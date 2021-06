El Runrún: Agandallan diputación al PRI; se la dan al PT

La resolución del IEEZ para la asignación de 12 diputados plurinominales será impugnada porque, alega el PRI, torcieron tanto la ley que la quebraron. Ni jurisprudencia ni cuentas claras en la asignación hubo, dicen los tricolores. Y es que hubo cambios de criterios y de interpretación por parte del equipo de Virgilio Rivera, en el IEEZ para hacer la repartición. El pasado sábado hasta en las proyecciones de los jurídicos de Morena daban casi por hecho que al PRI le tocarían tres diputaciones plurinominales. Así pues, del tricolor solo alcanzaron a entrar Gaby Basurto, por ser la primera en la lista, y José Juan Estrada en su calidad de diputado migrante. A Víctor Rentería, suplente de Jehú Salas, le tocaba entrar como segundo en la lista, y así hubiera sido, se se hubieran respetado los mismos criterios de las elecciones del 2016 y del 2018. Según los jurídicos priístas, a su partido le depuraron votos de más para evitar la sobrerrepresentación. Le tomaron en cuenta su condición como partido individual y en la alianza que hizo con el PAN y el PRD. De ahí que de esos votos que les comieron se quedaron con una diputación menos.

El pleito va para largo

Se anticipa que el pleito por la diputación perdida se resuelva hasta última instancia, porque el Tribunal Electoral de Zacatecas luego saca acuerdos demasiado politizados, que se los tumban más adelante. Muchas veces los intereses locales acaban contaminando resoluciones que deben ser más apegadas a derecho estricto. Hasta a los magistrados les acaba ganando el corazón y no la cabeza. Esas relaciones peligrosas siempre acaban perjudicando a Zacatecas, a la democracia y a la legalidad. Las componendas políticas acaban imponiéndose a la legalidad electoral. El PRI va impugnar por lo pronto porque sus números electorales no les dan los mismos resultados que al IEEZ. Tampoco pueden confiar en el Tribunal Electoral de Zacatecas, pues hay sospechas de venganza contra el exsecretario General de Gobierno, Jehú Salas, porque supuestamente no cedió a las “cartitas a Santa Claus”, en la que le pedían puestos en el gobierno con altos salarios para novias, familiares y amigos. Los agraviados de antes claman venganza a costa de la legalidad. Falta representatividad dicen unos; hay sobrerepresentación claman otros. Los equipos de abogados ya fundamentan los casos para la impugnación.

Tampoco están contentos

Hasta Ricardo Hernández, el jurídico de Morena de las confianzas de Ricardo Monreal, consideró que el tema del reparto de diputaciones pluris necesitaría una revisión minuciosa. Y es que la curul que se le quita a Víctor Rentería se la entregan al petista José Luis Figueroa, archienemigo de los Monreal. Cuenta la leyenda que hubo molestia del mismo gobernador electo cuando supo que al exrector Antonio Guzmán lo habían bajado de la pluri 2 del PT para subir a El Cepillo Figueroa. Incluso, se le habría recomendado a El Waca resistirse y aferrarse a la pluri, pero este no se quiso meter en broncas con el dirigente nacional del PT, Beto Anaya. Era mostrar demasiada rebeldía.

Nueva clase política

“Quiero resaltar la juventud, inclusión, en esta aspiración legítima de una sociedad progresista”, decía David Monreal en la reunión del viernes, junto con candidatos electos y no electos de Morena. En efecto, el fresnillense habló de una nueva clase política y una nueva clase gobernante, en la que ya se empiezan a ver caras nuevas, o cuando menos que no habían tenido tanta responsabilidad. La expriísta Violeta Cerrillo, diputada electa por Morena en el distrito 3, dice que van a desaparecer las herramientas legislativas y que no van a tener privilegios. Presumen que perfiles como ella, Ernesto González y otros que serán diputados por primera vez no debieran incurrir en excesos, porque no han generado adicción como otros legisladores acostumbrado al derroche.

Niveles de confianza

Esa nueva clase política de la que habla David vendrá a formar una amalgama con viejos colaboradores. Así, mientras en los perfiles nuevos figuran Bennelly Hernández, que será diputada en el distrito federal 1; El Bicha Salas, alcalde de Sain Alto; Martín Álvarez, alcalde interino de Fresnillo; y Julio César Chávez, que seguirá gobernando Guadalupe, entre otros; se mantienen en el proyecto veteranos como la senadora Chole Luévano, el diputado local Padilla y Alfredo Femat, que anda muy pegado al proyecto. Por supuestamente su cercanía con la senadora Geovanna Bañuelos, a Xerardo Ramírez no se le tiene mucho nivel de confianza en el equipo.

Runrunazos

Jura el diputado federal Carlos Puente que sí es zacatecano. El político del PVEM es de la capital del estado de toda la vida y sí se le considera un aliado de los zacatecanos en San Lázaro. *** Otro de los apuntados para llegar al gabinete en septiembre es Uswaldo Pinedo Barrios. Le echó el ojo a la Secretaría de Salud de Zacatecas, que entregará el doctor Gilberto Breña.