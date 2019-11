Tamaulipas, la sorpresa de México

En la septuagésima octava Asamblea Nacional de nuestra querida Asociación Nacional de Hoteles celebrada del 27 al 29 de noviembre del presente año, tuve la oportunidad de conocer otro destino de nuestro país donde la magia de sus atractivos y su deliciosa gastronomía lograron ubicar a Tamaulipas dentro de los lugares que debemos de visitar al menos una vez en la vida.

Vale la pena acudir y conocer un estado rico y diverso donde sus habitantes reflejan que viven cálidamente y con tranquilidad. En Tamaulipas la modernidad e historia se mezclan formando un balance perfecto en el que la naturaleza y cultura dan oportunidad de vivir experiencias inigualables en sus diversos destinos.

Este estado tiene aparte de todo el privilegio de tener cinco hermosas playas en las que hay una muy buena infraestructura, tanto hotelera como gastronómica, donde usted disfrutará platillos típicos de la zona a base de mariscos.

Durante la inauguración de la asamblea nacional y con la presencia de casi 250 hoteleros del país, me llamó gratamente la atención una pregunta que hizo al pleno mi amigo Fernando Olivera, secretario de Turismo de este estado, la cual fue ¿hace cuánto no vienen a Tamaulipas? A la que las respuestas de los asistentes se dividieron en un periodo mayor a 3 años.

Para los Zacatecanos el tránsito por Nuevo Laredo o Reynosa es frecuente, ya que dichas ciudades son paso obligado para salir a Estados Unidos o entrar a nuestro territorio, punto que nos distrae para ver la riqueza turística de este estado del noreste de México.

En Tampico, lugar sede de nuestra asamblea se encuentran distintos estilos arquitectónicos que crean un paisaje urbano único y especial; se puede hacer una muy agradable y tranquila caminata por su Centro Histórico y admirar algunos de sus monumentos que automáticamente nos transportarán al rico pasado de esta ciudad, las cuales van desde sus antiguas pirámides hechas de arena y conchas hasta las edificaciones estilo art nouveu. La arquitectura local la encuentro parecida a la de Nueva Orleans, con un claro estilo afrancesado muy típico de la época Porfirista.

Los paisajes naturales son muy diferentes a los que tenemos en nuestro Zacatecas, pues el agua en el sur de Tamaulipas es demasiado abundante. Aquí usted podrá visitar ríos, playas, cenotes y lagunas que alimentan una diversidad innumerable de colores en flores y vegetación.

Un atractivo inmejorable de esta ciudad es la pesca deportiva y los atractivos obligados de visita son la Laguna del Carpintero, la Catedral, el Río Pánuco, su Plaza de Armas y Playa Miramar donde su dorada arena estará esperando junto con un clima cálido y aguas muy tranquilas.

Y para los que nos gusta disfrutar de la comida, debemos dejarnos envolver por la gastronomía de este estado la cual tiene dos rasgos claves: es muy rica en platillos provenientes de su tradición ganadera e incorpora también una amplia variedad de creaciones con productos del mar.

Dentro de sus carnes los protagonistas de la zona son el cabrito y los cortes de carne que muestran una calidad sin igual.

Los frutos del mar de la costa tamaulipeca añaden un extra al repertorio culinario donde pescados y platillos como el huatape de camarones y la Jaiba en distintas preparaciones lo harán vivir la gloria.

Y cómo no mencionar sus antojitos, delicias que han enriquecido de una manera muy interesante la cocina tamaulipeca teniendo como base el maíz, cuyo uso deriva en gorditas de diferentes guisados. Los tamales de cerdo, pollo o venado, gorditas de horno y bocoles del Mante, que entre otras cosas le aseguro harán rebasar cualquier expectativa gastronómica.

Quiero hacer énfasis en la diferencia existente en los atractivos de un lugar en diferentes zonas de un estado de nuestro país y los problemas que acontecen por diversas circunstancias en otras regiones del mismo. Tampico por ejemplo nos muestra una cara muy amigable, una economía pujante y un desarrollo turístico envidiable.

¿Por qué comento esto? Hace días veíamos en las noticias situaciones de violencia en la ciudad de Nuevo Laredo provocadas por diferentes factores. A nivel nacional vemos noticias con las que juzgamos y acusamos sin mayor información a las que nos dan los medios, por lo pronto solo le aseguro que el ambiente que se vive en Tampico es muy sano y amigable.

Con todos estos cambios vertiginosos que vivimos, les pido no cortar las aspiraciones de los destinos nacionales y sin miramientos dar una oportunidad para su visita. La mejor promoción en estos tiempos de cambio y donde el turismo pareciera no es una prioridad nacional, la promoción de boca en boca y el optimismo nacional pueden ayudarnos a salir de este bache, les recuerdo que el éxito de los países se logra por sus habitantes y no por los políticos. Visitemos México, fortalezcamos el turismo nacional y lo mejor de todo es que hablemos bien de nuestra patria. Hasta la próxima.