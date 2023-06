Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 03 de junio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 03 de junio

Aries: No dejes de salir hoy a donde tenías pensado. Sigue tus planes, aunque alguien te llame y te tiente a hacer otra cosa distinta a la que habías previsto. Te conviene mucho desconectar y eso lo conseguirás mejor si te vas a algunos kilómetros de tu casa, alejándote del ambiente diario. Si te insisten mucho con el plan B puedes sugerir que se aplace hasta mañana.

Tauro: Te has ganado un merecido descanso, pero esto no significa que tengas que pasarte hoy todo el día en la cama. Depende de tus apetencias, aunque holgazanear todo el día puede llegar a ser un poco pesado y más haciendo buen tiempo. Pero si prefieres quedarte en casa porque has estado pensando en cosas que puedes mejorar, aprovecha para hacerlas.

Géminis: Aprovecha el día de hoy, para contactar con las personas que quieres que están lejos y a las que no puedes ver diario. Llámalas, envíales un WhatsApp o mejor hazles una video llamada. Alguna de estás personas tiene algo que contarte que te interesará. Si te quedas hoy en casa puedes recibir una visita inesperada y no necesariamente agradable. Mantén tu cortesía.

Cáncer: Esta mañana, a primera hora, revisa tu agenda. Puede que te hayas olvidado de un compromiso de hace tiempo para encontrarte hoy o mañana con una persona que necesita mucho verte y que se sentiría fatal si te olvidas de ella. También otra persona muy cercana está deseando que tú le propongas algún plan para salir del pozo en el que se halla casi a diario.

Leo: Lo tienes todo para sentirte hoy como de la realeza. Sólo debes hacer un poco de esfuerzo por olvidarte de los temas negativos que diario afectan a tu vida. Guárdalos hasta el lunes, y valora sólo lo bueno. Es un buen día para verte con la familia y los amigos, dejarte mimar y sentir su afecto, que te pondrá de muy buen humor. dedícale a tu pareja un tiempo especial.

Virgo: Estás en una excelente etapa, renovándote en muchos aspectos y uno de ellos es aprender a delegar responsabilidades. En el trabajo lo vas consiguiendo, pero debes hacerlo también en tu vida personal. Debes liberarte un poco de la carga que llevas porque te sentirás mucho mejor. Habla con tu familia diles que no puedes ser siempre quien solucione los problemas.

Libra: Si hoy, al empezar este fin de semana te encuentras en soledad, llama a los amigos y amigas a quienes no ves diario y proponles una salida a un café o a salir a tomar una copa por la noche. Seguro que te divertirás en todo momento. Si lo prefieres. Si no tienes pareja, puede surgirte la posibilidad de tropezar con un nuevo amor, tal vez te cautive su forma de ser.

Escorpio: Si hoy tu pareja te habla de la posibilidad de salir de compras y comer fuera, por ejemplo, no te lo pienses ni medio minuto. Siempre tienes mucho cuidado don el dinero. Está bien que ahorres, pero esto no significa no gastar ni cinco pesos en nada, sino gastar en cosas provechosas. El plan que te propone tu amor lo es. Les servirá para desconectar del ajetreo diario.

Sagitario: Hoy ya podrás relajarte. Supiste salir de una situación complicada en el terreno laboral te agobiaba mucho y ahora te toca un poco de descanso y diversión. Es posible que recientemente no te hayas sentido en plena forma y esto es a causa del agotamiento de los últimos días, que ha hecho bajar tus defensas. Aunque ahora te sientas ya mejor, te conviene descansar.

Capricornio: Hoy, la vida puede depararte una sorpresa agradable que a la vez puede contener un mensaje oculto. A veces pasan personas por nuestra vida a las que no sabemos apreciar, pero en el momento oportuno vuelven “por casualidad”. A estas alturas ya sabes que la casualidad no existe y que todo lo que pasa tiene un porqué. Si una persona del pasado reaparece Será por algo.

Acuario: Ni siquiera en fin de semana te dejan descansar. Hoy una persona de tu círculo más cercano puede pedirte que le eches una mano. Si no tienes otros compromisos todavía, hazlo, porque para ella es importante y sabrá agradecértelo. Tú también te sentirás muy bien por hacer este favor. Lucha a diario por lo que tú quieres y anhelas. Si tienes pareja puede que sirga una pequeña pelea.

Piscis: Con tu susceptibilidad hoy puedes herir a personas cercanas que te dicen las cosas con su mejor intención. Además, tal vez deberías hacer caso de alguno de sus consejos y te irían mejor las cosas. Te falta un poco de comprensión hacia los demás y sus problemas. Ellos se preocupan por ti pero no correspondes de la misma manera. Hoy puedes hacer un buen favor.

