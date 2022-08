Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy viernes 12 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy viernes 12 de agosto

Aries: Hoy es necesario que consultes a tu pareja sobre el rumbo que deseas que tomen. Tienes una tendencia a tomar decisiones sin consultarle. No esperes a que te den permiso para llevar al terreno de la realidad tus ideas. Nunca es tarde para enmendar el rumbo, y hoy es un buen día para reencontrarte con tu centro y con tu tranquilidad.

Tauro: Acude cuando llame, responde a sus mensajes, saluda al despertar, despídete antes de dormir, los pequeños gestos separan al amor de la rutina. Es un buen momento para bajar la intensidad y reconocer lo mucho que se puede aprender de los errores. Espera el llamado de los elementos, hoy es un buen día para reconectar con tu ser natural, con tu esencia.

Géminis: No dejes ninguna promesa sin cumplir, todo aquello que se olvida o se da por banal, daña a tu pareja, pues cree en tu palabra. Antes de lanzar una apuesta o hacer una inversión, por rutinaria que sean, debes analizar con cuidado todos los factores que rodean esa elección. Para conservar la mejor salud de tu corazón, es primordial que evites una mala alimentación.

Cáncer: Este es un día en el que puedes dejar de lado esa pasivo-agresividad de los últimos días, para hablar con total sinceridad de lo que te preocupa con tu pareja. Hoy es un buen día para dejar atrás todo lo que distrae: las redes sociales, los chats, las selfies y los memes. Es hora de dejar bien asentado que tienes todo lo que hace falta para mantenerte en forma.

Leo: Cada persona vive sus procesos de diferente manera, y tu pareja no es la excepción, a pesar de la cercanía, hay cosas que cada uno debe vivir a su modo. Hoy es un día para dejar ir, socios o empleados que ya han cumplido su ciclo a tu lado. Nada te hiere más que decir adiós, pero es necesario, los adioses son bendiciones mezcladas: algo se va, algo llegará.

Virgo: Hoy es un buen día para sacudir al amor con una sorpresa, y debe ser una novedad que despierte los sentidos de tu pareja. Hay que estar más atento al flujo del dinero, esas pérdidas que has tenido a últimas fechas tienen explicación, y puedes evitarlas. Te desmotivas al punto de la depresión, no eres infalible, y por ello todo fracaso debe ponerse en su justa medida.

Libra: Hoy tu pareja te va a proponer que sean parte de un negocio de un amigo suyo, te asegura que es una persona de mucha confianza, la verdad es que no es así. Esta vez eres quien tiene la razón, y no tus superiores, has tenido un regaño injusto, tienes que ser cauto. Estás con una salud excelente, tus preocupaciones te hacen dispersarte, debes enfocarte en lo vital.

Escorpio: Todo error nos cobra intereses si no lo enmendamos apenas y asoma, y en este caso esa factura es demasiado alta. Si tu apuesta no es bien recibida, tienes que seguir adelante con ella por tu cuenta, pues los astros señalan que has dado el paso correcto. El estrés es el mayor de tus enemigos, es silencioso, es invisible, pero es demoledor al mediano plazo.

Sagitario: Hay que esperar un poco más de tiempo a que los ánimos se aquieten, pues de otra manera solo vas a revolver las aguas con tus reclamos. Hoy es un día en el que debes replantearte que estás haciendo con tu vida en términos profesionales. No tienes que alegír cultivar tu cuerpo o tu mente, deben ser ambos, es imposible separarlos. no los veas como entes aparte.

Capricornio: No dejes de dar lo que recibes de la persona que amas, es un circuito de esperanza. No dejes de trabajar duro y de cuidar tus ingresos, pero deja una parte de tu dinero para apostar por los números que los astros ponen frente a ti: 11, 22 y 33. No eres más que una persona, humana y falible. no te sigas reprochando cosas que en su momento no pudiste resolver.

Acuario: Es difícil adaptarse a la vida con otra persona cuando has vivido toda tu vida por tu cuenta, y es preciso dividir tiempos y espacios entre dos. El trabajo en equipo es una coreografía en donde todos deben saber, de antemano, el momento en el que deben entrar a escena. En este día hay que dejar todas tus preocupaciones atrás, y cantar y bailar.

Piscis: No seas la sombra de nadie, mucho menos de la persona que amas, tienes que conseguir, espacio para crecer y ser independiente, tener tu propia identidad y logros. No sigas formándote falsas expectativas, y ponte al timón, tu guía es más necesaria que nunca. Tu cuerpo no puede ser una apuesta que dejes en manos del azar, tienes que tomar acciones concretas.