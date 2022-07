Desaparecen marinos escoltas del senador Narro

José Narro, senador. Foto: Cortesía

Saúl le come el mandado a Enrique Laviada

Hasta la comida jinetearon en el DIF estatal

Los hijos pródigos del PAN

Hay un escándalo en Acapulco por dos elementos de la Secretaría de Marina que habían sido comisionados para darle protección al senador José Narro en un evento de la Ciudad de México, en marzo pasado. La alcaldesa de este municipio porteño, Adelina López, se ha deslindado de la gestión para que se le asignaran escoltas al senador, originario de Tamaulipas, aunque en realidad la edil sí habría intervenido. Narro había pedido que lo cuidaran para unos eventos de Morena en los que promovían la revocación de mandato. El mismo senador desconocería que fue lo que pasó con estos elementos, que ya llevan meses sin que se sepa nada de ellos. Supuestamente, los agentes se presentaron con Narro en un restaurante de la Ciudad de México y este les dijo que ya no necesitaba sus servicios. Los marinos se retiraron y a partir de ahí desaparecieron, lamentablemente.

Quisiera estar ahí

Algunos zacatecanos fueron invitados este fin de semana por Roger C. Rigaud, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, a los festejos del 246 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el bicentenario de la relación bilateral con Mexico. Ahí andaban Gaby Pinedo, la secretaria General de Gobierno; Roy Barragán, secretario de Turismo; Ricardo Hernández, coordinador jurídico, y el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. Este último aprovechó ahí para codearse con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey. Las principales figuras de MC habrían estado hablando con Saúl de algún tema que llegaron a tener con el senador Ricardo Monreal. Y surgieron especulaciones sobre si el camino de Ricardo para la contienda presidencial sería por MC. Cuenta la leyenda que quien debía estar ahí, o al menos quería hacerlo, era el diputado local Enrique Laviada. Después de todo, los de Nuevo León son de las figuras naranjas más importantes, del partido al que se sumó Laviada.

Choques con el Ejecutivo

También se dice de Laviada que está haciendo todo lo posible para que el próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos no sea ningún allegado ni recomendado del Ejecutivo estatal, y mucho menos de la Secretaría del Bienestar. Laviada quiere que la oposición sea más bravucona y ha sido clave para oponerse en muchos temas con la bancada de Morena.

Por ahora, el Tribunal Electoral Federal ordenó restituir a Priscila Benítez como presidenta del Órgano de Administración y Finanzas del Congreso. Según los morenistas eso no es tan malo porque Priscila solo estaría un par de meses frente a ese órgano, que se renovaría en septiembre. A Laviada se le retiró la presidencia de la mesa directiva y Xerardo Ramírez queda fuera de la Junta de Coordinación Política.

Hasta la comida jinetearon

De entre las observaciones del ejercicio del año pasado, que ya salieron de la Auditoría Superior de la Federación, hay una por casi 12.7 millones de pesos hacia el DIF estatal, en la que han señalado al exdirector Omar Acuña. La observación es por la falta de evidencia en la entrega de alimentos a beneficiarios de Trancoso, Villa Hidalgo, Mazapil y El Salvador. Esos apoyos, según la auditoría, se retuvieron hasta por ocho meses. Al parecer Acuña creía que estos beneficiarios podían esperar sin que los agobiara el hambre ni la necesidad. Ahora comprenden un poco más al exalcalde de Pánuco, Abraham Trejo, quien llegó a patalear las puertas de las oficinas del DIF para que le liberaran apoyos a su gente.

Van por el premio

El proyecto para la iluminación de la capital, que en tres años se le destinaría poco más de 60 millones de pesos, requiere que la presidencia de Zacatecas gestione un estímulo por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), que podría ser de hasta 12 millones de pesos, que es el “premio máximo”. El veterano regidor Samuel Reveles pidió cuidar muy bien el proyecto, porque hay actores externos que están en contra de la renovación de luminarias, arguyendo que no habría liquidez presupuestal. Pues para eso es la gestión con la CONUEE.

Tercera más peligrosa

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República publicó el estudio Ciudades violentas. Panorama internacional y desafíos para México, de Juan Pablo Aguirre Quezada. En esa obra aparece un listado de las 50 ciudades más violentas del mundo de acuerdo con El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. 2021. De esas 50, las ocho ciudades más peligrosas están en México, y la tercera es Zacatecas, después de Zamora de Michoacán y Ciudad Obregón de Sonora. Tijuana aparece en el cuarto lugar, después viene Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. El noveno sitio es para St Luis, Estados Unidos, y el décimo para Kingston, Jamaica. Por cierto, el líder del PVEM Carlos Puente criticó las graves condiciones por la inseguridad en Guanajuato. ¿Habría alguna referencia hacia Víctor Armas, funcionario de Irapuato en dicho estado?

Hijos pródigos del PAN

Son varios años en los que el PAN ha estado urgido de aumentar su padrón de afiliados, o por lo menos mantenerlo. Y tan desesperados están, que no se pueden dar el lujo de rechazar a los “hijos pródigos”, es decir, aquellos que coquetearon o trabajaron con otros partidos. Ahí tienen al exdiputado Alfredo El Cuate Sandoval, otrora confidente de Arturo López de Lara, que se pintó de guinda y cuando se quedó sin nada, volvió al corral de los azules. Luego está Lupita Medina, excandidata a la gubernatura por el PES, quien no faltó a la Actualización del Programa de Acción Política del partido azul. No es que la dirigente del PAN, Verónica Alamillo, esté muy contenta de recibir a los hijos pródigos del partido, pero no le queda de otra. Mejor que digan “regresaron por convicción, que ya no volvieron por ambición”. Pero los hijos pródigos regresaron también por el mismo motivo que los aceptaron: no les quedaba de otra.

Convocatoria del PVEM

El partido verde estuvo de manteles largos en la capital zacatecana. Echaron la casa por la ventana, sin embargo aunque la afluencia fue nutrida, no fue lo que esperaban los líderes locales. Tuvieron la presencia de líderes nacionales como Carlos Puente, estatales y desde luego el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro quien en ningún momento desestimó los esfuerzos por convocar a la ola verde. Dentro de los pendientes quedaron todos aquellos militantes activos y pasivos del partido verde que en la pasada jornada electoral se jugaron la carne y pellejo por llevar votos al partido del tucán.

Runrunazos

Después de ser alcalde de Cuauhtémoc y repetir dos periodos como legislador, Adolfo Zamarripa se habría mudado a Aguascalientes. Dicen que como ya no agarró hueso, ya no tiene mucho que hacer en Zacatecas. ***Ahora el alcalde de Pinos, Omar Téllez, que se quejaba de exclusión, sí fue invitado a la feria agropecuaria de su municipio, en la que el gobernador David Monreal destacó los apoyos.