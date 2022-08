Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 31 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 31 de agosto

Aries: El amor puede ser una carga pesada. Por ello no dudes en decirlo a tu pareja. Si te sientes rebasado, como hoy. Puedes y debes decirle cómo te sientes, de modo que ambos sean conscientes del peso común que llevan. Te propondrán un proyecto que parece insensato y poco viable. Y aunque desde el primer momento va a levantar tu suspicacia, debes aceptar ser parte de él.

Tauro: Evita el tono condescendiente y las frases pasivo-agresivas. Sabes muy bien que las palabras pueden herir de muchas maneras, y tú las conoces todas. Es mejor ser claro y directo. A medida que la disciplina no sea parte de tu plan de trabajo, será muy difícil que llegues a alcanzar nuevas metas. La dispersión y la falta de compromiso no van a serte benéficas.

Géminis: Tu pareja te ha prometido cambiar conductas y trabajar en ello. Hoy va a darte la primera señal a ese respecto. Debes tomarla con entusiasmo y reconocer su esfuerzo. Te van a invitar a un proyecto. A pesar de tus dudas iniciales, que no se van a resolver hoy, debes aceptar, pues a la larga este emprendimiento te va a ser de gran beneficio, únete a la aventura.

Cáncer: La idea del amor no es la de desvanecerse el uno en el otro, sino estar juntos sin perder la individualidad de cada uno. Por ello es importante que, a pesar de vivir en pareja, puedan conversar con otras personas cada uno por su lado. Es un buen día para ver de qué manera puedes hacer más en menos tiempo. Sí: debes ponerte a prueba y mejorar tus marcas.

Leo: Los celos pueden ser un verdadero demonio si no les pones freno. Y eso es lo que debes hacer hoy mismo. Te dejas llevas por suposiciones que no tienen fundamento, fuera de lo que sabes a medias y de lo poco que te han dicho. Deja que las cosas fluyan por sí mismas. Este no es un momento para que intervengas sobre el diseño que ya está trazado.

Virgo: Habrá un cambio de planes de tu pareja que va a hacerte preocupar. No debes ir más allá de lo que aparenta. Es algo de tu pareja, y solo de ella. Cuando decida que puede contarte y hacerte parte de la situación, te lo dirá sin retraso. Está búsqueda de empleo tuya está a punto de tener un buen resultado. No temas, pues hoy recibirás noticias de que estás por lograrlo.

Libra: ¿Por qué estás con esa persona?; ¿Qué función cumple en tu vida, qué te ofrece y qué le debes? Si no tienes respuesta para ninguna de estas preguntas, no importa. El amor es un flujo de vida tan poderoso que rara vez podemos analizarlo. Es un día para pensar en tu seguridad y considerar alguna póliza. Un seguro que te cubra a ti, a tus bienes, a tu familia.

Escorpio: Un beso es el principio del amor, y es su motor más importante. Es la clave para que todo lo que se ha detenido se mueva de nuevo. ¿Tienes dudas y temores? ¿No sabes si tu pareja te ama todavía? Dale un beso como lo hacías antaño. Eres demasiado duro con tu equipo. Eres muy duro contigo mismo, está en tu naturaleza exigirte tanto como le exiges a los demás.

Sagitario: La vida debe ser más que la mera rutina. No dejes que esta relación se pierda en actos repetitivos, sin magia ni esperanza. Deja que el azar y lo imprevisto entren en tu casa. Habrá una pérdida, que no será ni cuantiosa ni dolorosa, pero que ante todo debe ser una llamada de atención que debes atender. Necesitas poner orden en lo que haces.

Capricornio: Tienes que respetar los espacios íntimos de tu pareja. Sus cosas, sus cajones, sus dispositivos. No debes romper el pacto de confianza. No importan las señalas que creas ver. Este es un buen día para valorar si estás haciendo lo correcto para generar dinero. Es necesario que te enfoques más, en una sola tarea a la vez.

Acuario: Los problemas con tu vida en pareja radica en que ambos se concentran demasiado en las cosas del momento, en las obligaciones cotidianas, y pierden de vista lo que está más allá de sus narices. Deben plantearse qué futuro desean para los dos. Se sincero en cuanto a la capacidad que tienes de trabajar. Estás aceptando más responsabilidades de las que puedes enfrentar.

Piscis: Deja la lucha cotidiana para mañana. Todo guerrero mereces un descanso. En este día debes demostrarle a la persona que amas que estás ahí y que sabes que ella está ahí. Es necesario que vuelva esa persona que puedes ser. Responsable, comprometida más de acción que de preocupaciones. Se te reclama en las lindes del trabajo y de tu economía.