Circo, maroma y teatro

Si usted fue de las personas que se dejó llevar y confió en que don Manuel cambiaría a México al momento de sentarse en esa famosa silla presidencial, permítame decirle que se equivocó rotundamente, ya que cada día que pasa, independiente de todos los problemas que traemos, podemos darnos cuenta que su manera de gobernar no es nada nueva, ya que data de los 70’s y del más rancio presidencialismo que parecía ya estaba erradicado.

Pero por si esto fuera poco, no solo es novedad ese viejo sistema, ya que ahora han copiado la innecesaria necedad de tomarse la foto en obras inconclusas, práctica que en lo particular he visto por décadas.

Pero aún y como nota para las nuevas generaciones, la lambisconería de sus lacayos en sus comentarios en redes sociales solo muestra el servilismo que se vive hoy en el primer círculo de personas que alaban al presidente.

Para mi consuelo, puedo decirle que él no nos engaña, los que nos engañamos e ilusionamos somos nosotros, pero lo más delicado es que ya por lo vivido en lo que va de este sexenio, nos estamos mereciendo adjetivos de esos que rondan en lo grosero, ya que nos hemos prestado a ser cómplices de un gobierno que rifó un avión sin avión, creó un plan de vacunación sin vacunas y nos aseguró entre otras cosas que erradicaría la inseguridad, dando hasta el momento los peores números en la historia moderna referente a muertos y feminicidios en nuestro país.

Entrando en materia turística, este miércoles los medios nacionales más importantes nos informaban que el presidente inauguraría una de las pistas de la base militar del Aeropuerto de Santa Lucía. La logística por lo que pude observar comenzó desde el AICM, donde despegó don Andrés con gran parte de su gabinete en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y usando un cubrebocas (raro por su necedad) hacia el aeropuerto de Santa Lucía.

Su recorrido fue de 15 minutos para aterrizar en una pista de la base aérea que, hasta donde yo entendí, se vendió como si fuera a ser una de las del nuevo aeropuerto. Mi sorpresa fue que después de los comentarios de todos los pasajeros, las crónicas de los noticieros nocturnos afirmaban que esa pista sería de uso exclusivo para las fuerzas armadas.

En un lugar muy árido (al menos lo que vimos en la TV) observaron desde la torre de control el aterrizaje de dos aviones de líneas comerciales sin pasajeros y con una logística por demás complicada, ya que al igual que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron del AICM haciéndolos volar por más de dos horas para un aterrizaje en Santa Lucía totalmente estéril.

Nuestro mandatario comentó en el acto que el aeropuerto era el más importante del mundo (sigo sin saber por qué) y que era una obra de clase mundial. En valor a la verdad y dándole mi opinión, le aseguro que la falta de viajes del presidente hace que su visión se achique ya que solo basta estar en el aeropuerto de Dubai, en el de Madrid, Francia o en uno de los mas importantes de Estados Unidos para darse cuenta del tamaño y envergadura de obras que con todo respeto, no tienen comparación con lo que planean hacer.

A más de un año de la entrega y con trabajos forzados de nuestras fuerzas armadas, tristemente en esa “inauguración” no pudimos ver absolutamente nada de lo que serán las instalaciones del aeropuerto, ni pistas, ni baños y mucho menos aún, sombras para los invitados. Esto sin contar la carencia de accesos por diversas vías que debería de tener, ya una de las más grandes necedades del presidente. Según dijo ayer podrá llegar a este lugar uno en tren. Ojalá así sea.

Eso sí, se tomó la foto en una inauguración de una obra que está al 50% y no mostró nada de lo que a los que vivimos del turismo nos interesa. Lo repito, al más viejo estilo de antaño esta transformación de cuarta nos sigue queriendo dar atole con el dedo, mostrando inauguraciones en obras inconclusas. Que Dios nos bendiga.

En temas más locales, hoy quiero invitar a todos ustedes a que en este fin de semana en particular recorra algún lugar de nuestro bello Zacatecas. Si quiere verse romántico le recuerdo que los hoteles de nuestra capital le pueden dar un servicio excelente y bajo todas las normas y protocolos sanitarios. Asimismo, le recomendaría vaya a un restaurante o le pediría se suba a uno de los camiones turísticos que están en el centro y haga el recorrido, ya que los guías que lo acompañarán le explicarán de una manera muy profesional algunas de las joyas de la ciudad capital.

Sin importar lo que sea, le suplico piense para su Valentín en consumir con alguna empresa turística de nuestro estado, ya que la falta de turismo está comprometiendo seriamente la vida de todos los turisteros del estado. Le recuerdo que aparte de ayudarnos, su salud no se verá comprometida debido a la manera en la que trabajamos, simplemente dese una idea. Feliz Día del Amor y la Amistad. Hasta la próxima.