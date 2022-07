Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 12 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 12 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 12 de julio

Aries: Los pequeños gestos separan al amor de la rutina, y son lo que se impone cuando las cosas se tambalean. Te ha costado dinero llegar a este punto, pero era necesario para que recibieras un aprendizaje esencial. Debes abrir la ventana y la puerta, debes dejar que entren la Luna, el Sol y el viento.

Tauro: No dejes promesas sin cumplir, Todo aquello que se olvida o se da por banal, daña a tu pareja. Antes de lanzar una apuesta o hacer una inversión, analiza con cuidado todos los factores. Para conservar la mejor salud de tu corazón, es primordial que evites una mala alimentación.

Géminis: Es momento de dejar atrás la ironía y el sarcasmo para habla desde el corazón. Hoy es un buen día para dejar atrás todo lo que distrae (las redes sociales, los chats, las selfies y los memes). Aléjate de esas tentaciones, pon tierra de por medio entre tú y esas delicias como azúcares, grasas y otras sustancias.

Cáncer: Cada uno debe vivir a su modo, si tu pareja prefiere no decirte lo que le pasa, respeta y darle tiempo. Hoy es un día para dejar ir. Socios o empleados que ya han cumplido su ciclo a tu lado. Nada te hiere más que decir adiós, pero es necesario. Te has guardado uno desde hace tiempo: algo se va, algo llega.

Leo: Es día para sacudir al amor con una sorpresa, debe ser una novedad que despierte los sentidos de tu pareja. Es vital llevar un recuento de todas las manos que entran en contacto con el dinero, y hacia dónde lo mueven. Tu signo no lo tiene fácil con el fracaso, no importa su dimensión, te afecta de forma generalizada.

Virgo: Tu pareja te propondrá que sean parte de un negocio de un amigo suyo, pero no les conviene, no es de fiar. Esta vez eres quien tiene la razón, y no tus superiores, has tenido un regaño injusto. Tus múltiples preocupaciones te hacen dispersarte, evita poner atención a a los asuntos secundarios debes enfocarte.

Libra: Todo error nos cobra intereses si no lo reconocemos pronto, y en este caso la factura es alta. No pierdas el tiempo en complacer a los demás, pues ese es el camino para la inmovilidad y el fracaso. El estrés es el mayor de tus enemigos. Es silencioso, es invisible, pero es demoledor al mediano plazo.

Escorpio: Espera más tiempo, que los ánimos se bajen, de otra manera vas a revolver las aguas con tus reclamos. Es un día en el que debes replantearte que estás haciendo con tu vida en términos profesionales. No tienes que elegir entre cultivar tu cuerpo y tu mente, debes cuidar de ambos, es imposible separarlos.

Sagitario: No dejes de dar lo que recibes de la persona que amas, es un circuito de esperanza. Este es un día que debes aprovechar para apostar al azar, de manera que no dejes de trabajar duro y de cuidar tus ingresos. No eres más que una persona, humana, por ello carece de sentido que te sigas reprochando cosas.

Capricornio: Es difícil adaptarse a la vida con otra persona cuando has vivido toda tu vida por tu cuenta. Cada una de las piezas de la maquinaria debe estar perfectamente aceitada. Solo en el orden se genera riqueza. En este día hay que dejar todas tus preocupaciones atrás, y cantar y bailar, la vida es posibilidad.

Acuario: No seas la sombra de nadie, mucho menos de la persona que amas, consigue espacio para crecer. No sigas formándote falsas expectativas, y ponte al timón. Tu guía es más necesaria que nunca, tenes que tomar acciones concretas para que tu vida sea lo que quieres, de otra manera te arriesgas a sinsabores.

Piscis: Tomar decisiones sin consultar a tu pareja, y eso termina por hacerle daño en su autoestima. El cielo solo es de los que se arriesgan a tomarlo por asalto, y hoy todo está de tu parte para lograrlo. Es buen día para reencontrarte con tu centro y tu tranquilidad, guarda tu luz y tus bondades solo para ti.