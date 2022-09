¿Saltará al vacío?

José Luis Medina Lizalde.

La distancia política de Ricardo Monreal con la #Cuarta transformación se hizo notoria esta semana con la ausencia de personalidades de alto perfil al encuentro con la fracción senatorial de Morena. Alejandro Armenta, su gallo para presidir el senado, tendrá que fungir como tendedor del puente institucional con el Poder Ejecutivo y tan solo por eso, no podrá ser reflejo automático de los intereses de su impulsor.

Ricardo Monreal se formó en la etapa en la que el proyecto alternativo de Nación al neoliberalismo se instala en las calles, lejos de los cargos, cuando gobernar era administrar la realidad, no cambiarla. Su desarrollado cálculo político lo emplea para hacer carrera desde abajo con el propósito de acceder al mundo de los de arriba. Cuando no obtuvo la candidatura del PRI, su primer impulso lo llevó a buscar el cobijo del PAN y solo hasta que le cierran la puerta se acoge al PRD en esos momentos con Andrés Manuel al frente. Como ex gobernador inicia un ciclo de permanencia en cargos públicos transitando de curules a escaños y de titular de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el tramo lo cubrió portando distintas camisetas sin perder nunca la relación con el líder del proyecto que germinaba en campos y ciudades y que obtendría la victoria electoral por tan amplio margen que no hubo espacio para un fraude más.

Es bien sabido que el valor de un político se demuestra “en la banca” cuando no tiene empleados ni maneja recursos públicos y mantiene peso político. Monreal no ha tenido la oportunidad de mostrar su real tamaño

El doble juego

La distancia no empezó con su fallida aspiración de gobernar la Ciudad de México en 2018. Tres años antes en Zacatecas, cuando las elecciones federales intermedias, toda la fuerza monrealista apoyó a partidos contrarios a Morena cuando estaba en juego la conquista del registro definitivo y la no obtención del registro local le permitiría convencer a los dirigentes nacionales de que en Zacatecas nada resulta sin la fuerza Monreal. Los planes fallaron, Morena tuvo el porcentaje más alto de la segunda circunscripción y su registro local

En las elecciones federales de 2021, a pesar de que su grupo puso los candidatos, Ricardo Monreal hizo que Morena perdiera la diputación federal del distrito dos postulando por Fuerza por México a Olga Sánchez Esparza, autodefinida “Ricardista” que en estos momentos busca la dirigencia del sindicato de salud, es tan solo un ejemplo de muchos que se pueden citar para evidenciar el doble juego que todo mundo le conoce

Las consecuencias de la distancia buscada por él mismo con el proyecto de la #Cuarta transformación, son particularmente perjudiciales para Zacatecas.

El liderazgo fuerte que tejió no es transmisible, su hermano gobierna acompañado de una clase política dispersa, inconexa, sin figuras de prestigio y muy desinteresada en aprender, la principal fortaleza del gobernador es la debilidad de los opositores

El reto de gobernar un estado con problemas durante mucho tiempo desatendidos, acompañado por individuos que carecen de una idea común como consecuencia de la falta de identificación con un proyecto, solo se puede enfrentar con el liderazgo indiscutido del gobernador, pero David no tiene las condiciones que tuvo Ricardo en 1998, arriba a la función con parcelas de poder político repartidas.

La legislatura local muestra la crisis de calidad política que experimenta Zacatecas, ya transcurrió el primer tercio y su improductividad ha perjudicado gravemente la marcha de los asuntos públicos, las bandas delictivas mantienen la iniciativa

Una situación como la que vive el estado solo se supera con políticos capaces de generar proyecto (rumbo colectivo), no con políticos que usen para fines personales el proyecto, en ese sentido, el modelo político que encarna Ricardo y otros, no es el que podrá sacar adelante al estado

Encrucijada

Si Ricardo abandona el barco no sería como cuando cambia de un partido a otro, esta vez desertaría de un proyecto de Nación que vive su primera fase para servir de instrumento de quienes no confían en su persona, solo lo usan

¿Y el efecto en Zacatecas?

¿Habrá quién se atreva a sostener que Zacatecas no debe guiarse en congruencia con el rumbo nacional?

¿La agenda de cambios que prioriza el combate a la corrupción no es de urgente aplicación en nuestro estado?

Si el senador llama a cuentas a directores de administración del gobierno del estado como si fueran empleados del senado según versiones periodísticas nunca desmentidas significa que asume conscientemente un rol en la conducción local

¿Zacatecas deberá experimentar consecuencias si el senador se aventura a funcionar abiertamente como “suelto”

Los grandes políticos, como humanos que son, practican la rectificación autocrítica

No es tarde

