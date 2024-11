Deshumanización laboral

José Luis Medina Lizalde.

Los cambios impulsados a partir de López Obrador han sido cuidadosos de no dejar en la calle a los trabajadores del gobierno.

Erradicar la precariedad laboral exige al gobierno ser el buen juez que por su casa empieza en un país en donde la deshumanización reinante nos lleva a ver en la “ley silla” la evidencia de la deshumanización extrema en las relaciones laborales, pues en muchos trabajos permanecer ocho horas de pie es rutina agobiante e implacable.

En su rebeldía contra la reforma constitucional que los involucra, los ministros de la SCJN, magistrados y jueces de distrito han sido muy cuidadosos de no poner en riesgo su derecho a los “haberes de retiro” vitalicios, por tal razón en tiempo y forma notifican su renuncia al pase automático para ser candidatos a las elecciones judiciales programadas para el primero de junio de 2025.

Algunos encubren su decisión como acto de principios, no como el aprovechamiento del aterrizaje suave que la reforma judicial les ofrece a una condición de privilegio por el resto de su vida. Ese aterrizaje suave no lo tuvieron los más de 40 mil trabajadores electricistas cuando amanecieron con la noticia de que se quedaron sin empleo por una decisión abrupta del gobierno de Felipe Calderón.

Los cambios impulsados a partir de López Obrador han sido cuidadosos de no dejar en la calle a los trabajadores del gobierno, así sucedió con la policía federal cuando nace la Guardia Nacional y también cuando se echa reversa en la descentralización de la salud y así sucederá con los trabajadores de órganos autónomos cuyas funciones serán retomadas por instancias ya existentes en el aparato público.

Lo anterior no significa que no existan situaciones de injusticia laboral en el ámbito federal (Las suplencias en el sector salud) pero si podemos reconocer una tendencia hacia la justicia laboral que lamentablemente no se replica en estados y municipios, siendo el caso del estado de Zacatecas un ejemplo de persistencia de injusticia laboral institucionalizada, tal como lo acredita la reforma a la ley del ISSSTEZAC.

Al viejo estilo

Esta reforma contradice la orientación de la política general que impulsada a nivel nacional por la fuerza política que gobierna en el ámbito federal y en el estado de Zacatecas, tal como lo confirma la acción de inconstitucionalidad de la Presidencia de la república (De Morena) contra una ley estatal de un gobierno de Morena.

Es cierto que es intrínsecamente injusto que existan trabajadores con derecho a doble pensión cuando una parte significativa de la población económicamente activa se desenvuelve en la informalidad y que una porción menor de pensionados accedan a “pensiones doradas” no obstante que sus cuotas pagadas fueron de un monto sustancialmente menor al que ahora se obliga a los trabajadores afiliados pero transitar a una nueva situación implica construcción conjunta del aterrizaje suave , lo cual ni siquiera intentan desde el ámbito gubernamental.

La reforma que aprobó la pasada legislatura no resuelve la situación, simplemente patea el bote como lo confirmaremos en las siguientes administraciones.

Se impuso una vez más la salida fácil de aumentar las cuotas a trabajadores y contribuyentes (Las cuotas patronales son pagadas con dinero público, a diferencia de las del IMSS), pero mientras que a los trabajadores la cuota se les descuenta, las dependencias pueden hacerse de la vista gorda como históricamente los han hecho muchas dependencias, que durante muchos años no solo no pagaron la cuota patronal sino que dispusieron como si fuera suyo del monto descontado a los trabajadores, nada garantiza que en adelante las dependencias paguen las elevadas cuotas que les corresponde y sean solo los trabajadores los que financien al organismo.

Una política humanista no sacrifica al más débil como es el caso que nos ocupa pues el temor de pisar callos de la clase gobernante de las últimas décadas ha pesado para no llegar al fondo de la corrupción que causa o agrava la insolvencia.

Políticos sin ideales

No hemos salido de la clase política sin contenido que se gesta en la etapa dónde se impuso la dádiva y la promesa conscientemente falsa para competir en las urnas, generando crecimiento desmesurado de plantillas laborales, desembocando en precariedad laboral para los muchos y situación de privilegio para los pocos.

Es pertinente recordar que al poder público corresponde garantizar que los derechos laborales sean realidad para los trabajadores del sector privado y si no predica con el ejemplo difícilmente puede cumplir tan estratégica función.

Muchos centros de trabajo mantienen en la precariedad laboral a sus trabajadores en todo México, Guanajuato tiene empleo, pero su nivel salarial promedio es inferior al salario mínimo.

Aguascalientes tiene una creciente población económicamente activa con doble empleo porque uno no le alcanza.

Incentivar la inversión no significa dar patentes de corsos para que abusen de los trabajadores pagando poco y exigiendo mucho.

Nos encontramos el jueves en Recreo

@luismedinalizalde-luismedinalizalde-gmail.com