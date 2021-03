Tan cerca de Dios y tan lejos de la formalidad turística

En estas épocas donde contamos con más tiempo en casa por motivos de salud, estamos obligados no solo a matar el tiempo sino a aprovecharlo y, como nuestra situación turística no es la mejor, he estado analizando qué podríamos hacer para mejorar nuestra situación. Me queda claro que nuestro enfoque debe de ir dirigido al mercado nacional ya que sin ser pesimista, nos quedan todavía varios meses para que regrese la actividad a algo parecido a lo normal.

¿Por qué no regresamos a lo básico? Tal vez no sea tan mala idea darle una revisada a lo que hemos hecho con el turismo religioso ya que nuestro país sigue siendo uno de los más importantes por su número de católicos a nivel mundial y, si pensamos en el bien común, podríamos entrar a una dinámica de beneficio en las comunidades que rodean a los santuarios religiosos nacionales. Tristemente y como lo sabemos, la carencia de orden, limpieza y productos turísticos en estas zonas hace que sean un desperdicio de oportunidades para la reactivación turística que tanto nos ace falta.

En nuestro país hay más de 200 santuarios de fe a donde la gente acude a visita religiosa pero tristemente llegan, van al templo, participan en misa, dejan su basura y se van. Imagínese usted el beneficio que tendría que en estos lugares existiera algún producto turístico, considero que sin duda alguna sería un factor poderoso para que los viajeros extendieran su estancia.

La derrama económica en estos lugares si existe pero es muy baja, aparte que no es de sabios saber que el servicio turístico y las condiciones para prestarlo no son las mejores, haciendo una cadena negativa de valor.

Creo que después de ver los estragos de la pandemia en los más importantes centros religiosos de nuestro país, la reflexión no debe de estar solo en nuestras autoridades, también deberán estar presentes los actores principales y por supuesto la iglesia que a la fecha no hace mucho por colaborar para su mejoría.

Se debe de pensar en un ganar ganar en este nicho turístico pero para que esto suceda y como lo mencioné anteriormente, la voluntad De la Iglesia, empresarios y gobierno deberán de alinearse y trabajar para que suceda. No debemos de olvidar que en el 2019 la basílica de Guadalupe en la capital de nuestro país recibió a millones de peregrinos.

Un ejemplo a considerar en este segmento es el Camino De Santiago, mismo que se ha convertido en una de la peregrinaciones más famosas en el mundo ya que cada año miles de personas se embarcan en esa aventura.

Por si no conoce, la historia oficial de la peregrinación cuenta que el cuerpo De Santiago Apóstol fue descubierto por un pastor llamado Pelayo en un campo de Galicia durante el reinado de Alfonso II en el siglo IX. Dice la leyenda que Santiago murió 800 años antes y fue transportado a Galicia, su cuerpo fue enterrado y descubierto sigas más tarde.

Gracias a ese descubrimiento el Rey Alfonso II construyó una pequeña capilla y, más tarde construirían un templo más grande para atraer a peregrinos de todo el mundo.

El descubrimiento y desarrollo de la ruta de peregrinación fue muy importante desde el punto de vista político ya que provocó una gran afluencia de fieles que viajaban por el norte de Iberia, estableciéndose en el camino. Esta ruta creó fuertes vínculos con el resto de Europa, convirtiéndola en una herramienta poderosa para mantener alejados a los moros.

Desde los 90´s ha resurgido el Camino De Santiago Gracias a los esfuerzos de promoción turística que ha traído beneficios desde el primer día. Para que se dé una idea en 1985 llegaron a Santiago 1245 peregrinos y más de 100 mil en 1993, año en que la ruta fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. Para 2010 llegaron 270 mil y más de 327 mil obtuvieron su Compostela para 2018.

Tuve la oportunidad de estar en Santiago de Compostela hace algunos años y de verdad el orden, limpieza y organización hace que puedas estar varios días. Pude constatar la llegada de miles de personas por las diferentes rutas a pie, en bicicleta y automóvil de todo el mundo siendo testigos de este acontecimiento.

Valdrá la pena comenzar a ver que harán después de la pandemia los millones de peregrinos que no pudieron visitar a la Virgen de Guadalupe este 2020 y no queda allí, debemos de pensar en una estrategia para que la gente que llega a Plateros tenga más cosas que hacer. Sé que nos falta mucho pero si no comenzamos le aseguro nunca podremos terminar.

Es importante que comencemos a ver el turismo de forma seria y como actividad prioritaria para nuestro desarrollo por lo que invito de corazón a nuestras autoridades para que colaboren con el funcionamiento, a la iglesia para que tenga voluntad y a los locales para que se capaciten. Sin duda tenemos una oportunidad en nuestras manos que no estamos aprovechando, como siempre, tan cerca De Dios y tan lejos de la formalidad turística. Hasta la próxima.