha sabido tener buen trato con las víctimas, eso fue lo que convenció a los diputados de la 4T para que apoyaran su nombramiento. * El diputado Pedro Martínez contrajo el Coronavirus. Está en proceso de recuperación.