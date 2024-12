Sólo las vemos pasar

José Luis Medina Lizalde.

La desigualdad entre regionales se atiende mediante estrategias concretas que armonizan dinámicas locales con dinámicas externas, corresponde a las clases políticas locales no dejar pasar coyunturas para el avance.

Los zacatecanos hemos dejado pasar muchas oportunidades por omisiones o decisiones equívocas.

Lo anterior viene al caso porque el pasado 2 de Diciembre la presidenta promulgó la conversión de la Universidad Rosario Castellanos en universidad nacional, anunciando que esta institución hasta ahora de la Ciudad de México tendrá un campus en Comitán Chiapas, donde nace la admirable literata y otro en Tijuana Baja California , anticipando que ya levantaron la mano varios estados que ponen a disposición del proyecto sendas instalaciones, la presidenta exhortó a los demás estados a que hagan lo mismo, que ofrezcan sedes para tal efecto.

Zacatecas no aparece en la lista de los interesados, pero puede aparecer si el gobierno del estado valora la coyuntura con creatividad, es cuestión de pensarle.

Solo para poner un ejemplo: El edificio del PRD (A la salida norte de Zacatecas )ofrece condiciones idóneas para dicho propósito, pues el mismo fue concebido para fungir como centro de formación política para el centro y norte de la república por lo que cuenta con amplios espacios, infraestructura para uso de las tecnologías educativas contemporáneas, auditorio y espacios para dormitorios, las magnas instalaciones son fruto de un esfuerzo colectivo complementario de las prerrogativas invertidas, hubo rifas de autos, venta de monedas de plata conmemorativas del Sexto Congreso Nacional del PRD que tuvo lugar en Zacatecas y donativos en especie.

El alejamiento paulatino de principios fundacionales produjo desinterés por la educación política y desarrollo ideológico de la base y de ese modo se frustraron los empeños de evitar que las prerrogativas fuera el botín a disputar y los ideales no fueran desplazados por los intereses. No se pudo, la cúpula nacional cayó presa de la vulgar ambición, los que no nos resignamos nos fuimos a construir Morena.

Hablando se entiende la gente

No es fácil la salida jurídica, el PRD perdió el registro nacional, en Zacatecas logra conservarlo, según la normatividad aplicable al respecto, el partido local se queda con los bienes, de manera que ahora son los perredistas locales los poseedores legales de todo el inventario a su nombre en el estado, siendo el edificio aludido la joya de la corona.

Es demasiado grande como sede burocrática del partido y seguirlo usando así es condenarlo a la sub-utilización, mantenerlo en las condiciones adecuadas rebasa las reducidas posibilidades del instituto político, el riesgo del deterioro irreversible es obvio.

El PRD es poseedor de otro inmueble ubicado en el Callejón de Ozuna, en pleno centro histórico de la ciudad de Zacatecas, dicho inmueble fue adquirido con la cooperación de muchos profesores universitarios para el PSUM, antecedente del PMS y del PRD, dicho lugar es idóneo para albergar al comité estatal del partido local llamado PRD, su ubicación es ventajosa para la interacción con la ciudadanía y su mantenimiento es acorde a las posibilidades financieras.

Pienso, sin mucho optimismo pero lo pienso, que el gobernador David Monreal puede pactar con los perredistas que le cedan en comodato el edificio aludido a cambio de financiar la adecuación del inmueble del centro histórico y de alguna fórmula de fortalecimiento patrimonial para un partido que tiene el reto de conservar el registro en 2027, pues de no hacerlo, todos los bienes que posee en la actualidad pasarían al patrimonio estatal, ya no al federal como hubiera sido en caso de que en Zacatecas no hubieran alcanzado el porcentaje de votación que establece la norma.

En estos momentos los dirigentes formales pueden consensar rápidamente un acuerdo al respecto. Son pocos, seguramente conscientes de la necesidad de vislumbrar una ruta que les permita renacer.

Lo ideal es que el gobierno del estado se interese en traer a Zacatecas una institución pública superior gratuita, que ya cuenta con 18 licenciaturas, 15 posgrados de los cuales son 5 especialidades, 7 maestría y 3 doctorados.

Acción en vez de queja

Nuestra ciudad ofrece la ventaja que el estudiante no consume mucho tiempo en traslado cotidiano, coexistirá con las instituciones de educación superior mediante intercambios mutuamente fortalecedores y estará alcance de los jóvenes de modestos recursos por el principio de gratuidad.

Sus planes de estudio no están anquilosados, su inserción en la vida zacatecana permite la formación actualizada de capital humano tan buscado por las grandes inversiones y también estimular el aprovechamiento de potenciales bastiones de turismo cultural existentes en nuestro vasto territorio.

El edificio del PRD no es la única posibilidad, habrá otras y quizá mejores.

Lo importante es no seguir viendo como los demás progresan mientras nosotros seguimos inmersos en quejumbres.

