Simplemente Mónaco

Sin lugar a dudas el tema de estos días ha sido el triunfo de Sergio “Checo” Pérez en Mónaco, carrera que para los amantes del automovilismo o pilotos es una de las tres icónicas en las que se debe de participar o asistir al menos una vez en la vida. Si usted no es amante de la velocidad no tiene porqué saber cuales son las otras dos pero si en este momento la curiosidad se lo come las menciono, siendo éstas las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis.

Claro está que no le hablaré de automovilismo, ya que el fin de esta columna es el turismo, pero como tal, bien vale la pena darle una vuelta a la historia del principado de Mónaco y a la carrera como tal. Ésta se ha encargado desde hace mas de 78 años de reunir a la crema y nata no sólo del automovilismo sino de la sociedad para presenciar este particular espectáculo.

Desde la antigüedad la Roca de Mónaco ha servido de refugio a las poblaciones primitivas. Sin embargo la historia de este lugar comienza en realidad por allí del siglo 13. En 1215 se da el nacimiento del Principado de Mónaco, cuando la familia genovesa de los Gibelinos pone la primera piedra de la fortaleza que al día de hoy es el palacio del lugar. Para atraer habitantes, los primeros dueños de La Roca concedían a sus nuevos residentes numerosas ventajas, tales como la concesión de tierras o exención de impuestos.

El principado se encuentra entre el Mar Mediterráneo y las bajas estribaciones de Los Alpes enclavados en la Riviera Francesa. Tiene frontera terrestre con Francia y está en cercanías de la frontera Franco-Italiana. Posee una costa de 3829 metros y un ancho que varía entre los 1700 y 349 metros. Si nos ubicamos en lo actual, la historia de Mónaco está asociada desde hace 700 años a la familia Grimaldi, la cual en el año de 1997 celebró el 700 aniversario de su acceso al principado.

Actualmente Mónaco cuenta con aproximadamente 36 mil habitantes (según censo de 2009), una parte son locales, otros franceses y otra más de italianos. Si tomamos en cuenta las comunidades limítrofes, este lugar cuenta con casi 96 mil habitantes.

Una de las ventajas de este lugar es el clima ya que cuenta con un sol excepcional y vive cada año inviernos suaves. El calor en la temporada tampoco es fuerte y la temperatura del mar es sobresaliente, puntos que hacen del principado un lugar inmejorable para ir de vacaciones.

Pero independiente a todas estas virtudes que la existencia les ha brindado, quiero hacer hincapié en lo que logran para organizar este gran premio que sin duda es uno de los más glamurosos en el mundo. Cada año cuando se aproximan los eventos de pista organizados por el Automobile Club de Mónaco, comienza la transformación de la ciudad, la preparación del circuito, la puesta de barreras etc. misma que se hace cada noche y les toma aproximadamente 7 semanas. Después de todos los eventos que se dan en este periodo del año que en conjunto suman mas de 3337 km de carreras, al día siguiente del gran premio comienza el desensamble de la pista y restarán 3 semanas más. Así de efímero es este circuito que sin duda queda como leyenda cada año para la eternidad del automovilismo en el mundo.

La primer semana se da a finales de febrero y se comienza durante las noches con la reparación del asfalto de las calles del principado. Cada año se renuevan 2/3 partes del circuito, lo que representa cerca de 2754 toneladas de asfalto. El objetivo es mejorar cada año las calles de uso diario con un recubrimiento de acuerdo al estándar internacional de la reglamentación de las carreras.

En marzo 7, antes de la carrera de E-Prix comienza el ensamble de los lugares donde están los pits y pilotos. El primer módulo se arma en el puerto y así se van hasta terminar con gradas para 5000 personas. Se arman también las zonas de hospitalidad y los cubículos para las cadenas de televisión.

Para la tercera semana se arma el centro neurálgico de los grandes premios, el cual es el centro de operaciones del Automobile Club du Mónaco. Se termina con los pits siempre respetando los estándares ambientales correspondientes.

Para la cuarta semana se tienen ya casi todas las barreras de las calles, las cuales acumulan una distancia de 21 kms en 3 niveles de barreras, además, se agregan 1420 llantas como protección y 880 metros de otro tipo de protecciones con la más alta tecnología.

En la quinta semana se arma el palco del príncipe, inaugurado en 2017, mismo que se usa como podio para la entrega de trofeos. Se usan 4 módulos reciclables que deleitan a la familia real así como a sus invitados.

En la sexta semana se delimitan los márgenes de la pista y se llena de publicidad, misma que se cambia según el tipo de carrera que se tenga. Para la F1 se usan más de 1300 metros de adhesivos para la publicidad de patrocinadores.

En la séptima semana vienen detalles finales y se deja todo listo para los eventos. Así la organización de este mes de velocidad.

Finalmente comentarle que la cooperación de los Monegascos es básica para la realización de este evento. Imagínese usted llevar a cabo algo así en cualquier ciudad de nuestro querido México. No descarto podamos hacer algo en un futuro, enhorabuena por Checo, Mónaco y los eventos de la F1. Hasta la próxima.