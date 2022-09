Alumnos regalan un auto a maestro que tardaba cuatro horas en llegar a la escuela

MÉXICO.- Con cañones de confeti, porras y aplausos, los alumnos de la YULA Boys High School, en Estados Unidos, recibieron a su maestro de matemáticas para darle una gran sorpresa, pues le regalaron un auto, ya que él no tenía y tardaba horas en los traslados para llegar a dar clases.

Esto debido a que Julio Castro, profesor de origen peruano, vive lejos de la escuela, por lo cual, como parte de su rutina, debía despertar a las 4:30 de la mañana para poder llegar a tiempo, pues hacía cuatro horas de camino.

De esta forma, al no tener auto, el profesor hacia uso de un scooter, autobús y metro; además, volvía a su casa hasta las 9:30 de la noche, por lo cual sus alumnos decidieron sorprenderlo, ya que es uno de sus mejores maestros.

High school students at Yula Boys School in LA surprised their teacher with a car today. They spent the summer raising over $13,000 and orchestrated an elaborate reveal today on campus. Vibe is unreal, the students were freaking out all afternoon. pic.twitter.com/YVcVwqiMjk

— emily rahhal she/her (@RahhalEmily) August 25, 2022