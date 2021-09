Trotamundos: De informes y cosas peores

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas (Amhmzac)

Esta semana el dato relevante en la información fue el tercer informe de gobierno donde como siempre para ojos del protagonista todo va muy bien y para el que se atreva a pensar lo contrario, Don Andrés tiene otros datos. Como lo hemos visto desde el principio de esta administración, el turismo perdió toda su relevancia sin importarle al jefe del ejecutivo el peso de nuestra actividad que representaba un 8.7% del P.I.B. en 2019, año en que nos ubicábamos entre los mejores del mundo. He venido mencionando en este espacio semanal que para recuperarnos aún nos falta tiempo, al menos según los expertos nos quedan 12 meses más.

El presidente se dice satisfecho ante lo caminado en su gestión aun con la pandemia, opinión que sin duda no es compartida entre empresarios y cientos de miles de trabajadores y ex trabajadores del sector turístico de nuestro país, ya que a la fecha este sector al cual pertenezco sigue presentándose como uno de los más afectados por este desastre de salud mundial.

Según el centro de investigación y competitividad turística Anáhuac (CICOTUR) estima que en 2020 el PIB turístico cayó casi un 28%, tres veces más de lo que se ha desplomado este año. Otro dato importante es que previo a que la pandemia golpeara al país, casi 4.5 millones de personas trabajaban en el turismo. Tristemente y pese a que la situación ha mejorado un poco, las cosas no se ven del todo bien para este 2021 ya que según datos del INEGI, el PIB turístico en nuestro país cayó un 23.3% durante el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año pasado. La realidad que vivimos actualmente nos indica que la pandemia sigue y seguirá golpeando al turismo nacional e internacional.

Ya sabe, en este tercer informe la mirada del artista nos mostró una realidad que solo esos ojos saben ver ya que ni se ha domado a la pandemia, tampoco se ha reinventado el sistema de salud y lo peor, se presume el crecimiento en las remesas que gracias a nuestros paisanos llegan a territorio nacional. Sin duda este último punto nos indica el fracaso de la economía actual y comandada por nuestro presidente.

Siguiendo con este tema de los fracasos, le comento que a finales del mes pasado Torruco pasó la estafeta a Marcelo Ebrard para coordinar el Consejo de Diplomacia Turística (CDT) luego de haberlo encabezado sin ningún logro durante el último año. Le recuerdo que el CDT es co-presidido por los titulares de la Sectur y la Segob, y conformado por representantes del sector privado y social los cuales deberían de aportar una visión estratégica al sector turístico de México.

También representa la instancia de opinión y consulta para implementar estrategias de promoción e imagen de nuestro país, a través del cuerpo diplomático en los mercados internacionales. Asimismo definiría también los mecanismos a ser usados por las representaciones de México en el extranjero para colaborar con la secretaría de turismo en el desarrollo de la promoción turística de México.

Es lamentable que si los dedicados a la actividad no hicieron nada, imagínese usted ¿Qué podrá hacer el canciller cuando en el tema de vacunas está casi reprobado? Según Torruco uno de los logros alcanzados de este CDT fue la implementación del Observatorio Turístico Permanente el cual se representaría como un espacio de trabajo con las representaciones de México en el exterior por lo que le pregunto ¿ha escuchado algo usted de esto? Nosotros no y supuestamente dicho observatorio debería de fungir como la primera piedra en un esquema de trabajo que permitiría avanzar hacia la reactivación del sector turístico.

Peor aún se pone nuestro panorama al revisar el tercer informe de labores de la Secretaría de Turismo donde la promoción y el desarrollo han pasado a ser experimentos de una política que todos sabemos no funciona. La diversificación de mercados también manejada en dicho informe no dejan de ser solo títulos que quieren mostrar algo que no es. Insisto, con los resultados nulos hasta el momento obtenidos en materia de turismo, la secretaría del sector está condenada a perderse como una dependencia más de la secretaría de economía nacional.

Fuera del terreno de informes de trabajo después de estos largos tres años, no podía faltar la cereza del pastel donde nuestro actor principal Miguel Torruco en sus redes sociales en vez de mandar un mensaje claro de alguna estrategia para librar esta crisis económica que el turismo está viviendo, se atreve a lambisconear al presidente tuiteando lo siguiente: -Para que no se olvide a los traidores malos mexicanos que pretendieron por décadas vender la patria a los extranjeros, en los salones del monumento Torre de Luz sugiero surja el museo de la corrupción recordando que “aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Y por esto concluyo de la siguiente manera.

La dignidad o cualidad de digno (del latín grandeza) hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por alguien, sino consustancial al ser humano, no depende de condicionamientos o de diferencias de ningún tipo, la dignidad en su concepto es similar a la del honor. Considero mi estimado secretario que no necesitas ponerte tu traje de superhéroe ya que no te queda; trabaja, dedícate al turismo y si no puedes por factores externos, ten dignidad y haznos el favor de renunciar. Hasta la próxima.

