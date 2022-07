¡VIVA SAN FERMÍN! ¡GORA SAN FERMÍN!

Raúl Muñoz Del Cojo.

El miércoles de esta semana vi una imagen de esperanza con la que podríamos decir que a pesar de que el fantasma de la pandemia sigue en el ambiente ya casi es tema superado. Desconozco su gusto o amor por la fiesta brava, pero para un servidor Los Sanfermines es una de las actividades más hermosas en donde se muestra y luce.

Dicha fiesta tiene un interés turístico mundial y es en honor a San Fermín de Amiens y se realiza anualmente en la ciudad española de Pamplona, capital de Navarra. Los festejos comienzan con el lanzamiento del “chupinazo” a las 12 mediodía de cada 6 de julio y terminan a las 00:00 horas del 15 de julio con la canción de despedida “pobre de mí”.

La actividad más famosa de estas fiestas es el encierro que consiste en completar un recorrido de 849 metros delante de 6 toros que serán lidiados por la tarde en la corrida acompañados de 6 toros mansos o cabestros, esta carrera por supuesto termina en la plaza de toros de la localidad. Dichos encierros se llevan a cabo todos los días entre el 7 y 14 de julio, comienzan a las 8 de la mañana y duran entre 2 y 4 minutos. Actualmente y por todas las medidas de seguridad que se toman es muy raro que excedan un lapso de de 3 minutos.

El origen de esta fiesta proviene del medievo ya que los pastores llevaban a los toros de lidia desde las dehesas de la Ribera de Navarra hasta la plaza mayor, misma que servía como coso taurino al no existir una plaza para este fin. La noche anterior a la corrida acampaban cerca de la ciudad y al amanecer entraban a la carrera acompañados de la gente que a caballo o a pie ayudaba con palos y gritos a entorilar a los bureles en los corrales.

En el primer cuarto del siglo 17 y como en toda sociedad, se producen bandos que intentaban prohibir el encierro y fue hasta el último cuarto de este siglo que se construye el primer vallado hasta la plaza de toros que estaba en la actual plaza del castillo. A finales del siglo 19 comenzaron a correr detrás de los siglo 18 cuando se le comenzó a llamar encierro y corrieron por primera vez por la calle Estafeta.

Se comenta en las crónicas locales que los primeros en desafiar las prohibiciones de correr frente a los astados fueron los carniceros del mercado de Santo Domingo.

Antes de cada encierro no dejan de aparecer los cánticos de los participantes en los cuales piden ayuda a San Fermín entonándolos en la cuesta de Santo Domingo al inicio del recorrido 5, 3 y un minuto antes de comenzar (a las 0755, 0757 y 0759). Desde el 2009 los cánticos son en castellano y en euskera.

El recorrido pasa por las calles de la parte vieja de Pamplona comenzando en los corralillos de la cuesta de Santo Domingo subiendo hasta la plaza del ayuntamiento. Se gira en la calle de Mercaderes para pasar a la calle Estafeta que conduce al tramo de Telefónica el cual culmina en el callejón que entra en la plaza de toros. Al estar los corrales ya en la plaza de toros, es común que se suelten vaquillas con los pitones protegidos para que a la gente le pasen por encima, claro está que con el exceso de personas muchas son arrolladas por estos animales.

Los lugares donde usted puede disfrutar estas fiestas son el Burgo de San Cernin, La Navarrería, la población de San Nicolás, la plaza del castillo, Labrit y Estafeta así como en los alrededores de la plaza de toros que son las calles de Olite, Roncesvalles y Arrieta.

Otros de los símbolos más emblemáticos mostrados son los Gigantes de Pamplona, figuras de madera, cartón y tela con porte altivo que van con su corte de kilikis, cabezudos y zaldikos, juntos forman la comparsa y tienen una edad de aproximadamente 160 años.

En el siglo 20 solamente se suspendieron los Sanfermines en tres ocasiones: la primera fue en 1937 y 38 con motivo de la guerra civil española; la segunda fue el 11 de julio de 1978 por los incidentes producidos a raíz de la muerte de Germán Rodríguez y la tercera fue en 1997, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de los terroristas de ETA.

En el presente siglo van dos años sin esta fiesta dado que la crisis sanitaria causada por el covid-19 trajo la suspensión en 2020 y 2021.

Cabe mencionar que Ernest Hemingway vio por primera vez los Sanfermines en Pamplona a los 24 años de edad, estancia que inspiraría varias de sus novelas siendo esta la primera de muchas visitas posteriores. En 1959 hizo su última visita y como gran admirador de las ferias taurinas no se perdía corrida alguna. En 1926 publicó la novela que lo consagraría en un escritor exitoso, Fiesta (the sun also raises) que sin duda ayudó a que se conocieran los Sanfermines en todo el mundo.

Sin duda esta experiencia debe de catalogarla como imperdible por lo que le pido a la vida me permita vivirla una vez antes de partir. El encanto de la fiesta de San Fermín tiene hechizado al mundo ya que según los de Pamplona con San Fermín se olvidan todas las penas. Hasta la próxima.