¿Rebrotes o rebrutos?

Ante el inminente rebrote de contagios de Covid-19 en el mundo, a estas alturas solo nos queda preguntar para la simple reflexión: ¿Qué hicimos mal? Desconozco su opinión, pero estoy seguro que el principal problema fue la irresponsabilidad de todos nosotros bajando la guardia y dejando de tener como tema principal los cuidados básicos para evitar más contagios. Por increíble que parezca y a casi medio año de el primer enfermo en nuestro país, nuestras autoridades sanitarias nacionales siguen dudando del uso del cubre bocas.

La realidad es que el problema sigue en aumento y es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir las indicaciones de nuestros gobiernos estatales. Tristemente, el jueves tuvimos en territorio zacatecano 17 fallecidos y 204 nuevos contagios, también recibí el dato de la saturación del hospital general en Fresnillo y en la capital están a punto de llegar a la misma situación.

Por otra parte, a nuestros jóvenes parece no importarles las consecuencias, ya que sin temor se siguen juntando y haciendo vida como si nada pasara, pero lo peor es que no es un caso exclusivo de Zacatecas, esto ocurre en todo el mundo. Es increíble que en países donde dicen ser “civilizados” como Francia, la gente se manifieste en contra de un nuevo encierro. Fui testigo gracias a los noticieros nacionales del comportamiento de los parisinos durante la noche del jueves de esta semana.

Según la Federación Mundial de Periodistas Latinoamericanos de Turismo, las reacciones de varios países ante el repunte de contagios son las siguientes:

-Reino Unido: Se prohíben reuniones entre personas que no vivan en la misma casa, particularmente al norte de Inglaterra.

-Portugal: El uso del cubre bocas se hace obligatorio al circular en la calle durante al menos 3 meses.

-España: Se da toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana durante 15 días; además se propone el “estado de alarma” hasta el mes de mayo del 2021.

-Francia: Toque de queda de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana en 54 de las 101 zonas del país.

-Bélgica: Toque de queda en Bruselas y en la región de Valñoria de las 10 de la noche a las 6 de la mañana.

-Alemania: El límite de reuniones en establecimientos se limita a 25 personas y a 15 personas en privadas.

-Italia. El uso de cubre bocas se vuelve obligatorio, los restaurantes deben de cerrar a las 6 de la tarde y hay toque de queda nocturno.

-Eslovenia: Se prohíbe el traslado de su municipio de residencia a los habitantes, exceptuando casos de emergencia o laborales.

Lo que es más injusto es que viendo cómo están en Europa sigamos actuando como si nada pasara, le repito, la solución ya no está en el confinamiento, el problema se resolverá el día que entendamos nuestra labor como ciudadanos para evitar contagios.

Para el turismo mundial, la pandemia ha sido devastadora ya que el colapso de nuestra industria representa, en comparación de enero agosto del 2020 contra el 21, según el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac lo siguiente:

-700 millones de turistas internacionales menos.

-730 mil millones de dólares menos por gastos de turismo internacional.

-En 8 meses la disminución en el número de turistas internacionales es 20 veces menor a la registrada en 2009, año de la peor caída desde la segunda guerra mundial.

-Ya que el PIB turístico para México es muy importante, la Organización Mundial del Turismo considera que por su naturaleza y vocación México es uno de los 10 más vulnerables en cuanto a consecuencias.

Tristemente y gracias a nuestro comportamiento, seguimos sin medir las consecuencias de no cuidarnos y para ponerle más leña al fuego, el encierro que tuvimos y al cual no estábamos acostumbrados acabó con toda esperanza de volver con disciplina al confinamiento voluntario.

Si ha tenido la oportunidad de ver los encuentros del presidente Trump en campaña, solo demuestran la ignorancia y poca civilidad de sus seguidores en la política y, parece ser que la ignorancia y las libertades mal entendidas son las conductas que están reinando en el mundo.

Regresando a nuestro territorio, es increíble ver que a pesar de la prohibición, la devoción a San Judas trajo a las calles de la Ciudad de México a miles de fieles para su adoración. Habrá que esperar a ver qué ocurre con el día de muertos y las festividades de la Virgen de Guadalupe.

Espero entendamos después de todos estos ejemplos nuestra responsabilidad y a fin de cuentas nos comportemos con la responsabilidad que nuestro estado, país y el mundo merecen. Me queda claro que no saldremos de esta si no ponemos algo de nosotros. Es importante mencionar que si nos hacen cerrar nuevamente por nuestra actitud, la economía turística en el estado puede morir, por favor sea consciente y cuídese. A estas alturas, lo cuestiono nuevamente, ¿el rebrote fue por rebrutos?

Finalmente, reitero mi solidaridad a la familia de mi amigo el ingeniero Cesar Araiza Dueñas, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Mexicali, A.C., quien se nos adelantó en el camino este jueves 29 de octubre. Ruego por la pronta resignación de su familia deseando tranquilidad a los miembros de la misma.

No salga si no es necesario, no se reúna con amigos o familiares que no vivan en su casa, recuerde el uso obligatorio del cubre bocas si sale a la calle.

Hasta la próxima.