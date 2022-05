VIDEO: León se enoja con un hombre y le muerde el dedo frente a todos

No es la primera vez que un vídeo parecido al que veremos a continuación se hace viral en las redes sociales, pues son muchas las veces que las situaciones se han salido de control, especialmente cuando se trata de leones.

León se enoja con un hombre y le muerde el dedo frente a todos

Los lamentables hechos ocurrieron en un zoológico en Jamaica hace algunos días, específicamente el 21 de mayo, según algunos usuarios de las redes sociales. Todo iba normal hasta que un hombre metió la mano en la jaula de un león.

Cabe destacar que en un principio los presentes reían sin parar, pues pensaron que se trataba de una actuación, pero luego de percatarse que era un ataque real pidieron ayuda a las autoridades del parque.

Show off bring disgrace The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk — Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022

En el material audiovisual se ve el momento exacto en que el felino muerde el dedo del hombre y este reacciona de manera inmediata para defenderse ante tal ataque.

“Cuando sucedió, pensé que era una broma. No creí que fuera grave. No me di cuenta de la seriedad de esto, porque su trabajo es montar un espectáculo. Obviamente, cuando cayó al suelo, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Todo el mundo empezó a entrar en pánico”, contó el visitante.

En el vídeo en cuestión se puede observar cuando el león le arranca por completo el dedo anular al hombre. Por su parte, las autoridades han comentado que el hombre era un contratista que no cumplió con las reglas del zoológico.

“Las acciones mostradas en un video por un contratista del Jamaica Zoo son trágicas y no representan los procedimientos y las políticas de seguridad que deben cumplirse en todo momento en Jamaica Zoo” indicaron mediante un comunicado.

“Es un evento desafortunado que nunca debió suceder, y nosotros, la familia Jamaica Zoo, estamos haciendo lo posible para ayudar al caballero a seguir adelante. Esperamos que continúen apoyando a Jamaica Zoo. Siempre hemos sido y seguiremos siendo un lugar seguro para que ustedes y sus familias nos visiten”, culmina el comunicado.

