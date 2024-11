Haces y la modernización de la Fiesta Taurina

Por razones personales y familiares, el pasado fin de semana hube de viajar a la vecina ciudad de Aguascalientes en donde permanecí hasta la noche del lunes 11 del presente mes.

Por ello no pude acudir a la corrida de despedida de Pablo Hermoso de Mendoza en la Monumental zacatecana y a través de la trasmisión radiofónica a cargo de los buenos amigos y colegas Juan Antonio Hernández y Paco Cortés Navia pude darme cuenta del festejo.

Antes de concluir la corrida, Paco entrevistó al empresario taurino y Diputado Federal, Pedro Haces, quien al igual como lo declaró en otra entrevista el mes de septiembre otorgada a Juan Antonio de Labra se pronunció por la modernización de la fiesta de los toros en nuestra patria.

Pero el domingo pasado fue más allá al anticipar que “mañana lunes en la Sesión de la Cámara Baja se va a subir a tribuna el tema del maltrato animal”, anticipando que la fiesta taurina vivía un momento muy complicado en nuestro país.

Y no fue el lunes 11 sino este martes 12 cuando en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la capital mexicana, se discutiera y se votara el dictamen en materia de protección animal, con lo cual, fue aprobada la reforma constitucional para considerar a los animales como seres sintientes.

Al respecto el Dip. Haces buscará que no haya una prohibición de las corridas de toros y que en las leyes secundarias, las corridas de toros evolucione hacia espectáculos sin sangre.

Abordado por los reporteros que cubren la “fuente ” del Congreso Federal, el también empresario taurino planteará que en las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de cuidado animal se adecuen mecanismos para modernizar las corridas de toros y, de ser necesario, se hagan sin sangre.

Primeramente, se opuso a prohibir la “fiesta brava”, y señaló que se tiene que innovar para preservar una tradición milenaria.

“Lo que voy a defender en todo momento es que no haya una prohibición, porque se pierden muchos empleos”, argumentó.

“Vamos a buscar alguna forma en leyes secundarias, que es lo que estoy proponiendo para que nos modernicemos. Y si se tienen que hacer en nuestro país corridas de toros sin sangre, pues las vamos a tener que hacer sin sangre, porque no puedo yo luchar contra una mayoría y me tengo que adaptar a la modernidad del mundo, pero no prohibir”, comentó Haces Barba.