Debilidad local

José Luis Medina Lizalde.

Ningún estado es igual a otro en materia de inseguridad, las tablas comparativas solo serán de utilidad si no perdemos de vista las diferencias entre entidades. Cada sociedad local requiere del diagnóstico básico de su situación específica que sustente el combate a la violencia.

Es muy inquietante que un par de asesinos montados en una moto disparan contra personas en el estacionamiento del cerro de la Bufa, huyan sin más dificultad que la que supone arrojar a su paso las consabidas ponchallantas, todo ellos en el espacio turístico más emblemático y durante el otrora taquillero festival internacional del Folklore ¿Videocámaras? Quién sabe, ¿dispositivo de vigilancia específico? Quien sabe, ¿Persecución fallida? Quién sabe.

Inquieta saber que los delincuentes pudieron entrar a la comandancia de Villa García, llevarse a dos elementos, matar a uno y llevarse a otro sin que conozcamos su paradero ¿Sus compañeros hicieron algo por seguirlos? ¿No tenían armas para hacerles frente? ¿Han sido capacitados para reaccionar?.

Inquieta conocer que en ese mismo trágico fin de semana cinco policías municipales de Villa Hidalgo fueron levantados por delincuentes también sin encontrar resistencia ¿Eran muy superiores en número? ¿Nadie supo el rumbo que tomaron? La desazón aumenta cuando trasciende que los policías eran todos del estado de Durango, sin arraigo.

Inquieta saber que la instancia responsable de investigar delitos y detener delincuentes y ponerlos a disposición de juez competente está en crisis, la insatisfacción del personal ha sido manifiesta, reclaman mejor salario y mejores condiciones de trabajo ¿Sabrán nuestras autoridades de que tal situación repercute en alto grado en la situación de inseguridad?

Los sucesivos gobiernos de Zacatecas optaron por atenerse a lo que pudiera hacer la federación por nuestra seguridad luego que nos llegó el “efecto cucaracha”, estrategia equivocada, pues solo los que entendieron que la responsabilidad local es insoslayable lograron optimizar el aporte de la federación y lograr buenos resultados (Ciudad de México y Yucatán son claro ejemplo).

¿Cómo lograr en Zacatecas tener cuando menos diagnóstico local si se regatea hasta la información esencial?

El lucro electoral

Se intensificará el uso político de la violencia delictiva durante el inminente proceso electoral. Cada hecho de alto impacto será esgrimido como evidencia de incapacidad o de complicidad de los adversarios con los que disputamos la preferencia de los electores. No siempre fue así, en los tiempos dorados del PRI existió una industria editorial generadora de grandes ganancias a partir de la difusión morbosa de crímenes horrendos que coloca a la revista Alarma como la más leída de todos los tiempos, eran tiempos en que la realidad violenta no formaba parte del discurso político, inclusive, cuando Goyo Cárdenas sale en libertad es recibido con ensordecedores aplausos en la cámara de diputados como evidencia del éxito de la regeneradora política penitenciaria del régimen. Hoy, de unos años para acá, todo mundo opina sobre causas, estrategias y resultados del combate al crimen organizado, las más de las veces sin disponer de la información básica.

Cuando se instala la inseguridad a gran escala con García Luna al frente, la prensa zacatecana no daba cuenta de la rutina homicida, el crimen organizado intimidaba aún sin tener interés de hacerlo, inclusive, la maniobra más recordada de esos tiempos fue cuando los delincuentes le indicaron a los diversos medios impresos que difundieran fotos con narco mantas un noviembre de 2009, la expansión de las redes reforzó el desinterés de las bandas delictivas en controlar la información en los medios tradicionales, entendieron más pronto que otros que el tradicional control de la circulación de la información pasaría a la historia como consecuencia del creciente acceso a las tecnologías de la información.

No es culpa del INEGI

Hoy no hay estrategia de seguridad completa sin la comunicación. las autoridades que no quieren o no saben comunicar las rutinas homicidas ceden la cancha a la manipulación interesada, ya no hay potenciales declarantes intimidados, cualquier hijo de vecino externa juicios de valor que al ser coincidentes y repetitivos va forjando percepciones que después es muy difícil revertir.

La fiscalía supone que comunica su quehacer con números de órdenes de aprehensión cumplidas, vinculaciones a proceso y sentencias obtenidas, nunca respondiendo a hechos específicos.

El sigilo es un concepto que usan como excusa para violar el derecho humano a saber, ¿Cómo discernir entre órdenes de aprehensión relevantes de las que atienden conflictos entre vecinos y sentencias por crímenes de las que se le imponen a raterillos de poca monta?

¿Por qué el hermetismo en torno al homicidio de Salvador González, destacado empresario transportista? ¿Cómo es que se evadió Julio César Chávez si las cosas fueron como nos las cuentan? ¿Qué precauciones fallaron y quienes fallaron?

No es cuestión de dinero, es de capacidad.

