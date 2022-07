Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 13 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 13 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 13 de julio

Aries: En tu relación encuentren detalles para mantener al amor siempre joven. La jornada de hoy debe centrarse en las obligaciones que cada uno debe llevar adelante. Acepta tu valor como persona que ama, como persona que cree, como persona que vive.

Tauro: Debes olvidar los reproches que te ha hecho tu pareja, deben estar más juntos. El esfuerzo va a ser necesario cada día de tu proyecto, nada se te va a regalar. Esa falta de actividad te está llevando a pensar de más, te hace elevar tu ansiedad y tu estrés.

Géminis: Ambos deben brindar según sus posibilidades, pero considerando al otro. Los mejores clientes y jefes son aquellos que se sienten como parte de tu familia. Considera, como parte de las actividades que te benefician físicamente, a la sexualidad.

Cáncer: Es tiempo de encender la llama de nuevo, encuentren la manera de brillar como antes. Cerrarás un trato importante, pero debe quedar constancia por escrito. Debes averiguar porque comes lo que comes, y en esas cantidades. ¿Qué es lo que tratas de llenar al comer? ¿Qué huecos no se han podido subsanar?

Leo: Hoy tu pareja te va a dar noticias desalentadoras, que tienen que ver con la economía, y que debes atender. Las tareas ingratas tienen que ver con el orden y el método de tu negocio o de tu empleo. Sientes que nadie te comprende, pero la única persona que debe comprender y validar tus decisiones eres tú mismo.

Virgo: La vida es una incógnita que debemos responder al lado de otra persona. El amor te sostendrá: no temas. La armonía es la única base que posibilita un buen trabajo, dejemos atrás las peleas, y a trabajar. Esta noche duerme orientado a una ventana, con los pies cerca a ella, con el aire del exterior fluyendo libremente.

Libra: El amor se reinicia, se revive, muta, cambia de dirección, cambiamos dentro de la pareja decenas de veces. Sueles tomar obligaciones que no te tocan, y eso puede frustrar a los demás. Cada uno con lo suyo. No puedes controlarlo todo, tienes que dejar que las cosas que no controlas pasen sin que eso te afecte.

Escorpio: En las relaciones tienen que mojarse ambas partes, delega obligaciones en la persona que amas. La persona que se va se lleva parte de la fuerza de tu equipo, pero te quedas al mando, eso es lo que importa. Te preocupa el aspecto económico, pero resolverlo depende de fuerzas que están fuera de tu control en parte.

Sagitario: Tienes que demostrar que te importa y que estás ahí, que las cosas son como siempre han sido. La mentira blanca, cuando se trata de dinero, puede hacer mucho daño. es hora de ser sincero. Este es un día para dejar de protegerse, para pisar la hierba descalzo, para sentir el sol o la lluvia en el rostro.

Capricornio: Hay que hacer una pausa al estar con la persona que amas, y hablar solo de ti y de ella. Cada día de tu vida debe estar marcado por un logro, por ello sientes que no avanzas todo lo que deberías. A veces sientes a tu cuerpo una celda, un peso inamovible que no te deja avanzar con la velocidad que quieres.

Acuario: Nunca dejes una charla sin terminar ni un beso sin dar, no sabes los efectos puedan tener a quien amas. Tu equipo espera instrucciones claras y un rumbo a seguir, es tu palabra la que importa en esta ocasión. Establece un pacto con un amigo o familiar, ambos establezcan el mismo objetivo de autocuidado.

Piscis: El amor no es un cheque en blanco, hay un capital que se nutre o se agota, según tus acciones y las de tu pareja. Vas a comprender que al final de cuentas, lo que se impone para hacer dinero, es el entusiasmo. No dejes que esas molestias avancen, ese auxilio solo te lo puede brindar un buen médico.