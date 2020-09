Hoteles, perros y algo más

Con el paso de los años he comprendido la importancia que tienen las mascotas para sus dueños: en la hotelería, el caso de los perros es un tema que se debe cocinar aparte. Hace algunos años era verdaderamente complicado encontrar un lugar para hospedarse donde se peermitiera llegar al huesped acompañado de un animal y si esto ocurría, la calidad de los establecimientos no era de lo mejor.

Para los que no tenemos la compañía de un perro en lo particular, es mucho mas complejo entender la preocupación de estas personas para que se den condiciones de viaje idóneas con sus mascotas, pero si usted no tiene un can de compañía y quiere experimentar este placer, un hotel de Missisipi le da esta facilidad, ya que desde el lobby usted escoge al can, puede dormir con él y terminar con un proceso de adopción para que lo lleve consigo a casa al terminar su estancia.

Dicho establecimiento trabaja de la mano con la sociedad protectora de animales del sur de Missisipi en Gulfort y el programa se llama “Fomentar la esperanza” y funciona de la siguiente manera: al llegar el huésped se puede elegir un perro para cuidarlo durante su estancia, lograr su simpatía y hacer que este lo acompañe en su habitación. El hotel se llama Home 2 Suites y atienden generalmente estancias prolongadas. Con estos servicios, es más fácil que los clientes se sientan en casa.

No es obligación para el cliente adoptar al animal, simplemente puede gozar de su compañía durante su estancia, esto claro está sin compromiso alguno. Según el diario USA Today de donde leí la nota, después de una estancia larga es sumamente difícil regresar a casa sin la compañía de su estancia.

El hotel trabaja de esta forma desde 2018 y lleva un record de 33 adopciones de mascotas para sus huéspedes. El programa nació gracias a Teresa Johnston, directora de ventas de la propiedad, acercándose a la sociedad protectora de animales para establecer este programa a largo plazo, ya que para que se dé una idea, dicha sociedad alberga cerca de 8 mil perros al año.

Si usted quiere ir allí y adoptar, simplemente se llena una solicitud y deberá pagar una tarifa de 50 dólares en el mostrador del conserje. El refugio elige a los mejores animales para alojarse en este hotel. Los requisitos perrunos son que sean tranquilos, no extremadamente reactivos y que se sientan cómodos en un hotel ocupado.

Y como hay que estar actualizados, me queda claro que cada vez más hay más hoteles sumados a esta tendencia donde el mejor amigo del hombre es su mascota y no puede prescindir de llevarlo a cualquier viaje. Si le gustan salir así, le mencionaré cuáles son los 3 hoteles más lujosos que le ofrecen este tipo de servicios.

El primero de la lista es el Hotel Cappucino y se ubica en Seúl, Corea y como buena propiedad maneja una personalidad única gracias a un concepto divertido y motivador. Para las mascotas ofrece el servicio de cama junto a la de usted; tazones de comida y una diversidad grande de juguetes. También podrá gozar su compañero si así lo desea de pijama para dormir y productos de limpieza para los dientes del perrito. Este hotel acepta perros pequeños menores a 10 kilogramos. Usted puede andar con su mascota en cualquier lugar del hotel y salir a cenar sin preocupación, ya que tendrá un experto en mascotas que lo cuidará y dormirá en su ausencia.

Otro de estos se ubica en Singapur y se llama Capella. Esta propiedad independientemente de recibir mascotas, está catalogada como uno de los mejores 5 hoteles de este país. Esta propiedad se vende como un paraíso ya que tiene amplias villas a la orilla de la playa con espacios ideales para que usted y su mascota corran y disfruten de los atardeceres. Además de cama y alimentos especiales para su acompañante, tiene un asistente personal que le ayudará a consentir todos sus caprichos que van desde masajes especiales hasta paseos VIP. El Capella acepta perros menores de 6 kilogramos y también los gatos son bienvenidos.

Los mexicanos no nos podíamos quedar atrás y en los Cabos, Baja California, en un hotel para adultos no se podían quedar atrás. Las Ventanas Al Paraíso no podían excluir la entrada de mascotas aergumentando ellos que su mercado meta son parejas sin hijos, pero con animales de compañía. Esta propiedad tiene un mayordomo de mascotas que de seguro cubirá sus mas exigentes requerimientos. Dentro de sus atractivos perrunos se ofrecen masajes para ellos y clases de “Doga” (yoga para perros) donde le aseguro terminarán muy relajados. En este hotel puede usted solicitar en caso de ir con su mascota una habitación cercana al mar para disfrutar de los paseos matutinos.

Pues así las cosas, realmente jamás me imaginé estuviéramos hablando de estas facilidades hoy en día. A fin de cuentas vivimos para el cliente y estamos para satisfacer todas sus necesidades. Hasta la próxima.