Simples Opiniones

La semana pasada visité Campeche para asistir a la Asamblea Nacional de nuestra Mexicana de Hoteles y por tal motivo dediqué mi columna pasada a tan hermosa ciudad y a algunos de los atractivos con los que el estado cuenta. El día de hoy comentaré con usted algunas de mis impresiones y experiencias de los lugares que tuvimos la fortuna de visitar.

Salimos temprano del hotel para ganarle tiempo al sol con destino a Edzná, casa de los Itzáes que posee una cantidad interesante de grupos arquitectónicos como la Gran Acrópolis y estupendos edificios destacando el de los cinco pisos. Impresionante recibir la explicación del complejo sistema hidráulico que desarrollaron el cual les permitía tener agua todo el año. Los mayas de Edzná lograron crear una ciudad que, a través del tiempo, permite ver el control del ambiente y el desarrollo de varios estilos arquitectónicos.

Los especialistas señalan que en este lugar se ajustaron los calendarios usados durante el periodo clásico en el norte y el sur del área maya. Vale la pena mencionar lo bien cuidado que está el lugar, la acústica que tiene y la paz y tranquilidad que se respira in situ.

Pregunté a nuestro guía si existía por las noches un espectáculo de luz y sonido, ya que sin dudarlo sería la cereza que coronaría ese pastel. Me sorprendió aún más su respuesta ya que comentó que los aparatos habían muerto de COVID-19. Se imaginará la reacción de los que íbamos en el grupo que expresamos al unísono ¿y por qué? La razón por la que ya no hay luz y sonido es muy clara, al cerrar al turismo esta zona por la pandemia, se descuidaron los aparatos y los que no se dañaron por la falta de uso, simplemente se perdieron.

Me preocupan tanto esos brincos transexenales tan comunes donde los buenos proyectos y acciones se pierden por la sencilla causa de la falta de seguimiento. Hago mención por este medio a las autoridades del INAH para que vean la forma de que ese atractivo regrese.

De allí nos trasladamos a una ronera muy interesante, ya que es la única en la península y se prepara para que cuando sus productos estén añejos y con la calidad estipulada, salgan a su venta al mercado internacional. Disfrutamos de una degustación de los rones locales y de una presentación escénica que nos ilustró por qué Campeche es ciudad de piratas.

La tercera parada la tuvimos en uno de los hoteles manejados por nuestras fuerzas armadas de los que habrá varios en el circuito del tren maya, y claro está a continuación, le daré mi reseña de este.

La propiedad sin duda está hecha con toda la mano, ya está terminada pero aún no está abierta al público. Según tres personas que laboran allí, este hotel del tren maya cuenta con 146 habitaciones (dato que no pude corroborar), restaurante, zona de bar, alberca, un lobby amplio, estacionamiento y áreas verdes.

El estilo de este es muy perfilado al de los hoteles Vidanta, parte de su decoración exterior se basa en la ruta maya, sus habitaciones son de primera calidad y los acabados de estas gozan de ese toque especial que hacen de un hotel una casa fuera de casa.

Hasta aquí considero que todo está en orden, solo salta a mi vista si su gerente y personal serán capaces de mantener estas instalaciones como las encontré hace una semana. Como hotelero le aseguro que la propiedad está hecha sin limitaciones, no se escatimó un peso y si le soy franco, me duele que en eso se inviertan nuestros impuestos.

La ubicación no es buena ya que se encuentra a 10 kms. de la estación de tren maya, eso sí, está prácticamente a un lado de Edzná, pero a 50 kms. De Campeche. Pregunta seria ¿se ve hospedado en un hotel del cual no tenga la libertad de salir?

Solo espero que la hotelería que manejará el ejército no la dejen caer, que se le de mantenimiento y que no termine como algunos centros vacacionales que maneja nuestro gobierno, siempre descuidados y sucios, lugares en lo que no apetece hospedarse.

No utilicé el tren maya, pero hubo colegas que si lo hicieron llegando a Campeche desde Mérida. Sus comentarios fueron buenos sobre el servicio y las estaciones. Hago este comentario porque a la fecha no es un proyecto al cual le tenga mucha fe, insisto en que se gastó mucho dinero y se acabó con muchos ecosistemas de la zona.

Regresamos por la tarde a Campeche a cerrar el día con la toma de protesta de la nueva mesa directiva. Cabe mencionar que no contamos con la presencia de nuestra secretaria de turismo Josefina Rodríguez Zamora quien un par de semanas antes había confirmado su participación.

Veamos como la reciben los números en su primera temporada vacacional como secretaria ya que después de una mala temporada de verano, los pronósticos para invierno no son nada halagüeños ya que, gracias a las fallas de la administración anterior, estamos trabajando con una mayor competencia de otros países, con escasez de asientos de avión, falta de promoción y para cerrar esta pequeña lista nos sigue rondando ese fantasma de la percepción de inseguridad.

Así las cosas, por lo pronto nuestra secretaria sigue teniendo el beneficio de la duda.

Hasta la próxima.