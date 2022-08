Mhoni Vidente. Foto: Cortesía.

Inicia esta semana con buena vibra y con las mejores predicciones de la astróloga más famosa e importante del mundo, pues recordemos que muchas de sus predicciones han destacado por su veracidad.

Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 08 al 12 de agosto

Aries: Será una semana de despojarte de lo negativo que pasaste y se aproximan días de buena suerte en cuestión de nuevos trabajos, mejor pagados. El martes será tu mejor día de la semana y el verde tu color de la prosperidad. Tus números son 05 y 09. Deberás tener cuidado con problemas de estrés y ansiedad. Llegará a ti un nuevo amor que será muy compatible contigo.

Tauro: Cuídate de las malas energías que te rodean y siempre estar al tanto de sus posibles daños. Te recomiendo que prendas una vela de color blanco y que uses mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo. Recibirás una invitación a un negocio propio, trata de aceptarlo. tus números son 02 y 11, y tu color el amarillo. Enfrenta todo con decisión y valentía.

Géminis: Serán días de buena suerte en lo que realices, solo intenta ser prudente y no comentes nada sobre tus planes porque llega la envidia a tu vida. Ten confianza en ti mismo y pregúntate qué es lo que quieres para tu futuro. Tus números son 07 y 24. El azul intenso es tu color de la abundancia, Un amor apasionado llegará a tu vida, que será muy duradero.

Cáncer: Esta semana tendrás la oportunidad de avanzar en lo que te propongas y tu mentalidad estará más fuerte y positiva. Debes tener esperanza en tu vida para lograr los objetivos financieros que tanto deseas. Tus números son 10 y 19, tu mejor día será el viernes y el rojo intenso es tu color de la abundancia. Tus signos más compatibles serán Piscis y Virgo.

Leo: Lograrás alejar los problemas laborales y de estudios que arrastraste desde hace tiempo. Sonríele a la buena suerte a lo largo de la semana. Recibes un regalo de un amor y te dará mucha alegría; también. Tendrás la fuerza para vencer cualquier obstáculo que padeciste. Tus números son 21 y 40, el naranja será tu color de la prosperidad, y el lunes tu mejor día.

Virgo: Estás en el momento de madurar y tomar las riendas de tus objetivos. Te llegará un puesto de trabajo de jerarquía, te recomiendo tomarlo, te ayudará a crecer. Tus números son 01 y 20 y tu color de la abundancia es el blanco. El jueves será tu mejor día. A tu signo lo domina el sexo y sentirse amado, vendrá un amor muy compatible del elemento fuego.

Libra: Es tiempo de que madures en lo profesional y busques tu camino al éxito, recuerda que eres el más justiciero y leal del zodiaco, eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área. Tu inteligencia e intelecto superan a cualquiera. Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz. Tus números son 12 y 33, y usa el gris y morado, tu día, el miércoles.

Escorpio: Es tiempo de renovación en tu forma de pensar y avanzar en todos tus proyectos. No debes ser dramático y drástico en tus decisiones. Debes reconciliarte contigo mismo y quitarte culpas del pasado. No te sabotees tú mismo. Te busca un nuevo amor de Virgo o Piscis que será muy compatible contigo. Tus números son 06 y 14, tus colores son rojo y blanco, tu día el lunes.

Sagitario: Debes confiar en tu paciencia para tomar decisiones. No debes confiarte demasiado y luchar por un ideal. Debes hacer las cosas que más quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo. Te busca un amor nuevo del elemento agua. Ya no seas tan soberbio y aprende a decir que lo sientes. Tus números son 16 y 23, tus colores azul y rojo, tu día el miércoles.

Capricornio: El deseo de ser alguien en la vida y sobresalir ante los demás. Estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces. Sé más fuerte de mente para que lo que pienses se realice. Llegará dinero extra por lotería y juegos de azar con los números 04 y 30; tus colores son amarillo y naranja, tu día el miércoles.

Acuario: Te recomiendo medir tus palabras para que no salgas perjudicado. No te dejes influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu buena suerte. Deja el amor y amistades tóxicas que solo quieren un interés económico. Cuídate de problemas en tu trabajo, trata de no discutir sin razón. Tus números 15 y 27, colores morado y blanco, tu día el viernes.

Piscis: Encontrarás la solución a los problemas porque la luz de la buena suerte te va rodear. Tu signo nunca va estar solo, siempre tendrá una pareja a su lado para estar enamorados. Ya no digas no al amor, es el momento de estar en pareja. Tus números son 08 y 19, trata de usar más los colores verde y azul para atraer la buena suerte, y tu mejor día es el martes.