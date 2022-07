Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 24 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 24 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 24 de julio

Aries: Debes evitar celar de manera excesiva, si te rodeas de tentaciones, puedes hacer que tu pareja se desquite. Nadie sabe lo que tienes hasta que lo ve perdido, dice el dicho. Pero no has llegado a ese punto. No saltes comidas, ni abuses del azúcar ni de las grasas, su breve algarabía es seguida de pozos emocionales.

Tauro: Los gustos de tu pareja no pueden ser una ofensa para ti, por muy terribles que te parezcan, debes aceptarlos y celebrarlos. Sientes desaliento porque las cosas (el negocio, el trabajo, las ventas…) no rindes como necesitas, debes mantenerte. Esa sensación que te quita energías es la melancolía.

Géminis: Hay cosas que cada uno tiene que averiguar por sí mismo, y en este caso vale para la persona que amas. Es hora de aparcar las diferencias y de sumar voluntades, hay grandes retos en camino. Sanea tus relaciones afectivas, para eliminar de ellas toda conveniencia y para convertirlas en puentes que te inspiren.

Cáncer: Hoy vas a reconectar con un amor del pasado, vas a emocionarte sin poder controlarlo, modera tus emociones. Consideras volver a un puesto o a un estado anterior de tu negocio como una forma de enfrentar esta crisis. No descanses, no reposes, no abandones, hay que seguir con el buen esfuerzo hasta el justo final.

Leo: Hoy debes mirar a los ojos de tu pareja y tratar de comprender por el momento que atraviesa. No es buena idea reclamar airadamente, sabes que es tu derecho y que solo pides lo que es tuyo por derecho. Hoy es un buen día para sacar a la superficie tu esencia animal, entra en contacto con criaturas no humanas.

Virgo: Hoy debes hacer todo lo necesario para aliviar la presión que sufre tu pareja. Es necesario que te fortalezcas, que tengas un mayor dominio de tus recursos y una mayor participación de los miembros de tu equipo. Cuando tu signo se enoja, se olvida de la serenidad, y comporta como un león hambriento.

Libra: No hay lugar demasiado lejano ni cima demasiado alta si la travesía se emprende entre dos. Necesitas una mejor planificación para que el día te rinda como deseas, pues aún no se inventan los días de 48 horas. Si acudes a clases de algún ritmo, además, tendrás buenos aprendizajes: coordinación y equilibrio.

Escorpio: Esperas mucho de tu pareja, y ella espera de ti también grandes cosas, pues señala la salud de tu relación. Este es un buen día para que dejes de lado aquellas prácticas secundarias que te hacen apartarte de tus labores productivas. Una mejor alimentación, más ejercicios y más meditación, hazlo de a poco.

Sagitario: Sí: hoy es un buen día para plantearse que tu pareja y tú regresen a estudiar. Es necesario que escuches esas críticas de parte de la gente a la que sirves y atiendes, los que reciben tus productos o servicios. La clave para que tu estómago e intestino funcionen al 100%: mucha agua, vegetales y sobre todo fibra.

Capricornio: Recuerda que importa tanto lo que dices como la manera en que lo dices. Tienes que organizar mejor tus tiempos, de manera que puedas brindar más espacio al trabajo. Siempre, al terminar cualquier discusión nocturna, trata de llegar a puntos de conciliación.

Acuario: Deja que tu pareja sea quien lidie con sus amistades y con sus problemas, respeta su intimidad. Han sido jornadas rudas y todavía es pronto para saber cuál debe ser el siguiente paso a dar. Haz de tu vida una obra que resuene, que brille, y que permanezca mucho tiempo después de que te hayas ido.

Piscis: Reconoce el papel de lo inesperado, no le achaques a tu pareja una agresividad que no te mereces y que no ha ejercido. Hoy es un día para abandonarse en manos del caos, y ver qué puede hacer por nosotros. Para comprender mejor tus estados de ánimo, y esos trances que te angustian tanto, es mejor estudiar.