Inicia esta semana con buena vibra y con las mejores predicciones de la astróloga más famosa e importante del mundo, pues recordemos que muchas de sus predicciones han destacado por su veracidad.

Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 18 al 22 de julio

Aries: No debes jugar con dos amores al mismo tiempo, tarde o temprano se van a dar cuenta, se fiel en tus relaciones amorosas. Un amor del signo de capricornio o virgo te habla de formalidad en tu vida. Tus números 01 y 07 y tu color el naranja. Tu Arcángel Miguel es que te guía, debes de invocarlo siempre que tengas dificultades.

Tauro: Tu signo es tierra y eso te hace ser muy cauteloso con tus compras y sobre todo muy administrado. Ya no peles en tu ámbito de trabajo recuerda que todo pasa así que clama y siempre analizar lo que vas a decir. Tus números 03 y 11 tu color el amarrillo. El Arcángel Gabriel es el que te guía y significa la Fuerza y el poder de Dios.

Géminis: Adminístrate en lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores y trata de no platicar tanto tu vida personal. Ya no peles tanto con tu pareja, te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación de pareja. Tus números 05 y 17 y tu color verde. El Arcángel Camael significa que Ve a Dios es el ángel de la serenidad.

Cáncer: Ten cuidado con los celos y pensamientos negativos porque te puede traer problemas sin razón con tu pareja. Tu lado negativo es ser ambicioso y egocéntrico y sobre todo controlador de todo lo que te rodea. Tus números 09 y 21 y tu color el rojo. El Arcángel Rafael significa sanado por Dios invócalo cuando estés enfermo.

Leo: Problemas de salud por culpa del exceso de alcohol y comida, debes aprender a estar más saludable. En el amor te llegara alguien del signo de acuario, virgo o escorpión que va ser muy compatible en tu vida. Tus números 08 y 27 y tu color el blanco. Tu Arcángel Zadquiel significa justicia divina, acude a el en lo referente a lo legal o de dinero.

Virgo: Semana energías cruzadas en tu vida, así que tendrás que ser más cauteloso. Te invita a salir un amor nuevo del signo de capricornio o aries que va será compatible contigo. Lo positivo de virgo la nobleza e inteligencia. Tus números 16 y 33 y tu color el azul fuerte. Tu Arcángel Rafael significa la dicha de Dios para los problemas de amor.

Libra: Ya no esperes más trata de poner en orden tu papelería personal recuerda que el tiempo se va y no regresa. Un amor del pasado te busca para volver, date la oportunidad de volver amar. Viene mucho amor si ya tienes pareja. Tus números 20 y 41 y tu color el morado y blanco. Tu Arcángel Miguel significa fuerza espiritual muy elevada.

Escorpio: Tu signo es muy terco y no mide el peligro de las situaciones, piensa más de dos veces lo que vayas hacer y decir para que no te arrepientas después. Encuentra el amor en tu ambiente laboral. Tus números 02 y 29 y tu color el amarrillo y verde. Tu Arcángel Metratron significa fortaleza de espíritu pide lo que más deseas y se cumplirá.

Sagitario: No pelees con tu pareja sentimental si vez que ya no hay remedio date un tiempo y busca un amor más compatible en tu vida. Cuidado con problemas de drogas y alcohol, es tu punto débil se un poco más saludable. Tus números 15 y 23 y tu color el naranja y azul. Tu Arcángel Gabriel significa la fuerza de Dios, pide que se te dará.

Capricornio: Hay cosas que es mejor no decirse en pareja, evita hablar de más, tiendes a hacerlo con frecuencia. a Los capricornio que están solteros les llegara un amor del signo de Aries o Cáncer. Visita a tu médico. Tus números 12 y 31 y tu color el rojo y gris. Tu Arcángel Uriel significa belleza de Dios, la sabiduría y rectitud del ser humano.

Acuario: Tu signo es muy inteligente y carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes. En el amor te sentirás de lo mejor, que eres el coqueto del zodiaco, una relación con alguien del signo de Aries, tauro o libra. Tus números 14 y 25 y tu color el verde fuerte y naranja. El Arcángel Chamuel significa plegaria a Dios.

Piscis: El amor no se relaciona con lo laboral, trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito del trabajo aunque sea sexual. Recuerdas a alguien que ya no está contigo, trata de hablarle y dile lo que sientes. Tu números 18 y 40 y tu color rojo claro y blanco. El Ángel Rafael ayuda al ser humano a tomar las decisiones más importantes.