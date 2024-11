Primero averiguar, luego fusilar

José Luis Medina Lizalde.

Mucho tendrá que superar su desempeño el gobierno de David Monreal si quiere estar a la altura de la estrategia contra el crimen organizado correspondiente al segundo piso de la Cuarta Transformación. La extirpación de cómplices de bandas incrustados en la política y en el servicio público es reto que sus antecesores evadieron, hoy el gobernador tiene una oportunidad histórica.

La operación Enjambre deberá ser permanente y en todo el país, cada entidad tendrá que hacerse cargo de sus particularidades al mismo tiempo que se integra a la estrategia general.

Que por fin se entienda que la responsabilidad de la seguridad no es delegable sino compartida ¿Qué entidad puede federativa puede asegurar que no necesita purgar su servicio público de vinculados con la delincuencia?

Lo primero de lo que debemos tomar conciencia es de la diferencia entre el “Michoacanazo” de Felipe Calderón, y la operación quirúrgica contra funcionarios públicos con nexos con la delincuencia organizada recientemente emprendida. En el “Michoacanazo” se ejecutaron detenciones para investigar y en operación Enjambre primero se investigó y luego se procede a las aprehensiones.

El michoacanazo se dio sin coordinación de los diversos niveles de gobierno y si participación conjunta de las fuerzas federales, caso distinto a lo que viene sucediendo ahora, cuando la colaboración entre el ejército, la marina, la Guardia Nacional y las instancias estatales y municipales están traduciéndose en detenciones de objetivos prioritarios y en decomisos de gran cuantía.

Hay liderazgo poderoso en materia de seguridad, así lo evidencia la unanimidad con la que se aprobaron las reformas al artículo 21 de la constitución que le da una fortaleza sin precedente a la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, todo ello no hubiera sido posible si previamente no se desarticula a la corporación policial creación de Genaro García Luna, se forman cuadros policiales de reemplazo (Guardia Nacional) y los corrompidos servicios de inteligencia son remplazados en integrados en una estructura que desemboca en la confluencia de información de diversas instancias para potenciar el desempeño de las fiscalías.

Las principales particularidades favorables en Zacatecas son: No hay cárteles locales a pesar de los pesares, no somos estado fronterizo con Estados Unidos, no tenemos costas que vigilar y el nivel de consumo de drogas no alcanza las dimensiones que le den gran rentabilidad todavía.

Las particularidades que son desventajas: Ubicación geográfica con conexiones a todos los horizontes, alto porcentaje de población rural y urbana con un nivel de vida precario, Población dispersa (pocas ciudades de tamaño medio, miles de poblados de menos de cien habitantes) miles de kilómetros de caminos vecinales para eludir transitar por carreteras vigiladas.j.

Las corporaciones municipales fueron desmanteladas en Zacatecas desde un inicio de la guerra de Calderón con michoacanazos como la detención de todos los de seguridad pública de Ojocaliente que mantuvieron en instalaciones de la feria de Zacatecas prolongado tiempo.

Fueron tiempos de “primero fusilo y después averiguo”, hoy es día en que los cuerpos municipales no recuperan el número de elementos que tenían hace más de treinta años.

La manga ancha con la que operaron policías, marinos y soldados, agentes estatales y municipales por largo período nulificó el potencial de colaboración de la población con las fuerzas de seguridad, lamentablemente, el gobierno de David Monreal sigue en la misma actitud, como lo demuestra el caso de los jóvenes detenidos en Tabasco Zacatecas supuestamente por participar en un tiroteo que los pobladores desmienten que se haya producido , si queda la sensación de encubrimiento restan eficacia a la política de seguridad ¿Es tan difícil entenderlo? ¿Acaso no entienden que Norma Galarza, al dar voz a los indignados ciudadanos que hicieron un bloqueo carretero para ser atendidos, está haciendo una aportación a la seguridad? ¿Aspiran a que no se sepa lo que mal hacen?

La estrategia de la fiscalía de dejar que con el tiempo llegue el olvido de los casos políticamente espinosos es contraria a la causa de construcción de paz.

Necesitamos que el Enjambre en Zacatecas sea exitoso, los vínculos entre políticos y servidores públicos no han sido motivo de atención, es hora de entrarle al toro o hacerse a un lado, para ello es menester que David Monreal asuma su obligación de liderar el esfuerzo distinguiendo entre la legítima diferencia partidaria de la función institucional que reclama coordinación.

La crónica inutilidad de las cámaras de vigilancia y el desmantelamiento de los cuerpos municipales cuando llegaba tanto dinero para la seguridad justifican “una asomadita”.

Las bandas delictivas no tienen poder para enfrentar a la autoridad si la misma no está infiltrada.

Es momento de hacerlo sin titubear.

