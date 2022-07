Cantará Fresnillo a todo pulmón

SAÚL MONREAL, alcalde de Fresnillo.

Llego la feria de Fresnillo y va a estar buena, el día de ayer en el Ágora el hermano menor de los Monreal presentó la próxima feria de Fresnillo, artistas de buen nivel se presentarán; Duelo, El Recodo, Los Invasores de Nuevo León, Gerardo Ortiz, Bronco entre otros, esto gracias a que el presidente Saúl Monreal ajustó sus finanzas para poder celebrar una feria muy digna en su querido Mineral, el municipio que más aporta al PIB estatal lo merece.

Fenaza 2022

Hoy por la tarde Paty Cantú amenizará la presentación de los carteles de la Feria Nacional Zacatecas en su edición 2022, hay bastantes sentimientos encontrados al respecto, algunos piensan que ya no debe de haber ferias pues solo sirve para llenar de billetes las bolsas de los organizadores, hay otros que dicen que después de tantas malas noticias y de vivir con el miedo de que te llegue una bala perdida los zacatecanos merecen un rato de esparcimiento y pues al final de todo ahí sí se gasta en ellos el dinero de los impuestos. Habrá que ver qué pasa en esta feria que se dice coordina Yaseth Hernández, seguramente se rodeará de gente conocedora que la apoye en su primera vez como encargada de tan grande evento.

Trabaja pese a trabas

El secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, un día y el otro también se las ve negras y peores, por qué las instrucciones del gobernador no bajan y cuando bajan, bajan mal, y de repente le llega la cascada de quejas, reclamos y peticiones que no puede resolver, y en algunos casos no quiere porque otros se llevan las medallas.

Los datos oficiales llegaron

Se publicó la tabla comparativa de cuantos homicidios por cada 100 mil habitaciones en promedio han ocurrido en los estados en los últimos años según el INEGI, sin duda el gobernador David Monreal y sobre todo el secretario Marín tienen un reto importante pues al cierre del 2021 Zacatecas lideraba la tabla al ser el estado con más homicidios en promedio en el país, bajar de ese número requiere de mucha inteligencia y trabajo. Ya falta menos de la mitad del año para ver cómo va el plan Zacatecas II.

Se le encendió la mecha

Ayer la diputada Priscila Benítez publicó en redes que sufrió uno de los sustos más grandes de su vida cuando supo que su hijo, su hermana y su sobrino estuvieron en el fuego cruzado de la persecución entre policías y gente del crimen organizado que empezó en Guadalupe y terminó por El Orito, además su hermana resultó herida, esto hizo que las exigencias de la diputada suban de nivel. A cualquiera que le toquen a su familia se le se le calienta la cabeza.