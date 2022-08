Predicciones de Mhoni vidente para el mes de Septiembre. | Foto: Cortesía.

Inicia con las recomendaciones de Mhoni vidente leyendo los horóscopos de este mes; con buena vibra y con las mejores predicciones de la astróloga más famosa e importante del mundo, pues recordemos que muchas de sus predicciones han destacado por su veracidad.

Mhoni Vidente: Horóscopos del mes de septiembre

Aries: En el mes de septiembre, el arcángel Metatron te guiará en tu vida y significa “el poderoso” y “el invencible”. Tendrás una reconciliación contigo mismo y con los demás; este arcángel te ayudará a tener una relación pública más saludable. Tus números son 08 y 12, y tu color será el rojo intenso. Te buscará un amor del signo Capricornio o Virgo que será tu pareja ideal.

Tauro: El arcángel Miguel, que significa “luchar” y “progresar”, indica será un mes lleno de fuerza para ser mejor en todo lo que te propongas, recuerda que este guardián tiene el poder de quitarte todas las brujerías y envidias a tu alrededor. Tu color el naranja y tus días 06, 12 y 25. La vista y oído serán tus puntos débiles a lo largo del mes. Saldrás de viaje por cuestión familiar.

Géminis: El arcángel Uriel, el consentido de Dios, te guiará en este noveno mes y podrás resolver todos los problemas que arrastrabas en tu vida; sólo invócalo y verás los rápidos resultados. Tendrás la oportunidad de sanar tu corazón. Comenzarás una relación más estable y recibirás la propuesta de un cambio de trabajo con mejor sueldo, importante que tengas constancia.

Cáncer: Se aproximan cambios radicales en tu vida, pero tu arcángel Azrael te guiará para cortar lazos con el pasado que no te dejaban avanzar. Sanarás situaciones económicas y tendrás la suerte de crecer en lo profesional. Unos amigos te invitarán a salir de viaje, pero no seas tan comunicativo y evita problemas que no son tuyos.

Leo: El arcángel Raziel te ayudará con nuevos proyectos de trabajo y cambios radicales de casa, es decir, te mudarás a otro país y desarrollarás tu inteligencia. Será un septiembre de éxitos y logros personales, te reinventarás en todos los sentidos. Tu signo de fuego es el más vanidoso y eso siempre te llevará a mantenerte en forma. Será un buen mes en cuestiones sentimentales.

Virgo: Saldrás de conflictos familiares y legales gracias al arcángel Ariel, quien te ayudará a encontrar el verdadero camino en tu vida. Será un mes de noticias muy agradables y empezarás a ver más por ti, son tiempos de gastar en ti. Tus números 16 y 40. Tu color de la abundancia será el morado y rojo. No pelees en tu trabajo y evita discutir por situaciones sin importancia.

Libra: El arcángel Rafael es el que sana y alivia a toda la humanidad, él será quien te guíe este mes para ayudarte a curar heridas del pasado, cualquier petición que le hagas será cumplida. Tu signo está capacitado para encargarse de las comunicaciones y recursos humanos. Los Libra solteros conocerán a alguien de Aries o Capricornio que será su pareja ideal.

Escorpio: El espíritu del amor puro, representado por el arcángel Chamuel, será tu guía en septiembre para proporcionarte la suerte que necesitas en las relaciones sentimentales y proyectos de negocios. Serán semanas de fuertes presiones en el trabajo. Tus mejores días serán 09, 15 y 26 para conocer personas importantes en lo profesional y amoroso.

Sagitario: El mensajero de Dios, es decir, el arcángel Gabriel te ayudará para tener abundancia y riqueza en tu vida, así que no lo dudes e invócalo para que te ayude a crecer. Durante septiembre terminarás todo lo que empieces, sobre todo en estudios. Tus días serán 01, 13 y 26. Los Sagitario casados tendrán problemas de divorcio, no se puede vivir en un mar de mentiras.

Capricornio: Tu lema este mes será: “La buena suerte es mía” y más porque el arcángel Metatrón, que significa salvador de la humanidad, te va guiar para que tengas las soluciones a conflictos en tu escuela o trabajo. Trata de no caer en ningún chantaje de tu expareja, las personas no cambian y solo actúan, así que define tu relación sentimental. Ten cuidado con tu carácter.

Acuario: El arcángel Jofiel significa “belleza de Dios” y será el encargado de tu signo en este mes para ayudarte a conseguir y lograr nuevas metas. Tu corazón comenzará a sanar para que la felicidad se haga presente. A los Acuario solteros les llegará un amor de Aries, Libra o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 40.

Piscis: El arcángel Uriel, que es el guardián del Sol, te ayudará a sentirte mejor de ánimo, con más fuerza y te va curar de todas tus enfermedades. Será un mes de transformación y dejas atrás todo lo negativo para empezar una nueva etapa. Tienes un don muy especial que es la comunicación con lo divino, pero a veces te llenas de malas personas que te roban tu buena energía.