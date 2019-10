Esta frase por caprichosa que parezca, la escuché por primera vez salida de la boca de uno de mis amigos en una de esas noches donde planeábamos que decir a nuestras parejas para irnos a la playa sin ellas. Como se podrá imaginar las ideas y pretextos fluyeron rápidamente y cuando comenzamos a ponernos de acuerdo, la respuesta al que dirás, en tu casa, de uno de los que estábamos presentes fue muy sencilla, yo no tengo que decir nada, he de ir.

Si bien estas determinaciones a nivel familiar no son muy gravosas y carecen de importancia, al elevarlas a otros niveles pueden causar conflictos y acabar con muchas cosas que han costado infinidad de tiempo y trabajo.

Así como el “he de ir” sigo viendo muchas de las decisiones de nuestro presidente que sin muchos argumentos y sin razón de ser saca adelante nada más porque si, como usted sabrá porque fue tema de noticieros a nivel nacional, el día de ayer anunció con bombo y platillo el comienzo de la obra del aeropuerto de Santa Lucía ahora llamado Felipe Ángeles.

Es verdaderamente preocupante seguir viendo que cuando algo no funciona o es corrupto, según la visión presidencial, lo más sencillo es cancelarlo, borrarlo del mapa o simplemente acabarlo con el pretexto de lo mal hecho que estaban las cosas. Lo peor en este caso y desde mi visión es que siguen aferrados en una austeridad que para esta obra es inexistente desde el momento que tuvieron que pagar miles de millones de pesos para cancelar la obra del de Texcoco.

Lo que más me hace ruido es si verdaderamente va o no va Santa Lucía, ya que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la misma Coparmex no ceden un paso en su rechazo a la construcción de esta obra en el municipio de Zumpango en el Estado de México. Estimado lector, la primera observación que les haría a nuestras autoridades es que el aeropuerto si es caso de seguridad nacional, y los acontecimientos que pasaron el jueves en Culiacán, como siempre lo he dicho, seguimos viviendo en el pueblo del revés.

Desafortunadamente no solo estas organizaciones han emitido opinión en cuanto al aeropuerto, pues organizaciones, autoridades y aerolíneas internacionales han expresado su postura con apertura al diálogo, pero no debemos de dejar atrás que la viabilidad del nuevo proyecto y la cancelación de Texcoco no dejan de ser preocupante para ellos.

Por ejemplo, según Alexandre de Juniac, CEO de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo por sus siglas en inglés), la cancelación de Texcoco pone en riesgo a más de 200 mil empleos futuros y una derrama económica de 20 mil millones de dólares anuales para el 2035, ya que la industria aérea se siente decepcionada por tal cancelación. Aparte de esto reiteró que la implementación de una solución de tres aeropuertos presenta muchos retos y desafíos tanto técnicos como comerciales.

Otro desafío que suena algo tenebroso es que Santa Lucía funcionaría como aeropuerto civil y militar, así que en condiciones de emergencia, lo natural sería que los vuelos militares desplacen a los civiles, punto que no se debe de dejar en segundo plano.

Y entrando a lo nacional, la Cámara Nacional de Aerotransporte ve en este aeropuerto algunos puntos críticos específicos tales como la conectividad aérea (por la distancia entre el sistema de aeropuertos), la conectividad terrestre (por la distancia entre los mismos) y finalmente el sistema de carga aérea.

Asimismo, el escuchar a las aerolíneas vemos que también tienen una postura muy cautelosa, por ejemplo Andrés Conesa CEO de Aeroméxico, comentó la dificultad que tendría al pensar en dividir las operaciones de esta aerolínea. Es muy complicado según el que salgan vuelos de uno y otro aeropuerto ya que por logística, lo mejor es tener a sus aviones en un mismo lado.

Las aerolíneas internacionales también están a la expectativa de saber cómo operarán las tres terminales al mismo tiempo para dar su opinión y ver como se cumplirán principalmente todos los requisitos enfatizando en el de seguridad, comentó.

Como usuario no sé si ya consideraron el costo beneficio de la distancia de la CDMX, pues actualmente el servicio de taxi oscila entre 280 y 400 pesos del aeropuerto a puntos distintos en esta ciudad, ¿tendrán idea del costo del transporte hasta los nuevos aeropuertos? Parece que no.

Y por si esto fuera poco, nadie está cuantificando las pérdidas por ceder a aeropuertos mejor planeados en países vecinos la importancia de lo que hubiera sido el aeropuerto de Texcoco, actualmente aeropuertos como el de Guatemala están felices por los caprichos presidenciales.

Es verdaderamente preocupante ver que lo que se ha construido turísticamente en los últimos 18 años no les importe y lo estén poco a poco diluyendo hasta su desaparición. Qué pena ver la sumisión de nuestro Secretario de Turismo en estas cosas, que pena ver que defienda lo indefendible.

Lo peor es que esto no acaba aun, sigue la necedad del Tren Maya, encargado de degollar el presupuesto para la promoción internacional de nuestro país. Sin más, espero este pesimismo personal se revierta en cosas mejores.

Hasta la próxima.