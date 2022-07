Mhoni Vidente Semanal. | Foto: Cortesía.

Inicia esta semana con buena vibra y con las mejores predicciones de la astróloga más famosa e importante del mundo, pues recordemos que muchas de sus predicciones han destacado por su veracidad.

Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 11 al 15 de julio

Aries: Recupera algo del tiempo perdido, y dedíquense el uno al otro sin prisas ni distracciones. Haz el préstamo que te solicitan, no te preocupes si te lo pueden pagar o no, “Hoy por mí, mañana por ti”. Espera un mejor momento para cambiar el ritmo de tu entrenamiento, no es un buen momento para un mayor rigor.

Tauro: Tu pareja tomará una decisión equivocada, no se da cuenta, se firme, y dile que no lo haga. Tu mejor esfuerzo está por llegar, y con él los frutos que esperas, todo está en insistir, resistir y prevalecer. No sigas dejando en manos del azar tu equilibrio metal y tu estado físico, abre los ojos y ponte manos a la obra.

Géminis: Tienes un estilo de amar un tanto frío y desapegado, y tu pareja creé que estás ahí solo por compromiso. No te esmeres demasiado en este proyecto, pues no es lo que te vendieron en un primer momento. Te cuesta trabajo enfrentar a las personas que afectaste con tu mal humor, pide disculpas.

Cáncer: Nacimos para amar y ser amados, la pareja es nuestro estado natural, pero nuestro más caro objetivo. En cuanto al trabajo, no es el momento de elegir aún: hay que aguantar hasta que sea el instante oportuno. No dejes que las emociones negativas te afecten, hoy sólo toma agua con tus alimentos.

Leo: Tu pareja está en riesgo de dejar de ser la misma de la que te enamoraste, impúlsala a ser la que amas. En tu trabajo, no es momento para lavarse las manos y desentenderse de los hechos. Es hora de dejar de abusar de esos alimentos que te encantan, todo, en exceso, es perjudicial, en la diversidad está la clave.

Virgo: Tienen salud, tienen empleo y poseen recursos, además de que les llena y desborda un amor inmenso. No te marques metas mediocres, plantéate metas descabelladas, que te quiten el aliento de solo pensarlas. Necesitas un cambio de escenario, repasa las reglas energéticas del Feng Shui.

Libra: Cuando la comunicación se rompe, toda la relación se agrieta y, más rápido de lo que crees, se viene abajo. No es buena idea que aceptes una oferta que te obliga a perder prestigio ante tus propios ojos. Es hora de volver a los buenos hábitos, a los ejercicios programados, a la cuenta de las calorías y grasas que comes.

Escorpio: Recupera la magia de tu relación, debes volver a ese lenguaje común en lo que el amor se decía todo. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y eso es sobre todo cierto con el dinero. Evita el estrés que te provoca preocuparte por cosas que es probable que no sucedan.

Sagitario: Es buen día para abrirse y sacar de ti aquellas cosas que no te dejan estar en paz con tu pareja. No es un momento para demostrar debilidad, pues es justamente lo que tu competencia espera que suceda. Te obsesiona el paso del tiempo, y por ello debes hacer todo lo que en tus manos para prevenirlo.

Capricornio: Hay cosas que es mejor no decirse en pareja, evita hablar de más, tiendes a hacerlo con frecuencia. Es tiempo de salir de tu caparazón, y demostrarle a los demás que estás listo para seguir en la batalla. Has una corta visita al médico y aplica el mejor de los remedios: más vale prevenir que lamentar.

Acuario: Siempre ten un secreto, una sorpresa, un destino insospechado con el que maravillar a tu pareja. En ocasiones, como la del día de hoy, dar un paso atrás es una manera de ir adelante y lanzarnos de nueva cuenta. No hay nada mejor para alejar los médicos para cualquier enfermedad que la prevención.

Piscis: En tu pareja, debes adelantarte a sus necesidades y deseos, aunque no siempre des en el blanco. Debes hacer una comparación entre lo que has invertido y lo que has ganado en este periodo. No abuses del café y de otras bebidas energéticas para conseguir ese extra de energía que necesitas, afecta tu presión.