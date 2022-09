[VIDEO] Cae bailarina desde las alturas durante presentación en Colima

La bailarina cae desde las alturas en su presentación en Colima. | Foto: Cortesía.

COLIMA.- Una bailarina cae desde las alturas durante una presentación que se llevó a cabo en un restaurante en Comala, Colima; sin embargo nadie la ayudó.

En las imágenes se puede ver que los músicos realizaban un espectáculo, mientras dos bailarines realizaban acrobacias en las alturas.

Así cayó desde las alturas una bailarina acróbata ayer durante una presentación en el restaurante Don Comalón, en Comala, Colima. Los músicos y la cantante continuaron con el show mientras la mujer yacía en el piso sin que nadie se acercara pronto a auxiliarla. pic.twitter.com/YgvSrOpV1L — Oscar Adrián Luna (@OscarAdrianL) September 2, 2022

Mientras interpretaban la canción I will always love you de Whitney Houston. La bailarina cae al piso por lo que su pareja de baile piden lo bajen para poder atenderla.

El video del momento se dio a conocer a través de redes sociales, causando indignación entre los usuarios ya que cuando la mujer cae, nadie la ayuda.

Los internautas destacaron que ni el público o los integrantes de la banda se acercaron a ayudarla mientras la joven permanecía en el piso.

Aunque al finalizar la presentación los bailarines aclararon que la mujer se encontraba bien y que los accidentes pasan.

La bailarina acróbata que cayó ayer en Don Comalón afirma que está bien. "Espero que entiendan que los accidentes suceden, todo está bien, seguimos de pie", dijo en la parte final del show. pic.twitter.com/LN2I57IwLM — Oscar Adrián Luna (@OscarAdrianL) September 2, 2022

Por su parte los usuarios de Twitter y otras redes sociales han expresado lo triste que fue la reacción de los compañeros. Así como la indiferencia del público que no se levantaron a ayudar a la bailarina.