Horóscopos de hoy martes 09 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 09 de agosto

Aries: Hoy te das cuenta de que las cosas no son como las soñaste, y eso te decepciona un poco. Tus expectativas en cuanto a esta pareja eran altas. Nadie puede ni debe decirte cómo hacer tu trabajo, sobre todo si se trata de alguien que no cuenta con tus mismas calificaciones. Los secretos son una carga dura de llevar, deshazte de esa carga.

Tauro: Cada uno debe conservar espacios y personas como propios, aunque las buenas intenciones nos lleven a tratar de unirlos, eso no siempre funciona. Ante esa plaza libre que has escuchado ofertar, no lo dudes: ve por ella. Te has tomado algunas libertades con tu dieta, pero cierto es que todo suma, y en este caso se trata de una gran suma negativa.

Géminis: Pides algo que no es posible dar, y que, sin ir más lejos, no estás dispuesto a dar, por el bien de la relación, es otorgar a tu pareja una confianza total. Conoce tus bondades, virtudes y habilidades, ya que estás siendo desperdiciado en el sitio en el que estás. Ve a la manera que a la báscula y a revisar tus niveles de azúcar, presión y grasa corporal.

Cáncer: No tiene sentido que le interrogues, como si esperases que caiga en contradicciones. Acepta su versión y pasa la página. Se espera que cumplas con tu palabra y honres tu deuda, va a costarte algún trabajo cubrirla, pero puedes hacerlo. Hoy vas a enfrentarte a situaciones cotidianas que van a elevar tu estrés, es vital que tomes medidas para disminuir la tensión.

Leo: Es un buen día para poner orden en esos archivos ingentes de fotos y de vídeos, lo que cuenta es la inmersión en ese pasado común, en esa vida que han sabido construir juntos, no te aferres a una manera de hacer las cosas, por bien probada que haya estado en otras circunstancias. Hoy tienes la oportunidad de ser una persona más completa y segura de sí misma.

Virgo: El amor necesita de aliados, porque tiene poderosos enemigos: el tiempo, la rutina, los desencuentros, no es una buena idea que seas hostil. La falta de química entre gente que trabaja junta puede ser un gran problema, lo está siendo al interior de tu equipo. No repitas viejos patrones si no aflorarán viejos problemas, pues de otra manera tropezarás con la misma piedra.

Libra: No pongas en tela de juicio el amor de tu pareja. hay problemas y discusiones, pero es necesario que te concentres en lo que importa: solo en el amor. No prestes a la persona que te lo va a pedir hoy, es alguien muy cercano, y tendrá problemas para devolvértelo. Hoy sería bueno que te tomases un descanso del ajetreo cotidiano, apaga el teléfono desconéctate.

Escorpio: La confianza es algo que es casi imposible de recuperar una vez que se ha perdido, es importante que tu pareja no pierda la suya hacia ti. Nada se puede aplazar cuando se trata de hacer dinero, lo que realmente cuenta es tu talento y tu entusiasmo. Cuida tu postura, es algo tan sencillo como caminar con los hombros en alto y sentarte con la espalda recta.

Sagitario: Es probable que las aguas hayan entrado a la nave, pero eso no significa que sea tiempo de declarar el naufragio y correr a los botes salvavidas. Si sientes que ha llegado el fin de esta aventura, es tiempo de dar las gracias por el tiempo y el esfuerzo compartido. La fortaleza interior no se nos concede: la tenemos como parte de nuestra naturaleza innata.

Capricornio: Hay que darse una segunda oportunidad, y una tercera, y todas las necesarias, tu amor es firme, y el de tu pareja también. Tienes que mantener un mayor control de los pequeños gastos y de los caprichos que te concedes. No digas nunca una palabra negativa a quien no lo merece, como lo has hecho, eso es algo que no le hace tanto daño a esa persona como a ti mismo.

Acuario: Eres un experto en ciertos aspectos, y te gusta que se respete tu experiencia en esos temas, tienes que ser más moderado, y aprender a escuchar. Establece vínculos con tus jefes y clientes, estos son esenciales y tu prestigio aumentará. No te mientas, esas comidas a escondidas, esos tragos, esos pequeños excesos que no dejas que los demás sepan que cometes.

Piscis: Hoy es buen día para marcar la diferencia. Si tu pareja no te perdona esos pequeños coqueteos, si desaparecen los reproches, su vida será sencilla. No debes temer a este breve momento de desequilibrio, sigue con el mismo esfuerzo, y todo encontrará su centro nuevamente. No te gusta que traten de guiarte con sarcasmo y con alusiones, eres otro tipo de persona.