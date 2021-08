Trotamundos: El depreciado valor del semáforo

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas (Amhmzac)

Al paso de los meses en esta pandemia independiente a la labor de sobrevivir, hemos aprendido que el valor de los semáforos está tan depreciado que ya ni las autoridades les hacen caso. Es poco creíble que hace unas semanas la federación regresó a la Ciudad de México a rojo y la jefa de Gobierno de esta ciudad respondió que el color del semáforo en la metrópoli continuaba en naranja. Si le sumamos a esto la infinidad de tonterías y contradicciones salidas de la boca de Gatell, nos podemos dar cuenta que sin duda la incapacidad del gobierno federal nos deja solos a la hora de lidiar con cualquier imprevisto en el camino.

No sé si usted se haya preguntado ¿por qué sugieren semáforo rojo sin medidas de contención? O ¿por qué se está insistiendo tanto en el regreso a clases en este ciclo que está por comenzar? Créame que no estoy en contra del regreso de los escolapios a las aulas, lo que no se vale es que las escuelas públicas particularmente no han tenido ni los medios ni el tiempo para actualizar estas en la limpieza como sus protocolos sanitarios. Hablando claramente no sé si la federación sepa que muchas escuelas en el país carecen del servicio más importante para su limpieza el cual es el agua potable, y si hablamos de Zacatecas, estoy seguro que en nuestras numerosas comunidades las escuelas locales no son la excepción.

Es increíble que ante esta situación, la responsabilidad que debe estar en manos de nuestras autoridades la trasladen sin ningún miramiento a nosotros los ciudadanos, en pocas palabras, todo es trasladado a la responsabilidad social.

Comento esto porque es inaudita la forma que se quieren deslindar del problema. Si usted quiere salir a trabajar y se contagia, enferma o muere, fue por su gusto, a usted nadie lo obligó. Si usted tiene un negocio y lo abre para evitar la quiebra ya que no hay apoyos por parte del gobierno y le va mal, la culpa será de usted también porque nadie lo obligó. Al mandar a los niños a la escuela es la misma situación; si faltan y no aprenden por lo deficiente del sistema o si van y se contagian, todo es por decisión de usted, le recuerdo que usted mandó a sus hijos, nadie lo obligó.

Esta es la salida de nuestro gobierno ante esta crisis sanitaria, ellos cumplen avisándole pero a fin de cuentas usted sabe si hace las cosas o no. De ese tamaño es la manera en que evaden responsabilidades y sin duda, ha sido la fórmula para evitar que se les critique políticamente por estas acciones que tan mal les caen a su popularidad. Las soluciones y estrategias sanitarias ya no dependen de ellos, simplemente están delegadas a la población sin miramiento alguno, así el grado de responsabilidad del presidente y sus secretarios.

Si trasladamos esta actitud al turismo le aseguro que no cambia nada, se han lavado las manos permitiendo que los extranjeros ingresen a nuestro territorio sin la mas mínima prueba de que están sanos, sin duda alguna y sin ser especialista, a esto debemos la gran cantidad de contagios en las playas. Hay que sumarle a esto la falta de interés no solo de Miguel Torruco, también de la responsable de la secretaría de economía ya que sigue en el aire el nombramiento del turismo como actividad prioritaria para nuestra economía.

Escucho con frecuencia las declaraciones del secretario de turismo donde su optimismo ronda en lo ridículo ya que sin darse cuenta, gracias a sus declaraciones cava mas rápido la tumba de la hotelería nacional. No sé si sepa nuestro secretario la fuga de capital extranjero de nuestra industria ya que gracias a la situación provocada por la pandemia, el interés internacional se enfoca más en el vender que en el adquirir o construir.

Según Rafael García, presidente de los hoteleros de la CDMX, la inversión extranjera directa (IED) canalizada a hoteles y moteles en la capital se redujo en 37 millones de dólares solamente entre abril y junio del presente año, siendo empresarios españoles los principales en abandonar el sector. Según la secretaría de economía, es la mayor pérdida de inversión que ha sufrido el sector desde el periodo de julio a septiembre de 2007.

La crisis de la hotelería es inminente ya que no hay antecedente del cierre de hoteles por una pandemia. Por esto los empresarios hoteleros emigran a otras actividades donde sin duda ven un futuro más seguro. Como ejemplo le comento que el grupo francés Accor busca ya quien se quede con sus inversiones hechas hasta el momento en la Ciudad de México.

Me duele en el alma ver que nuestro barco navega a la deriva y el capitán lejos de ser un líder, está viendo la forma de tomar un bote salvavidas y abandonarnos a todos, así seguramente les podría decir a los tripulantes previo al naufragio que si se salvan o se ahogan fue simplemente porque esa fue la decisión que tomaron.

Será imposible salir adelante con esos líderes tan empáticos donde solo sus intereses cuentan, nótese que navegamos solos y a la deriva con un capitán irresponsable y un oficial de puente sordo ante cualquier voz que no sea la de su jefe. Por mi parte cumplo haciéndole ver las cosas, que no lo engañen. Hasta la próxima.